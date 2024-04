Doce historias de superación para celebrar el Día de la Mujer todo el año

El 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer, antes conocido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La leyenda cuenta que se adoptó en honor a las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil de Estados Unidos en 1908 cuando el empresario, ante la huelga de las empleadas, prendió fuego a la instalación con todas ellas dentro. Ese mismo relato popular mantiene que las telas sobre las que estaban trabajando las obreras eran de color violeta. Cierta o no la conexión de este dramático suceso con el día 8 de marzo, la mayor parte de los países del mundo se han adherido a la celebración para eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en todos los ámbitos.

LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZAMORA, que durante los últimos 127 años ha sido testigo de excepción de la lucha de las mujeres por alcanzar las mismas oportunidades y derechos que los hombres, hace una decidida apuesta editorial por esta causa no solo el Día de la Mujer, sino todos los meses del año.

Por este motivo, en su edición de mañana, 8 de abril, el periódico inaugurará una serie de amplios reportajes dedicados a las zamoranas que se publicarán cada día 8 a lo largo de los próximos 12 meses. Historias de mujeres que han convertido su vida en una historia de superación personal. A diferencia del éxito, que conlleva un cierto reconocimiento público, la superación puede reducirse a un sentimiento íntimo que apenas tiene trascendencia fuera de la zona de confort de la protagonista.

El diario pondrá en valor a una docena de mujeres cuyo ejemplo y tesón no merecen quedar reducido a una celebración anual. La M de marzo es también la M de mujer, de las mujeres zamoranas que rebosan coraje en una lucha en la que no sobra nadie, ni hombres ni mujeres. En estas páginas especiales tendrán cabida no solo las jóvenes que triunfan en distintas profesiones tras una brillante carrera universitaria, sino otros muchos perfiles que componen la realidad de la provincia. Todas ellas van a encontrar un merecido reconocimiento .

Las reivindicaciones de hoy serán las bases de la sociedad del mañana, como el camino que se completa con cada pisada. Hasta 1910 en España las mujeres no podían acceder a la Enseñanza Superior en igualdad de condiciones que el hombre, algo que en la actualidad parece inconcebible, incluso en las carreras universitarias tradicionalmente "masculinas". Si bien no estaba prohibido de forma expresa, tuvo que ser una real orden la que autorizara a las futuras alumnas a entrar en la Universidad como "iguales" a sus compañeros. Así comenzó a cambiar una sociedad que no contemplaba que una mujer quisiera estudiar, y mucho menos que lo necesitara para cumplir con su "obligación", la de ser una buena madre y esposa. A un año de alcanzar el primer cuarto del siglo XXI todavía son muchos los logros pendientes. Detrás de cada uno de ellos estará LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA con su arma más eficaz: servir de altavoz para que sus peticiones no decaigan.

Igual que no se puede amar una tierra sin creer en su futuro, no podremos hablar de igualdad mientras persista un ápice de dificultad añadida a la carrera que es la vida por el hecho de haber nacido mujer. Es la causa, es el objetivo y es también el esfuerzo que este periódico realizará cada mes por el 8M-ujer.