Dia de la República en Zamora: "No hay concordia sin memoria"

"Este año para nosotros es año especial porque acaba de aprobarse en las Cortes de Castilla y León una ley llamada de concordia pero que para nosotros no lo es. Porque es una ley que pretende olvidar lo que sucedió en el franquismo, obviarlo, eliminar del mapa las fosas comunes. Olvida la palabra dictadura, cuando la realidad es que sufrimos una dictadura que tuvo grandes repercusiones en la sociedad, la cultura, la educación, en todos los ámbitos".

Eran las palabras del coordinador de Izquierda Unida, Miguel Ángel Viñas, durante el acto de homenaje a la II República y los represaliados del franquismo en el monolito situado en un lateral de la Subdelegación del Gobierno que da al Mercado de Abastos.

Intervención de Viñas junto al monolito de recuerdo a las víctimas. | Alba Prieto / C. G. A.

"Entendemos que la concordia es otra cosa y comienza por recuperar la memoria y hacer justicia con todas aquellas víctimas que hubo en el franquismo. No hablo ya de las víctimas de la Guerra Civil sino las víctimas del franquismo: hubo 50.000 fusilados hasta 1975, más del 25% de los maestros y el 30% de los catedráticos fue depurado, hubo represión por cuestiones ideológicas y de tendencia sexual".

Recordó Viñas el trabajo semiesclavo de los reclusos, con un sistema de reducción de penas por el trabajo que no se eliminó hasta "bien entrados los años 70: les daban un sueldo mínimo, muy inferior al salario de la época, y la empresa se quedaba con el 75% del sueldo en concepto de manutención, decían, es decir, trabajo esclavo. Eso es lo que significó el franquismo".

"Nosotros venimos, dijo Viñas ante un centenar de personas concentradas en el lugar, entre ellos el alcalde, Francisco Guarido con todo su equipo, "a reivindicar la memoria. No somos nostálgicos ni mucho menos de lo que fue la República. Entendemos el contexto histórico en el que sucedió, también la guerra de los Comuneros, la Revolución Francesa o la Revolución Soviética, entendemos los contextos históricos y ahora estamos en un contexto histórico absolutamente diferente, pero no por ello debemos dejar de reivindicar la memoria y la reparación de todas aquellas personas que no en la guerra sino a lo largo del franquismo fueron vilipendiadas de esta manera".

"No es una ley de concordia, la concordia es otra cosa", es, dijo "nostalgia, los que tienen nostalgia de aquellos tiempos en que ellos vivían mejor, eso es lo que significa para nosotros esta ley y por eso es un año de especial reivindicación". Finalizó el acto con un Viva la República.

