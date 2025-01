"Hay muchos referentes femeninos que no salen en las revistas científicas"

La jornada "El cine como recurso educativo para las materias STEM", organizado por la Dirección Provincial de Educación, tiene como colofón este lunes la ponencia de la investigadora Ana Martín Fernández, de la Universidad del País Vasco, en las dependencias del CFIE de Zamora.

¿Qué diferencias hay entre la física general y la física cuántica?

La física general se aplica a objetos macroscópicos y fenómenos observables a escala humana, mientras que la física cuántica se encarga más de describir el comportamiento de partículas más pequeñas, subatómicas, y fenómenos que ocurren a esa escala, pero que tienen también su repercusión a escala macroscópica. No es que haya dos tipos de física, sino que, a veces, es más sencillo utilizar la física general para describir fenómenos como el de una pelota cayendo de una ventana, por ejemplo.

Además, los elementos de la física general y la de cuántica tienen diferente manera de comportarse.

Se puede decir que la física general es más determinista, o sea, que permite obtener una predicción precisa del estado que va a tener el sistema en un futuro. En cambio, en la física cuántica se trabaja mucho más de manera probabilística, todos los términos los describen con un formalismo de probabilidades.

¿La física siempre fue un campo que le atrajo?

Lo mío fue un caso curioso, nunca pensé en ser científica, ni mucho menos estudiar Física. De hecho, cuando comencé, ni yo misma confiaba en terminar la carrera (risas). Y todo ello a pesar de que mis asignaturas favoritas en el instituto eran Física y Matemáticas. Pero estudié una FP de Administración y Finanzas y me puse a trabajar y cuando estaba bastante aburrida en ese puesto de trabajo fue cuando me planteé hacer Física como entretenimiento. Y ahí se cruzó en mi camino la asignatura de Física Cuántica y el profesor Miguel Ángel Martín Delgado, catedrático en la Complutense. Me habló de la computación cuántica y descubrí que podría aplicar mis estudios a cosas que estaban sucediendo en ese momento. A partir de ahí, decidí dejar mi trabajo y lanzarme a la aventura. Tras la carrera, cursé el máster en computación cuántica en Bilbao y hasta hoy.

Sus aplicaciones prácticas

¿La computación cuántica tiene ya aplicaciones prácticas?

Hace unos años se prometía que sería la tecnología del futuro, pero sigue siendo una promesa a largo plazo. Su estudio ha ido avanzando, pero se han visto problemas técnicos, tecnológicos y teóricos que hay que resolver todavía. Lo que ha dado lugar es a que se desarrollen paralelamente otras tecnologías basadas en la mecánica cuántica con muy buena proyección y que ya se están utilizando como, por ejemplo, en el campo el que ahora estoy metida, el de la sensórica cuántica, o la metrología cuántica, capaz de realizar mediciones muy precisas de constantes de la naturaleza.

Aunque se alarguen los plazos de la practicidad de la mecánica cuántica, ¿qué promete?

Se dice que se va a poder resolver problemas que a computadores actuales les llevarían tantos años que sería imposible que los descifraran. Pero es difícil hacer una apuesta firme en esas promesas, porque estamos observando que la computación cuántica no va a ser como se ve en la actualidad, aunque podamos alcanzar unas tecnologías paralelas.

Ana Martín Fernández, investigadora en la Universidad del País Vasco. / Cedida

¿Podría hacer un tándem interesante con la inteligencia artificial?

La combinación podría inspirar a la dirección de la inteligencia artificial. Creo que es pronto para que puedan trabajar juntas, porque, aunque hay ordenadores cuánticos con gran cantidad de qubits, resuelven problemas que realmente también sería posible con un ordenador de sobremesa. Se puede decir que la computación cuántica está en estado prenatal y, en cambio, la inteligencia artificial ya en la adolescencia.

La necesaria financiación

Sea como sea, la financiación es indispensable. ¿Es complicado encontrar apoyos?

