Vinommelier, una selección de los mejores vinos de la DO Toro a un solo clic

De origen zamorano, como el producto que vende, la tienda ‘on line’ Vinommelier nació en 2024 con la intención de ofrecer una selección de los mejores vinos que se producen en la Denominación de Origen Toro. El cliente puede encontrar 77 referencias, con una información detallada de las 15 bodegas de procedencia y de cada una de las elaboraciones, con una exhaustiva nota de cata que le sumergirá en toda una experiencia sensorial. Tras un proceso de compra sencillo en una web de diseño impecable y elegante, recibirá sus botellas de vino directamente de la bodega a su casa. Más información en la web de Vinommelier.

Esta tienda de vinos por internet comenzó a funcionar en otoño de 2024. / Cedida.

A principios de 2024, hace exactamente un año, Juan Argente Sáinz-Rozas decidió unir sus dos pasiones, el mundo de las ventas y el mundo del vino, y poner en marcha una tienda ‘on line’ especializada en la Denominación de Origen Toro: Vinommelier. Su experiencia en ventas le llegó, sobre todo, por su formación, ya que estudió Comercio y Marketing en el IES Claudio Moyano. El amor por el vino le viene desde la cuna: lo ha mamado desde pequeñito, antes incluso de que fuera consciente, ya que era el negocio de su familia materna. De hecho, su abuelo era agente comercial de vinos, intermediario entre las bodegas y los transportistas que se encargaban de llevarlo hasta los consumidores finales. “Mi casa olía a vino. Como el piso era muy grande, mi abuelo tenía una bodega. Y, luego, mis abuelos eran grandes amigos, por ejemplo, de la Familia Fariña”, recuerda.

Con estos mimbres, se puede decir que Juan Argente estaba predestinado a dedicarse también a la venta de vinos. En lugar de a la manera tradicional, como hacía su abuelo, él lo hace apoyado en las nuevas tecnologías, que le permiten llegar a lugares mucho más lejanos y hacerlo de manera más rápida que su predecesor. En su caso, se ha querido centrar en los vinos de Zamora, donde considera que hay un producto excelente, fuera de serie, que todavía se puede explotar mucho más. Y, más concretamente, se ha especializado en la Denominación de Origen Toro, cuya calidad está fuera de toda duda: en el “Top 10” o, para algunos expertos, incluso en el “Top 5” nacional, señala Juan Argente.

Vinommelier está especializada en la comercialización de vinos de la DO Toro. / Cedida.

“En España hay mucha ‘riojitis’. Cuando alguien va a un bar o un restaurante siempre pide un vino de Rioja o de Ribera de Duero. Y es una pena. Porque los que tenemos en Toro no tienen nada que envidiar. Si me dices un jerez o un albariño, estamos hablando de otro tipo de uva o de vino que Zamora no tiene. Pero Rioja y Ribera de Duero tiene vinos que tenemos aquí. Es más, tiene mucha más calidad la DO Toro en muchos aspectos: mucha más artesanía, mucha dedicación porque son bodegas que no están tan industrializadas. Toro es mucha tradición, es mucho trabajo. Pequeños viticultores y bodegueros que les viene heredado el negocio o que han querido emprender”, asegura, con una pasión que contagia. La misma que le llevó a pasar a la acción y abrir su tienda “on line” pasado el verano.

A la web Vinommelier, un nombre que surgió a partir de un “juego de palabras entre vino y sommelier”, le ha querido dar un aire elegante y refinado con un estilo art decó con el que quiere diferenciarse de otros negocios de venta de vinos por internet. “Al logotipo, a la web, a la identidad de marca…. A todos los elementos les he querido dar una imagen que evoca elegancia…. Porque el vino al final es un producto elegante”. Además de por ese toque de distinción en el diseño, su tienda se diferencia por su especialización en la venta de la DO Toro. De momento, son 15 bodegas con un total de 77 referencias, que, a su modo de ver, representan una buena selección de la calidad que ofrece esta comarca vitivinícola. No descarta en un futuro ampliar su oferta a más bodegas de la DO. Incluso, a otras denominaciones de origen de Zamora, como podría ser Arribes del Duero, o de fuera de la provincia. Pero prefiere ir “poco a poco”, de una manera gradual y sostenida.

El diseño y los elementos de marca tienen un aire Art Decó, con un estilo refinado y elegante. / Cedida.

Otra de las señas de identidad de Vinommelier es que en la web ofrece información detallada de cada bodega y una descripción de cada vino, con su nota de cata: color, cómo se presenta en copa, en boca, en vista, maridajes, observaciones…. En definitiva, todo lo que necesite conocer el aficionado o el experto en vinos lo va a encontrar en la web, a la que se puede acceder tanto por Bodegas como por Variedades (Tinto, Blanco, Rosado, Espumosos, Dulces u Otros). Para que el cliente no sólo compre vino, sino toda una experiencia sensorial, y que antes de que llegue el producto a casa, sepa que se va a encontrar. De alguna forma, “abrirle el apetito”. Aunque lo mejor es probar en https://vinommelier.com/.

Una de las garantías de calidad del producto que vende Vinommelier es el sistema de entrega ‘dropshipping’. Tras hacer el pedido, el mensajero va a la bodega a por las botellas y directamente se las lleva al comprador. No cabe el riesgo de entregar vinos que lleven meses parados en un almacén, sino que va a recibir uno en perfectas condiciones de conservación.

El responsable de Vinommelier no descarta hacer promociones en un futuro coincidiendo con fechas especiales, como es el caso del Black Friday. De momento, recuerda que está empezando a despegar tras apenas unos meses en funcionamiento. Eso sí, con toda la pasión y el conocimiento que le llevó a poner en marcha esta prometedora aventura comercial.