140 estudiantes de Relaciones Laborales se colocan la toga en Zamora

El dinamismo de la Escuela es patente no solo por el número de matrículas, sino por los graduados sociales que tienen diplomatura y que buscan dónde realizar el Curso de Adaptación que ya no existe en las universidades públicas, por lo que Zamora es una plaza que logra atraer a numerosos profesionales en ejercicio o no para llevar a cabo esos estudios que les permite tener la nueva titulación universitaria de grado.

La convocatoria actual dispone de 50 plazas para 200 solicitudes llegadas de todos los puntos del país, ha puntualizado Gumiel. Este curso, que se prolonga durante cuatro meses, permite seguir una parte de sus contenidos online, pero los exámenes son presenciales y se realiza también el trabajo fin de grado en la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora. Para ser aceptado se tienen en cuenta los méritos de los que realizan petición de plaza.