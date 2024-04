AGENDA | ¿Qué hacer hoy en Zamora?

Te contamos las actividades culturales y de ocio que reserva para ti la agenda de Zamora.

Sábado 13 de abril

MAGIA. Teatro Ramos Carrión, a las 20 horas. Violeta Zheng. Entradas: 27 euros.

CONCIERTO. La Cueva del Jazz, a las 21 horas. Like a Stone. Tributo a Audos Lave, Sound Garden y Rage Against The Machine. 15 euros en taquilla.

EXPOSICIONES

«LUGARES». Biblioteca Pública de Zamora. Exposición de fotografías de José Carlos Sánchez. De lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas. Sábados, de 9.00 a 14.00 horas. Hasta el 15 de abril.

«ENTRE LIENZOS» Y «CARRUAJES DE ÉPOCA». Centro sociocultural Peromato. Exposición pictórica de Tavi Gallego y Mabel Guerrero y carruajes en miniatura de Lorenzo Bragado. De 9.00 a 20.00 hora. Hasta el 16 de abril.

FERNANDO ALDAY. Galería Espacio 36. Exposición del artista y pintor chileno Fernando Alday. De lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas. Domingos y festivos cerrado. Hasta el 20 de abril.

«DEL JARDÍN QUE ESTÁ FLORIDO». Sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión. Exposición de indumentaria y joyería popular de los siglos XVIII y XX. De lunes a domingo, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 21 de abril.

«VESTIR DE ALISTANO». Sala de exposiciones de La Encarnación. Exposición de la indumentaria tradicional de Sejas de Aliste en la obra de Ricardo Segundo. De lunes a domingo, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 21 de abril.

«PATRONES». Sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión. Exposición de patrones de las prendas de las fiestas más singulares de España. De lunes a domingo, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 21 de abril.

«MUJERES MATEMÁTICAS». Claustro del Colegio Universitario. Exposición de material didáctico y paneles informativos con un recorrido histórico sobre la aportación de las mujeres matemáticas. De 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 30 de abril.

«IMAGINARY, UNA MIRADA MATEMÁTICA». Sala de exposiciones de la Alhóndiga. Exposición «Imaginary, una mirada matemática» creada por matemáticos del Instituto de Oberwolfach (Alemania) para visualizar instalaciones interactivas, realidades virtuales y objetos en 3D con su trasfondo en geometría algebraica de una manera atractiva. De lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.30 horas. Hasta el 15 de mayo.

«ZAMORA EN LA MIRADA». Museo de Zamora. Exposición de trabajos del artista Antonio Pedrero. De martes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 16 de junio.

«LA MEMORIA TAURINA». Museo Etnográfico. Exposición de fotografías taurinas de los Archivos Estatales. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Hasta el 19 de junio.

«VERA ICON». Museo Diocesano. Obras del pinto Javier Carpintero. De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas. Hasta el mes de junio.

«LIBROS LITÚRGICOS ILUSTRADOS DE LA BIBLIOTECA DIOCESANA DE ZAMORA». Museo Diocesano. Volúmenes del XVII y XVIII empleados hasta el concilio Vaticano II en la diócesis. De lunes a sábado, de 10.00 a14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

«...DE PUEBLO». Museo Etnográfico de Castilla y León. Exposición fotográfica de Nancho Martínez en el espacio Rampa del Museo. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Hasta el 28 de julio.

«EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO. ARQUEOLOGÍA E HISTORIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA». Consejo Consultivo de Castilla y León. De lunes a viernes, desde las 9.30 hasta las 18.30 horas y sábados desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.