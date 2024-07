La quesería de pueblo que conquistó el mundo

Quesos El Pastor nace en 1967 como fábrica familiar en Santa Cristina de la Polvorosa y ahora sus productos están presentes en cerca de noventa países, con los más altos estándares de calidad reconocidos por numerosos premios internacionales

Global Cheese Awards, World Cheese Awards o Cincho son algunos de los prestigiosos premios que están en las vitrinas de Quesos El Pastor, elegido Premio Empresa del Año Banco Sabadell en esta primera edición. El jurado argumenta que se trata de una firma con más de medio siglo de trayectoria, que nació como pequeña empresa familiar en la localidad zamorana de Santa Cristina de la Polvorosa y que hoy llega a facturar más de 160 millones de euros al año, con cuatro fábricas en activo y ventas en más de ochenta países. «Su calidad está reconocida no solo por los clientes a través de las ventas, sino con premios internacionales que cada año les reconocen como productos con los más altos estándares de calidad», argumenta.

Lorenzo, Salvador y Domingo fueron los hermanos Rodríguez que, a mediados de los sesenta, pusieron en marcha esta pequeña empresa familiar, siempre inspirados en su padre, Salvador, quien había dado algunos pequeños pasos en el mundo del queso. En la actualidad es Marco Rodríguez, hijo de Lorenzo, quien dirige la fábrica, como segunda generación. «Tanto mis primos como yo estamos en el día a día de la empresa, cada uno en su área de responsabilidad, con las mismas ganas y empeño que pusieron nuestros padres en su día. Aquí todos arrimamos el hombro para sacar el trabajo adelante, manteniendo intacto el compromiso de una gran familia», expone.

La cartera de productos de Quesos El Pastor es muy diversa. «Abrimos un abanico de posibilidades muy amplio, desde los quesos más tradicionales hasta las especialidades vanguardistas, muy del gusto del consumidor actual», señala Rodríguez. De ahí que su eslogan sea «Un mundo lleno de sabores», frase que les define como empresa, contando además con el respaldo de diferentes sellos de calidad, como Denominación de Origen (DO), Indicación Geográfica Protegida (IGP) y otras marcas de garantía que avalan la excelencia de sus quesos.

«Como generadores de empleo directo e indirecto, contribuimos de forma efectiva a fijar población en la zona, así como generar riqueza»

Algunos de los que tienen más renombre son los queso de oveja «San Ruffino», con el amparo de Queso Castellano, o las mezclas, con familias como «Santtum» o «Pata Vieja», entre otros. «Contamos igualmente con la línea de quesos de cabra «Delicias» y «Pata de cabra», así como todo el catálogo de rulos, con fermentación láctica y quesos azules», añade el presidente de Quesos El Pastor. A esta larga lista se suman otras especialidades con sabores y alternativas de presentación y peso.

Sobre el mercado que abarca, Rodríguez subraya con orgullo que «nuestros quesos están presentes en prácticamente todo el mundo. Desde hace años, dimos el salto a la exportación y ahora mismo estos productos se comercializan en 89 países. Todo eso, sin olvidar el mercado nacional, donde tenemos presencia tanto en el pequeño comercio como en los lineales de grandes cadenas de distribución».

Y es que la apuesta firme de Quesos El Pastor por el multicanal les permite acaparar prácticamente todos los canales de la distribución comercial: desde hipermercados hasta supermercados, mayoristas o cash&carry. «Nuestra amplia oferta de surtido y gran capacidad de producción nos posibilita llegar al consumidor final a través de multitud de opciones comerciales. Incluso tenemos nuestra propia tienda física... ¡y online!», argumenta.

Todo esto no sería posible sin el respaldo humano, que se traduce en una plantilla de más de 350 trabajadores con muy diferentes perfiles en función del puesto que desempeñan. «Eso sí, todos con un denominador común: la pertenencia no solo a esta gran familia que es Quesos El Pastor, sino también al territorio donde nos asentamos», subraya el presidente de la empresa. «Como generadores de empleo directo e indirecto, contribuimos de forma efectiva a fijar población en la zona, así como generar riqueza», añade.

