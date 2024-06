El senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, pide al Gobierno, a través de una moción que ha sido aprobada por la de Defensa del Senado, “cumplir el contenido íntegro de su compromiso con los zamoranos de la reapertura de las instalaciones militares de Monte la Reina, dotándola de nuevo de actividad militar”.

El senador zamorano señala que esto se debe hacer “en colaboración con el resto de las administraciones regionales, provinciales y locales, agilizando los trámites administrativos necesarios para ello”.

Del mismo modo, la moción de los populares, que ha contado con el voto en contra el PSOE, solicita al Ejecutivo “comenzar las obras en este año 2024 con los presupuestos prorrogados de 2023, e incluir una partida en los presupuestos del Estado para el 2025, acorde a lo previsto ejecutar conforme al desarrollo y avance del proyecto”.

Martínez Maíllo recalca que la iniciativa del PP también contempla la “creación de una “comisión de seguimiento del proyecto de reapertura de las instalaciones militares de Monte la Reina en el Ministerio de defensa, en la que estén la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Toro, y las instituciones u organismos que se consideren y que apoyen este proyecto”.

El “recado” de Maíllo

“No es Monte la Piedra, es Monte la Reina. La demostración de que no se conoce demasiado y no lo defiende ninguno”, empezó declarando el senador zamorano en una intervención en la que ha pedido que “se ejecute” la partida presupuestaria destinada a esta reapertura, ya que sólo se ha ejecutado el 6%, tal y como manifestó en la intervención.

Además, pone de manifestó “la disposición” del Gobierno de Castilla y León, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Toro a participar y colaborar en esta apertura porque “desde el PP creemos que este un proyecto de Estado”, pero es “el Ministerio de Defensa que tiene las competencias”, precisó.

Todo ello, con el “recado” incluido manifestando que “no es Monte la Piedra, sino Monte la Reina”