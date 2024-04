Los técnicos de Hacienda tardan 20 años en llegar a Zamora

Un técnico de Hacienda puede tardar 20 años en llegar a Zamora. Es uno de los datos que los profesionales han puesto encima de la mesa durante la concentración que han protagonizado a las puertas del edificio de la plaza de Castilla y León para pedir mejoras en la carrera profesional, movilidad y retribuciones

Los técnicos de Hacienda de Zamora, un pequeño colectivo de 17 profesionales repartidos entre la capital y Benavente, secundaron las movilizaciones convocadas por Gestha, el principal sindicato del sector, para reivindicar mejoras laborales.

Concentración de los técnicos de Hacienda, este miércoles / J.N.

Los técnicos de Hacienda reclaman el desbloqueo de la carrera profesional “que está paralizada desde 2007. No tenemos concursos de carrera como se nos prometió que iba a haber”, indicó Eugenia Miranda, portavoz de Gestha en Zamora.

Un aspecto reivindicativo es el de las competencias, ya que los técnicos realizan “tareas que serían equivalentes a A-1, pero somos A-2. No nos han situado en el sitio donde nos correspondería”, indicó Miranda.

Y un asunto “muy importante es el tema de la movilidad del colectivo. Se tarda una media de 21 años en llegar a Salamanca desde destinos como Cataluña o fuera de Castilla y León. Es un tema que se tiene que resolver. Zamora es una plaza a la que es muy difícil llegar. Tenemos una compañera que ha tardado 20 años en llegar a Zamora. Y hay compañeros que han tardado 21 años en llegar a Zamora y no es su destino final, ya que pretenden alcanzar Salamanca”, explicó la portavoz.

Administración Digital Integral

“Castilla y León, con este problema que tenemos de despoblación, sería un lugar ideal para poner un ADI, Administración Digital Integral, que no la tenemos y atraer no solamente los técnicos, que vendrían muchos, sino también otros cuerpos, como los agentes tributarios y demás. Es una idea que me gustaría recogiese alguien y pidiera un ADI para Castilla y León. Ya existen en Vigo, Madrid o Granada, pero en Castilla y León no tenemos y eso atraería gente joven”, señaló Eugenia Miranda.

El ADI es “el nuevo modelo de la Agencia Tributaria de atención a través de Internet de todas las facetas y servicios que presta”

Los técnicos de Hacienda realizan tareas de comprobación, liquidación, inspección o mandamientos de embargos, entre otras.