El que la comarca tenga una empresa como Quesos El Pastor es un claro motor económico de primer orden, «por generación de empleo directo e indirecto, por fijar población o por dar visibilidad internacional a un territorio humilde», enumera el presidente de la compañía. «También resulta un gran atractivo para la gente joven, que ve en nosotros la posibilidad de desarrollar su carrera profesional y personal, sin tener que abandonar su casa», estima.

Se trata de una respuesta que, como el propio Rodríguez confiesa, hace con la cabeza. «Si respondo con el corazón, tengo que reconocer que siento que esta empresa es un orgullo para su gente. Quesos El Pastor es embajadora de Zamora por el mundo, llevando en su bandera nuestros valores de trabajo, honestidad, lealtad y capacidad de sacrificio», apunta.

Por otra parte, para atender a las necesidades del mercado, la capacidad productiva de la compañía se ha duplicado, con inversiones que permiten mantener un importante tejido laboral y social en el entorno rural. «A día de hoy, Quesos El Pastor produce más de 17 millones de kilos al año y genera un volumen de negocio que supera los 160 millones de euros», resume.

A estos datos de 2023 se pueden añadir otros como la cifra de exportación, que supera los treinta millones de euros, «la superficie de nuestras instalaciones, que ronda los 50.000 metros cuadrados -como una decena de campos de fútbol- y la colaboración estrecha con más de ochocientos ganaderos a los que compramos más de 115 millones de litros de leche al año», detalla el presidente.

En ningún momentos estos datos hacen que Quesos El Pastor pierda el espíritu humilde de quesería familiar. «Es lo que, hoy por hoy, nos ha permitido convertirnos en referente en la elaboración de queso, por la calidad de nuestros productos, nuestro extenso catálogo y nuestro volumen de producción», destaca.

Quesos El Pastor ha alcanzado un reconocimiento que es todavía más loable en el sector en el que se mueve, el lácteo, tremendamente competitivo. «Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, los productores buscamos «meter cuña» y hacernos fuertes, porque somos conocedores de la dificultad de ganar mercado», reconoce. Una ardua labor que, lejos de asustar a esta empresa zamorana, «nos motiva aún más para dar lo mejor de nosotros cada día. Sabemos que tenemos un gran productos y que debemos posicionarlo a su altura para que genere valor de marca y ventas», explica.

Sobre la diferencia de los productos de Quesos El Pastor ante sus competidores, Rodríguez apunta que, aunque el sector está muy igualado, «nuestros principales valores radican en la amplia diversificación de surtido, la sólida distribución en distintos canales y la siempre creciente presencia internacional de nuestra marca y producto», destaca.

«A día de hoy, Quesos El Pastor produce más de 17 millones de kilos al año y genera un volumen de negocio que supera los 160 millones de euros»

En los últimos años, se han realizado importantes inversiones en ampliación y modernización de las instalaciones de Santa Cristina de la Polvorosa. Allí es donde se elaboran los quesos tradiciones con pasta prensada y los quesos con fermentación láctica, conocidos popularmente como «rulos». La compañía también ha dedicado tiempo y dinero a la planta donde está la línea de producto de queso azul, que se elabora en la localidad leonesa de Posada de Valdeón, en el corazón de los Picos de Europa.

«El queso es un producto netamente tradicional y no queremos perder esa esencia. No obstante, esto no está reñido con la innovación y la sofisticación de los procesos productivos, que nos permiten incluso superar los estándares de calidad marcados por los organismos auditores», explica Rodríguez.

Empresa con fuertes raíces en el pasado, que le han aupado hasta donde se encuentra hoy, también tiene por delante perspectivas de futuro. «En el corto plazo, pretendemos mantener el plan establecido, el cual ha mostrado ser muy efectivo hasta ahora», reconoce el presidente. «Me gustaría que la empresa continuara creciendo de manera natural y orgánica, manteniendo el orgullo que todos los trabajadores sienten por formar parte de esta gran familia. También deseo que sigamos disfrutando del reconocimiento del sector, donde la marca Quesos El Pastor goza de gran prestigio. Todo esto no solo es trabajo de presente, sino también de futuro», finaliza.