"El proceso de creación artística y matemática son el mismo"

La profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Capi Corrales, se ha especializado en las relaciones entre el arte y las matemáticas durante su carrera profesional, un interés que nació de su amistad con un pintor durante su época universitaria. La experta regresa a Zamora para volver a impartir una nueva conferencia dentro del ciclo organizado por la UNED, este jueves, a las 19.30 horas en La Alhóndiga.

–A priori, matemáticas y arte tienen poco que ver, ¿cómo comenzó a relacionarlas y ser parte de su trabajo de investigación?

–Cuando yo estaba en 2º de carrera, un amigo pintor que se llamaba José Luis Alexanco tenía mucha curiosidad por las matemáticas y me pidió que le fuera contando las cosas que yo iba aprendiendo en la facultad. Quedábamos una vez por semana en un bar y él me planteaba una pregunta para que me la preparase. Recuerdo que la primera fue sobre las integrales, porque él estaba estudiando el movimiento y lo quería pintar. Poco a poco, se fueron acercando a esa cita otros amigos pintores.

–¿Cómo preparaba esas preguntas?

–Empecé a pasear por los museos y las galerías de Madrid buscando imágenes con las que ilustrar las matemáticas que le explicaba, porque las matemáticas son imágenes metales, no físicas, y tenía que hacer entender a una persona no matemática lo que eran esas imágenes.

Delhy Tejero tiene una trama geométrica consciente por su gran relación con arquitectos

–Esa reunión de amigos al final fue el germen de un estudio de años.

–Cuando terminé la carrera en Madrid y me fui a hacer un doctorado sobre teoría de números a Michigan y cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta de que en la carrera me habían explicado matemáticas hasta el siglo XIX, porque viví la universidad con el franquismo. En América explicaban también las del siglo XX, así que, para entenderlas, empecé a hacer para mí lo mismo que había hecho con mis amigos pintores, aprovechando la gran producción de arte de ese siglo que tenían. Regresé años más tarde a la Complutense a dar clase y me encontré con que mis alumnos pensaban que, por ejemplo, una curva era como un dibujito, pero, en el siglo XX, una curva en matemáticas se cuenta como si tú, como mente matemática, imaginas que eres un punto que va creando esa curva. Me di cuenta de que el espacio en el siglo XVII se entendía como una caja de zapatos donde nos metíamos, pero en la actualidad el espacio entre dos personas es las relaciones que se crean entre ellas y cambia de un día para otro por esas mismas relaciones.

Conferencia en Zamora

–Y ha llegado hasta analizar esos conceptos en obras conocidas, como hablará en su segunda conferencia en Zamora.

–Hablaré de la serie de las meninas de Picasso, donde todo son relaciones entre personajes. En el cuadro de Velázquez, si quitas a uno de los personajes no hay más que repintar, pero si lo quitas en el de Picasso, es como un juego de naipes que va cayendo todo. Yo he tardado más de veinte años en saber leer lo que quería contar Picasso con su serie de 58 cuadros de las meninas, gracias a la geometría que utiliza.

Capi Corrales. / ANA BURRIEZA

–¿Pero realmente los artistas pintan sus cuadros con esa inspiración matemática o es su mente de científica la que lo sugiere?

–Existen muchos artistas, como la toresana Delhy Tejero, que tiene una trama geométrica consciente por su gran relación con arquitectos. Pero, por otro lado, está el entender que el proceso de creación artística y matemática son el mismo, aunque se pregunten cosas distintas. El primero que habla de arte en matemáticas y relaciona la creación artística con las matemáticas se llama Plotino, el gran pensador místico. Hablaba de que la mente humana tiene la capacidad de proyectar en la pantalla del intelecto las formas ideales y sobre esas figuras trabajan artistas o matemáticos, mirando esas proyecciones. Plotino añade que el arte tiene que producir algo que al espectador le posibilite una experiencia que le haga entender algo de sí mismo y del mundo que le rodea, que le haga ser mejor persona y comprender mejor el mundo.

–Casi nada.

–Es ese arte como experiencia para crearte un refugio y, a la vez, un espacio desde el que puedas entender y, como decía Oteiza, convivir con el lado trágico de la vida o, como señalaba Agustín García Calvo, son las contradicciones de la realidad. Y eso lo ofrece tanto matemáticas como el arte.

Más cerca de lo esperado

–Esto constata, entonces, que no están tan alejados.

–Uno lo hace a través de cuentas y fórmulas y otro con la pintura o la escultura, pero la búsqueda es la misma: ese espacio interior que todo ser humano necesita.

–¿Ese descubrir que matemáticas y arte tienen más cosas en común de lo que pudiera parecer puede ser una manera para que la gente pierda el miedo a los números?

–Por supuesto. El problema es que las matemáticas nos las han explicado mal. Eso es algo que he tenido claro toda mi vida. En mi caso, mi padre era ingeniero, mi tío arquitecto y mi madre muy buena en matemáticas, así que yo viví en un entorno en el que me explicaban bien las cosas, pero hay gente a la que no se le ha enseñado a mirar de esa manera y ahora, de adultos, empiezan a querer aprender tanto matemáticas como arte.

Naturaleza y matemáticas

–¿Y cómo se descubre que la naturaleza misma está dominada por las matemáticas?

–Yo no creo que las matemáticas dominen la naturaleza, sino que nuestro conocimiento de la naturaleza está dominado por las matemáticas, que es una de las muchas herramientas que ha construido la especie humana para ordenar sus experiencias de la naturaleza. Tú estudias y tomas nota de lo que ves y quieres transmitirlo con una precisión tremenda, para describir lo que ves. Solo es el lenguaje preciso que hemos desarrollado para contarnos con toda exactitud lo que estamos viendo. Si alguien sostiene lo contrario, es que no sabe matemáticas.

