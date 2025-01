LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA recibe el premio San Atilano

La sencillez marcó el acto de entrega de la IV edición de los premios San Atilano que otorga la Diócesis de Zamora.

Su presentador, el periodista Luis Jaramillo expresó que son “un reconocimiento que va mucho más allá de una simple distinción, porque representan el verdadero corazón de nuestra comunidad” y añadió que “estos premios no reconoce currículums, reconoce corazones. No títulos, sino entregas. No éxitos personales, sino compromiso social y eclesial”.

Y el compromiso de LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA con la provincia desde hace 127 años le ha hecho merecedor del reconocimiento en la categoría social. “La diócesis reconoce especialmente la cobertura informativa de las zonas rurales y su implicación en los temas sociales de nuestro medio rural” y “la importancia que para ella tiene el hecho de que haya una página de religión todas las semanas desde los orígenes del periódico”, señaló el presentador.

El galardón lo entregó el obispo de Zamora, Fernando Valera, a la directora del diario, Begoña Galache Fonseca quien estuvo acompañada por el director comercial, Antonio Vega. En las palabras de agradecimiento, la máxima responsable del diario aludió a que a lo largo de estos años “decenas de grandes periodistas que profesaban, como hoy mantiene la plantilla del periódico, una misma devoción, ejercer este oficio con sensibilidad social” y enfatizó que “esta es la labor que nos lleva a todos los pueblos de la provincia, en un recorrido que compartimos con los sacerdotes, poco más de un centenar que se desplazan cientos de kilómetros para atender a sus parroquias”.

En la categoría eclesial, el galardón lo recibieron los coros parroquiales e interparroquiales del arciprestazgo de Sayago, integrado en su mayoría por mujeres, y al que se reconoce “su papel en mantener viva la fe, la tradición, la participación y el compromiso en las comunidades rurales”.

En nombre de sus integrantes tomó la palabra Angelines Fontanillo, de Muga de Sayago, quien expresó que e premio es “el reconocimiento a nuestro compromiso, el compromiso de lo pequeño, lo sencillo, lo humilde con la Iglesia en un aspecto tan importante como es la música y el canto, unidos a la palabra en las celebraciones eucarísticas y otros actos litúrgicos”.

A continuación el colectivo entonó “El himno del Jubileo de la Esperanza” y “Yo soy el camino firme”, logrando una amplia ovación de los presentes. Entre los aplausos pudo escucharse varios “¡Viva Sayago!”.

El acto concluyó con unas palabras del obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez quien reflexionó sobre qué es un coro parroquial. “La música en nuestras parroquias es una realidad que excede más allá de lo que es amenizar. Vosotros hacéis posible en nuestras celebraciones el encuentro con Dios” y “hacéis posible que nuestros pueblos puedan seguir caminando con la cabeza bien alta”.

También monseñor Valera pronunció unas palabras centradas en la labor del diario LA OPINIÓN DE ZAMORA. “Gracias por vuestro trabajo difícil en una provincia pequeña, a veces tan despoblada, donde es complicado el día a día de un periódico local que tiene que salir a la calle cada jornada. Gracias por la cobertura que hacéis en nuestros pueblos, en nuestra ciudad, a todo lo que es también información religiosa porque es un servicio a tantas personas de tantos puntos de la provincia”.