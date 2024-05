La fusión de BBVA y Sabadell afectaría a 9 oficinas en Zamora, 153 en toda Castilla y León

El sector bancario español registró ayer una fuerte sacudida. Vuelven a sonar los tambores de fusión y los protagonistas son dos de los cuatro grandes bancos, BBVA y Sabadell. Juntos podrían formar la entidad financiera con más activos en España. La unión de ambas entidades financieras suman 153 oficinas en Castilla y León, 9 en Zamora. En el caso del BBVA en la comunidad tiene 117 oficinas, siete en Zamora y el Sabadell por su parte contabiliza 36 sedes en Castilla y León, dos en Zamora.

Tres años y medio después de la ruptura de las negociaciones para absorber el Sabadell por no querer elevar su oferta económica por el banco de origen catalán, el BBVA se vio obligado a confirmar ayer su intención de "iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades". Al contrario de lo que suele ser habitual, la operación ha trascendido en una fase muy inicial por una filtración en el Reino Unido, donde se ubican los principales bancos de inversión que asesoran este tipo de transacciones. De hecho, el Sabadell ha asegurado que no era consciente de los planes del segundo banco español. La entidad, así, se limitó a apuntar ayer que recibió "a las 13.43 horas del día de hoy una propuesta escrita indicativa" del BBVA para una fusión. Los detalles de dicha propuesta no han trascendido y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no los reclama, salvo que se produzca una filtración, porque son solo un planteamiento inicial.

La noticia fue adelantada por el corresponsal del medio británico Sky News en la City de Londres (uno de los mayores centros financieros del mundo), quien indicó que el BBVA ha fichado a los bancos de inversión JP Morgan y UBS como asesores. Poco después fue confirmada por el grupo presidido por Carlos Torres Vila, que también corroboró que "ha nombrado asesores" para la operación. El Sabadell, por su parte, fue más escueto: informó de que había recibido la propuesta escrita de su competidor e indicó que su consejo de administración "analizará adecuadamente todos los aspectos de la propuesta".

No puede ser de otra manera: los administradores de las empresas tienen la obligación con sus accionistas de estudiar cualquier oferta de compra que reciban. El banco convocará ahora con rapidez una reunión de su consejo para tomar una primera postura y, en su caso, contratar también asesores. De momento, las acciones del Sabadell subieron un 3,37% hasta los 1,8 euros, mientras que las del BBVA cayeron un 6,65%, hasta los 10,175 euros. Ello prueba que la primera valoración del mercado es que la operación sería de entrada más favorable para los accionistas del Sabadell (que con toda probabilidad recibirían una prima respecto a la cotización bursátil de la entidad) que para los del BBVA (que probablemente verían como se reduce o desaparece el exceso de capital del banco con que remunera a sus propietarios o incluso que la entidad tuviera que hacer una ampliación de capital que diluyese su participación).

Un billón de activos

Si la operación saliese finalmente adelante, algo que se retrasaría varios meses, la suma de los bancos daría lugar a una entidad con algo más de un billón de euros en activos totales (antes de los ajustes propios de este tipo de operaciones) y unos 640.000 millones de activos en España. El nuevo banco, así, podría superar por poco a CaixaBank como primera entidad del mercado español, además de al Santander. También recortaría posiciones respecto al Santander como primer banco español y podría competir por ser el tercero de Europa tras el francés BNP Paribas y el propios Santander. Por balance, el Banco Sabadell supondría en torno al 22,7% de la nueva entidad financiera resultante, dominada claramente por BBVA.

El precio, clave

Como en toda operación de este tipo, en cualquier caso, la cuestión clave es el precio (además del reparto de poder). Si se sigue el modelo de las negociaciones de 2020 y de lo que es habitual en el sector bancario, se instrumentaría mediante un intercambio de acciones, con lo que es fundamental la valoración del Sabadell que proponga el BBVA. Hace tres años, cuando el banco de origen catalán atravesaba un mal momento, el grupo de origen vasco realizó una valoración considerada inaceptable por el Sabadell y las negociaciones se rompieron, según algunas fuentes por una diferencia de en torno a 200 millones de euros.

El valor bursátil

Desde las anteriores negociaciones, el valor bursátil del Sabadell se ha disparado gracias al cambio en el modelo de gobernanza (el presidente, Josep Oliu, dejó de ser ejecutivo y el consejero delegado, Jaume Guardiola, fue sustituido por César González Bueno), la reestructuración del negocio y el viento favorable de la subida de los tipos de interés. Las acciones del banco han subido de los 0,302 euros previos al anuncio de las negociaciones en 2020 a los 1,737 euros de este lunes, con lo que el valor bursátil de la entidad se ha disparado de los 1.700 a los 9.400 millones de euros, a los que habría que sumar la prima que pagaría el BBVA. En 2020, el Sabadell esperaba obtener una prima del 30%. De repetirse ahora, supondría aspirar a ser valorado en 12.220 millones, frente a los 2.210 millones de entonces.

Las reacciones

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mostró prudencia ante la posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell. Afirmó que es "importante" que el sector financiero tenga "una situación competitiva". Por su parte las secciones sindicales de CC OO en el BBVA y el Sabadell reclamaron que, de llevarse a cabo la operación corporativa "se haga con todas las garantías para la plantilla".