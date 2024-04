Luis Bermejo, actor: "Lo más importante es lo que la gente te enseña sin darse cuenta"

El actor Luis Bermejo se sube el viernes día 26 de abril al escenario del Teatro Principal con la función "El traje".

–Usted es uno de los dos actores que da vida al texto "El traje"

–Fue una propuesta que escribió Juan Cavestany hace unos diez años y no tuvimos la posibilidad por agendas de disfrutarlo a tope. En la primera ocasión yo lo produje, pero en esta ocasión el retomar ha estado a cargo de Javier Gutiérrez, entre otras productoras.

–¿Qué le hizo volverse a embarcar en este proyecto?

–La primera vez hubo algo que no se sació del todo y el hecho de que con Javier Gutiérrez cada trabajo es un descubrimiento.

–Pero han trabajado mucho juntos.

–Nos conocemos desde hace más de 25 años y nos divertimos mucho trabajando juntos. Hicimos "Los santos inocentes" y fue una oportunidad de nuevo para trabajar juntos y para plantearnos seguir haciéndolo. Javi en todos los proyectos que participa te sientes implicado en ese proyecto. Es un tipo que entiende la compañía como la entendemos quienes empezamos en esto del teatro en los años 70. Formamos parte de Animalario. Él entiende la compañía con esa forma de funcionar que es distinta a la que hay ahora. La palabra compañía lo dice todo, es elenco, las decisiones, aunque siempre hay que liberar, son muy colectivas. Es alguien cercano a quien le interesa mucho el arte, la poesía, la actuación y el teatro como a mí me interesan.

–Sin la presencia de Javier Gutiérrez en el proyecto ¿hubiera vuelto a él?

–Pues... es especular un poco. Realmente no lo sé. Está Javi y un equipo muy interesante de colegas con los que, sin duda, si apareciera otro proyecto con estas características, que ojalá, me sumaría a él.

–La obra está escrita y dirigida por la misma persona, por Juan Cavestany, ¿supone un plus o una dificultad?

–Es un acicate. Juan es mi amigo también. Entre los dos hay mucho respeto. Hemos aprendido a no pisar el lugar del otro, a tener criterio de realidad y a respetar los roles. Son importantes los límites y hoy más que nunca, a todos los niveles, es importante saber cuáles son los límites y sabiendo eso, aparecen espacios de libertad.

–El texto es de 2012, pero totalmente resulta muy actual.

–Así es. El texto surgió por la crisis con los trajes de Camps, era la excusa. Había el deseo por debajo de trabajar juntos, lo más maravilloso, y hablar de la corrupción en aquel momento estaba muy latente y Juan (Cavestany) lo tuvo muy presente. Lo que no sabíamos es que diez años después estaría todavía más presente porque, de repente, nos encontramos con el caso de las mascarillas. La corrupción es uno de los temas, la obra va más allá, es la historia de dos tipos en los márgenes y asistimos a su supervivencia.

PASE GRÁFICO DEL ESTRENO TEATRAL "EL TRAJE" EN EL TEATRO PALACIO VALDÉS / Ricardo Solis

–La obra acerca a una sociedad sin valores donde lo material está por encima de todo.

–Estos dos personajes tienen una enorme dificultad de relacionarse y están atrapados en ese lugar aparentemente inhóspito. La obra es luminosa porque es una comedia, pero también es tenebrista aunque por la iluminación no lo parezca. Son dos seres atrapados que por un hecho insólito y uno le plantea algo insólito en un momento dado de la función. El montaje está lleno de momentos absurdos muy extraños, está lleno de flores raras, pero muy cómicas.

–¿Ese humor hace que los momentos de tensión lo sean menos?

–El humor es el gran vehículo. El humor de la obra es muy berlanguiano. Es un duelo interpretativo y psicológico. Los dos tipos están envueltos en algo que no les deja respirar y no les deja mover, ni seguir. Al final están muy solos y deciden emprender un viaje.

–¿Cómo entiende usted el teatro?

–Como un grupo de gente que busca una transformación y hay una búsqueda. Es también un espacio de laboratorio, es un espacio de libertad, es un espacio de probaturas. Estas ideas son luminosas.

–Pero también es ir un poco contracorriente en un momento en el que teatro comercial impera.

–Sin duda, pero, por mi experiencia creo que son compatibles. La desgracia sería renunciar a lo que te sale y a mí me gusta participar en el Teatro del Barrio, que concilia y armoniza todos los deseos y todas las cuestiones teatrales del momento.

Luis Bermejo / Sergio Parra

–Usted ha pasado por Teatro el Zurdo, por la Abadía, por Animalario, por el Teatro del Barrio ¿sin estos colectivos Luis Bermejo sería el actor que es ahora?

–La escuela de Cristina Rota, Animalario, Teatro el Zurdo, la Cuarta Pared y el Teatro de la Abadía y todos los directores con los que he trabajado y mis compañeros han conformado este ser artístico, actoral e interpretativo que soy. Ese es mi recorrido y mis lugares y a ellos en la actualidad recurro. Lo más importante es lo que uno te enseña sin darse cuenta. Yo he tenido suerte de que aparecieran esos lugares y esas personas que han hecho que sea lo que soy. Ahora, en el punto en que estoy, me interesa preguntar mucho quién era.

–¿Cómo llegó al mundo de la interpretación?

–Me lo estoy preguntando. Yo llegué de una forma muy azarosa. Yo era un chaval con muchas dificultades y me di cuenta de que en teatro podía jugar con propiedad a ser otro y que me podía sentir bien. Hoy todavía me sucede, sobre todo, a través del humor, que te proporciona una nueva realidad. Es como cuando escribes que parece que algo te ha poseído y que se revela ante ti. He escrito siempre con cero intenciones de representar, aunque he representado textos míos y me gusta mucho la poesía, ¡qué puede haber más chistoso que un verso!

Luis Bermejo junto a Javier Gutiérrez / Oblanco78

– Y...¿para cuándo un poemario?

–Me encantaría, pero no me atrevo. La escritura es difícil. Cuando sales al escenario todos los días hay cierto peligro que te enchufa. Casi todas las noches antes de salir al escenario le pregunto a Javi (Gutiérrez) ¿por qué nos dedicamos a esto?

–La respuesta es...

–(Risas). Es mucho mejor no pensar, es mucho mejor salir al escenario. Esos momentos de espera antes de salir son los más vertiginosos. El cuerpo está lleno de miedo y, en el fondo, está muy vivo.

Suscríbete para seguir leyendo