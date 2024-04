Se disparan los accidentes laborales graves en Zamora, la alerta sindical del día de la seguridad

Se acerca el Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral, que se celebra el 28 de abril pero que en Zamora traslada su conmemoración al próximo viernes día 26 al caer este año en domingo. Con tal motivo, las organizaciones sindicales CCOO y UGT han hecho balance de la siniestralidad laboral en la provincia y han alertado de que los accidentes de trabajo graves se han incrementado de forma significativa el último año en Zamora.

En concreto, de 16 en 2022 se ha pasado a 25 el año pasado, un 56% de incremento que ha sido especialmente acusado en la construcción, donde pasaron de 3 a 7 (un 133% más) y en el sector agrario, que no registró ningún siniestro de ese tipo en 2022 y ascendieron a siete en 2023. En la industria pasaron de 3 a 4 y en el sector servicios en cambio se redujeron, de 7 a 5 mientras que los in itinere pasaron de 3 a 2.

La radiografía de la siniestralidad laboral en Zamora se completa con 1.763 accidentes leves, con un descenso del 3,6% respecto a los 1.829 de 2022 y un único accidente laboral mortal el año pasado frente a los dos de hace dos años. A esos datos hay que sumar otros 1.820 accidentes el año pasado que no conllevaron baja laboral del trabajador. En total, los 3.609 siniestros laborales, incluidos los que no requirieron baja, suponen que diariamente en Zamora se producen diez accidentes en el puesto de trabajo o camino a él (93 in itinere en todo 2023).

Por este motivo, los sindicatos se concentran este viernes a las 11.30 horas a las puertas de la Oficina Territorial de Trabajo, bajo el lema de este año del 28-A: "La crisis climática: un riesgo también en el trabajo".

Trinidad Acebes y Juan Escudero

La secretaria general de CCOO de Zamora, Trinidad Acebes, ha llamado la atención sobre la invisibilidad de muchas enfermedades profesionales que se catalogan como enfermedades comunes y ha detallado que los más jóvenes sufren más accidentes laborales pero son los trabajadores más veteranos los que son víctimas de los más graves. También ha puesto de relieve el incremento de las enfermedades profesionales que conllevan baja, que han pasado de 22 a 29 en un año.

Por su parte, el máximo responsable de UGT de Zamora, Juan Escudero, ha enumerado las peticiones sindicales en relación a esta materia: un impulso a las políticas activas en materia de prevención, la ampliación de plantilla en la Inspección de Trabajo y la creación de juzgados y una fiscalía especializada. También ha pedido a las empresas que cumplan lo legalmente establecido y desarrollen "actuaciones proactivas" en lo referente a la prevención de riesgos laborales.

