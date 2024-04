Los comentarios más surrealistas sobre Zamora en Tripadvisor

Zamora es un destino turístico humilde que no puede compararse en muchos aspectos a algunas de las grandes urbes de nuestro país, como Madrid o Barcelona, con sus abundantes y monumentales encantos. Sin embargo, emerge como un lugar atractivo para los viajeros que buscan algo diferente y apartado de la masificación.

Estos viajantes aspiran a maravillarse con el románico de Zamora y su casco histórico medieval, disfrutar de parajes naturales de excepción y degustar una gastronomía muy valorada. Pero para algunos, esto no es suficiente, y así lo hacen saber en la plataforma Tripadvisor, donde muestran su descontento sobre algunos de los atractivos turísticos más destacados de Zamora.

Zamora, una ciudad "encantadora"

La mayoría de los comentarios y reseñas de los usuarios son positivos o muy positivos. Destaca el uso del adjetivo "encantadora" para referirse a sus calles, sus monumentos y su ambiente. "Una ciudad para volver y seguir descubriendo su inigualable patrominio artístico y su riqueza monumental", apunta una de las reseñas más recientes. Este otro usuario valora la tranquilidad: "Zamora me ha parecido un buen destino para quienes ya no encontramos ciudades donde se pueda pasear sin el incordio de una masa de turistas".

El Lago de Sanabria, "un charco"

Pero siempre hay inconformistas, a quienes no les ha temblado el pulso a la hora de criticar "intocables" como la muralla, el puente de los Poetas o el Lago de Sanabria. "Es más bien un charco", asevera un usuario sobre una de las maravillas naturales de la provincia. "Si esperas un lago en el que no veas el final... no vayas", añade.

El lago de Sanabria, un "charco" / Tripadvisor

Otros no se sorprenden ante cualquier cosa. Ni siquiera ante una muralla construida hace más de 600 años. "Me parecieron bastante normalitas. Tal vez lo mejor es cuando forman un conjunto con la ciudad en alguna de sus vistas clásicas", apunta.

Las murallas, "bastante normalitas" / Tripadvisor

El puente de los Poetas, con sus 424,5 metros de largo, también ha sido objeto de críticas: "Es un puente sin más, moderno, para cruzar con los coches, y tiene su parte peatonal y su parte para bicicletas. Poco más."

El de los Poetas, "un puente" / Tripadvisor

Usuarios exigentes, pero quienes en el futuro quizá regresen a Zamora y cambien de opinión con respecto a algunos de nuestros atractivos más destacados; o escriban comentarios aún menos favorables.