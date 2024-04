Indumentaria y algo más en Zamora

Desde el respeto absoluto y documentándose tanto previamente como sobre el terreno, donde efectúa un verdadero trabajo de campo antes de sacar la cámara. Así es como trabaja el fotógrafo Gerardo Alonso, quien reúne diez imágenes de celebraciones, donde la indumentaria cobra gran protagonismo, en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión dentro del IV Festival Internacional de Indumentaria Tradicional.

El asturiano, periodista de formación, comenzó en el mundo de la fotografía "como todos los aficionados atraído por los paisajes y la naturaleza". Sin embargo hace 15 años se desplazó a Avilés para fotografiar su Semana Santa y, a partir de ese momento, comenzó a interesarse por las fiestas tanto religiosas como profanas, por las romerías y por el universo de las mascaradas de su zona para luego ampliar al resto de España.

Entre las miles de instantáneas que conforman su archivo, que divulga a través de una web, Alonso se ha decantado para la exposiciones "Patrones" por una selección de diez imágenes que recogen fiestas de distintos puntos geográficos "donde la indumentaria tiene un papel realmente importante".

Muestra en Zamora

En el material expuesto aparecen desde las águedas de Peleagonzalo, la danza de los zancos de Anguiano en La Rioja, las águedas de Tiedra donde las mujeres "visten cada día de manera distinta", la fiesta de la Muxeranga del municipio valenciano de Algemesí, donde efectúan torres humanas que no son muy elevadas "para no tener más altura que la Virgen de la localidad que celebran", o en la villa burgalesa de Villasandino donde los cofrades de San Sebastián viste con capa castellana y chistera, "no se sabe cuándo la incorporaron, pero posiblemente se unió al atuendo porque por la zona hubo una fábrica de sombreros" aporta el fotógrafo que gusta de hablar con la gente del lugar antes de sacar su cámara.

"Pese a que busques información por Internet hasta que no estás en la localidad no descubres los entresijos de la fiesta. Muchos detalles me los facilitan los propios vecinos porque ven que te interesas por el folclore, por su tradición y su fiesta" atestigua el fotógrafo que la pasada primavera acudió a Zamora para fotografiar la procesión del Corpus y La Tarasca .

"No puedes quedarte en hacer fotografías bailando o con gente vestida de una determinada manera un determinado día del año" esgrime Alonso para quien una fotografía buena es aquella que "te plantea interrogantes cuando la ves, la que te invita a indagar" en la tradición que inmortaliza. El lograr fotografías que inviten a profundizar en el conocimiento de la manifestación cultural le mueve a "regresar" a los lugares que ha visitado porque "siempre te quedan fases del ritual que no has documentado como te hubiera gustado".

Gerardo Alonso el viernes, 19 de abril, dentro de los actos del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, da a conocer el proyecto fotográfico "Imágenes de un país", nombre tomado de la página homónima que tiene donde cuelga los reportajes que realiza acompañados de textos explicativos sobre cada una de las fiestas. En Zamora, afirma, se verá "un pequeño muestrario de lo que es esta página web".

Festival de Indumentaria

El Festival de Indumentaria Tradicional arranca las jornadas de mayor actividad con una inauguración a cargo del etnógrafo y poeta José Luis Puerto junto a la presencia de autoridades. Posteriormente se realizará la presentación del audiovisual de Gerardo Alonso, que invita a recorrer y conocer las tradiciones seculares que perviven en España, y llegará el momento de las pasarelas en el escenario del Ramos.

Pasarelas

La primera será la de Banta, a las 12.30 horas, donde se aproximará a la riqueza del traje tradicional de Rumanía, A las 18.00 horas se acercará a la vestimenta de Pontevedra y a las 19.30 horas a las galas festivas de Aliste con la implicación de la familia de Ricardo Segundo y del Aula de Folclore de La Morana. La jornada concluye a las 21.00 horas un espectáculo del narrador "Guti".

