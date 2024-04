Fernando Alday, pintor: "Creo con papel, con telas antiguas y materiales de libros"

El pintor Fernando Alday, con una larga trayectoria internacional, presenta por primera sus creaciones en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida.

–Un chileno residente en Barcelona, ¿cómo llega a exponer en Zamora?

–Por una razón sentimental. Mi mujer es zamorana, pero reside fuera, y su familia es de Zamora y desde hace 15 años vengo con frecuencia. Para mí es especial porque homenajeo a la familia.

–¿De qué manera?

–El trabajo parte de una pieza inspirada en un dibujo de Miguel Ángel, porque me inspira mucho el arte clásico a partir del que luego yo hago mi propia interpretación. Es "La Madonna del Silencio" y tuve un sueño con mi padre, que falleció hace un par de años, que tenía la misma actitud que la imagen. A partir de esa obra he ido investigando y abriendo caminos hacia la abstracción.

–Su forma de trabajar no es la pintura convencional.

–No. Mi forma de trabajar parte de mi interés por las antigüedades y luego me fui inclinando haca el papel. Me inspira mucho la pintura matérica de Tàpies y de los informalistas y luego me quedé con el papel. Yo pinto con el papel. Yo estudié Diseño Gráfico en la universidad en Chile, luego me fui a Estados Unidos pensando en el arte.

El creador junto a varias piezas. / M. A. Lorenzo

–Y ¿cómo encontró su senda?

–Me vino, de repente, la pintura. Pasaron dos años hasta que vendí mi primera obra. Luego me trasladé a Europa, a Barcelona. De allí estuve en Dublín, donde vendí mis primeros cuadros. Posteriormente volví a Barcelona donde he hecho mi carrera. A raíz de exponer en una galería pequeña me vio la directora de una importante, por lo que di el salto en poco tiempo. Me descubrieron más galerías que mostraron mi arte en Londres, donde me descubrieron más profesionales. Mi obra se ha visto en Estrasburgo, en Milán, en Milán o en Nueva York.

–En sus cuadros utiliza manuscritos antiguos.

–Hay algunos que datan del siglo XVI. Para esta exposición he seleccionado manuscritos de la zona de Castilla y León, pese a que están escritos en castellano antiguo. Cuido mucho la letra que elijo para cada obra. También busco el color original del papel.

–¿Qué le brinda trabajar con el papel?

–Cada pieza es auténtica y original porque el material se acaba y no puedes volver a reproducirlo. Empleo el papel casi de mis inicios. Al principio combinaba los pigmentos con el papel y poco a poco sigo fundamentalmente con el papel. No obstante, en los rostros empleo la tinta medieval. También empleo telas antiguas y todo tipo de materiales vinculados con los libros. Trabajo con material reciclado, que es algo que también me atrae desde el punto de vista de conservación del planeta.

N. S.

–¿Realiza muchos bocetos ante de encarar cada pieza?

–No hago muchos, realmente lo tengo en mi cabeza. A veces me inspiro en una pieza clásica y lo llevo a mi terreno.

–Integra los lomos de los lienzos en la propia obra. ¿Por qué?

–Porque creo que forman parte de la obra porque si no haces nada, queda como una zona que no se trabajó.

–Le interesa la antigüedad, pero ¿qué temas reúne en la muestra?

–Es bastante ecléctica porque me interesaba enseñar los temas que he abordado en mi trayectoria. Hay varias obras dedicadas a Zamora como la calle de Balborraz, una calle emblemática de la ciudad que tiene una arquitectura muy particular y es una isla dentro de Zamora. También tributo un homenaje a la Sierra de la Culebra, donde también hay un homenaje a mi suegro a través de los ciervos. También hay un homenaje a mi padre donde trabajo el círculo y aparece la mano de la bendición cristiana y cada una es un pensamiento donde empleo escritura de fondo y el pan de oro, que da mucho juego con la luz. También hay mapas, la Gran Vía de Madrid y hay varios bodegones, como uno inspirado en Pompeya porque en lo que hago hay mucho fresco.

–Presenta un bodegón donde emplea todos tipo de telas incluso un terciopelo.

–Es mi homenaje al vino zamorano que lo represento con terciopelo del mismo tono que la tinta, que procede de retales comprados a un tapicero de Chile. Yo trabajo con la historia que está implícita en los materiales, me interesa que esté presente.

Miguel Alday contempla una de sus creaciones. / M.A. Lorenzo

–¿Conceptualmente trabaja mucho cada pieza?

–Sí, las trabajo conceptualmente, sobre todo, cuando comienzo una serie nueva. Siempre tengo presente el concepto ancestral, los orígenes.

–¿En qué línea está trabajando ahora?

–Ahora me estoy yendo hacia el mundo del bodegón, pero también estoy tocando la figuración. Ahora estoy pendiente de mostrar mi arte en Estambul y en Nashville.

–¿Qué importancia tiene el color para usted?

–Mucha, de hecho, las piezas abstractas son un trabajo de color. En mi búsqueda de material, como el rastro o anticuario o mercado de pulga de París, busco color.

–Cada pieza qué es...

–Es un reto, es un desafío, es una liberación, pasas por todos los estados. Por ejemplo, la pieza de Balborraz fue un gran reto y ahora que la veo concluida me gusta, algo que no me sucede con todo lo que pinto. Al ser un material único tengo que tener mucha claridad de lo que quiero hacer.

Suscríbete para seguir leyendo