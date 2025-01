Faúndez llega tarde a Fitur por el retraso del AVE de Zamora a Madrid: "Bochornoso"

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, ha vivido hoy en primera persona los retrasos que habitualmente padecen muchos viajeros que con frecuencia cogen el tren con destino a Madrid.

El retraso de casi una hora del Avlo ha impedido que el dirigente llegará puntual a su presentación en la Feria Internacional de Turismo, Fitur. El tren que debía salir a las 9:15 ha llegado a la estación de Zamora a las 10:06 horas por lo que no ha llegado a Madrid hasta las 11:32 horas, dos minutos antes de poder reclamar el billetea Renfe. El atasco en el centro de la capital, obligó al presidente a utilizar el metro previendo llegar antes que en un taxi. No obstante, fue misión imposible llegar a la cita de la presentación prevista al mediodía debido al retraso del tren.

Situación que quiso dejar patente al concluir su intervención en Fitur sobre los encantos de la provincia.

"Flaco favor le estamos haciendo a la provincia y al turismo"

"Quiero hacer una reflexión en público y en alto", comenzó. "Hace ya no muchos años una serie de gobiernos apostaron por la alta velocidad para que llegase a Zamora, para que nos comunicase en una hora con Madrid y dejásemos de ser una provincia aislada", desarrolló. Gran inversión que se hizo y en que ahora "falta el mantenimiento" para no tener que vivir "un espectáculo bochornoso como el de hoy". "Un tren que llega una hora tarde, donde se venden billetes en vagones que no existen o en filas que no existen", desarrolló.

Infraestructura que influye en el turismo. "Hoy podemos estar aquí todas las instituciones rompiéndonos la cabeza para atraer turismo en Zamora, pero tenemos que sumar en lo que somos responsables y si no revertimos esta situación, flaco favor, le estaremos haciendo a la provincia y al turismo", pronunció.

Por ello, reclamó públicamente "a las personas que tengan esa responsabilidad, no que pidan perdón, sino que trabajen para que esto no vuelva a suceder".