Ahora mismo, las tecnologías cuánticas están en ebullición, así que es buen momento para encontrar financiación dentro de este campo. Tanto en Europa como en países de Norteamérica o América del Sur se está haciendo una inversión importante debido a su potencial tecnológico, aparte del potencial que tiene respecto a poder aumentar nuestro conocimiento.

¿Se puede decir que Estados Unidos está a la cabeza de la computación cuántica con Quantinuum o países como China ya lo superan?

Estados Unidos ha estado a la cabeza los últimos años, sobre todo empresas como Google o IBM, porque, al final, la computación cuántica está en un estado en el que las universidades pueden seguir investigando, por supuesto, pero necesitan una inyección económica que solamente grandes empresas se pueden permitir. Y por eso ha dado este salto de ser un objeto de estudio en la universidad a ser un objeto empresarial. Le siguen China, Japón y también países europeos, incluso España, donde se están desarrollando proyectos de investigación e iniciativas empresariales.

La ciencia, en femenino

En la actualidad se están fomentando las carreras STEM entre las niñas y jóvenes. ¿Cree que todavía es necesario este trabajo de captación de alumnas?

Sí, yo creo que sigue haciendo falta mucho trabajo, sin duda. Por fortuna, cada vez hay más niñas que no solo muestran interés, sino que lo llevan a cabo y que, además, van llegando cada vez más lejos en su formación. Pero, aun así, el número es bastante diferente al de los chicos. Por ejemplo, en el máster que cursé en el País Vasco, yo era la única chica y en mi carrera también éramos minoría. Así que creo que merece la pena seguir fomentando todas estas iniciativas para apoyar a las chicas, sobre todo porque estoy convencida de que el interés existe y no tiene que decaer.

¿Considera importante para estas estudiantes tener referentes femeninos en estos ámbitos?

Eso sí que puede ayudar, de hecho, ocurrió en mi caso, me despertaban mucho interés mujeres que se dedicaban a lo que yo estaba estudiando. Y no solo me refiero a grandes científicas a las que admirar, sino también a mujeres que estén en un ámbito más habitual, como ocurre con las profesoras de asignaturas como Tecnología o Física en los institutos. Es bueno ver que hay muchos referentes femeninos que no salen en las revistas científicas.

Aprendizaje a través del cine

Su charla es el colofón del ciclo de cine científico que se organiza desde la Dirección Provincial de Educación. ¿Qué le parece utilizar el séptimo arte como medio de aprendizaje?

Aporta interés y curiosidad, porque uno ve una película de ficción y se pregunta cuánto hay de realidad en la historia y eso impulsa tu curiosidad y querer aprender más. Además, te pone un montón de personajes con diferentes perfiles en los que te puedes sentir más o menos identificado. El cine como recurso para este fin me parece brutal.

¿En qué va a centrar su conferencia?

Principalmente, en la película "Interestelar", donde muchos de lo que participaron para su desarrollo utilizaron la ciencia que se estaba desarrollando en ese momento, la frontera del conocimiento, por así decirlo, despertando la curiosidad de la gente que la pudiera ver.

¿Puede que sea una de sus películas favoritas inspiradas en la ciencia?

Sin duda, por su cercanía a la realidad, dentro de que, por supuesto, no deja de ser ciencia ficción, pero muy respetuosa con la ciencia y sus avances. Con mi charla, a profesores zamoranos les quiero transmitir la ilusión y la fascinación que a mí personalmente me provocó cuando vi la película por primera vez, mientras estudiaba la carrera, queriendo resolver las preguntas que me suscitó la historia, con ese recurso de los viajes en el tiempo que tantas veces hemos visto en la gran pantalla.

Profundizar en la física cuántica

Para aquellos que quieran saber un poco más de la física cuántica, ¿qué recomendaciones haría?

Junto a "Interestelar", estaría la película "Figuras ocultas" y dos libros que se centran en cómo funciona el mundo de la investigación, la curiosidad y la ciencia a lo largo de la historia como son "La herencia de Eva", de Carmen Estrada o la colección "The Theoretical Minimum", de Leonard Susskind, en inglés. Y en la actualidad yo misma estoy trabajando en un libro divulgativo que trata sobre los fenómenos cuánticos en el día a día.

