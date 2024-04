"El humor puede estar en la excelencia de la literatura, no solo en lo vulgar"

El actor Pedro Casablanc actúa el sábado día 6 de abril en el Teatro Principal de Zamora. El intérprete pisará el escenario del liceo municipal para dar vida a dos personajes a Valle-Inclán y a Gómez de la Serna. Con la puesta en escena de "Don Ramón María del Valle-Inclán" el espacio cultural concluye el ciclo dedicado a estos escritores bautizado como "Los Ramones Valle Inclán y Gómez de la Serna no nacieron en Brooklyn" que arrancó el pasado miércoles.

–El sábado pisa el escenario del Teatro Principal de Zamora con…

–Con una especie de charla o conferencia amena, divertida y musical que hace Ramón Gómez de la Serna. Era muy habitual en él dar charlas de una forma muy teatral. Se cuenta que en el Circo de Invierno de París pronunció una conferencia subido en un elefante o en Madrid en el Circo Price habló desde un trapecio y en el Ateneo hacía juegos de magia… era un humorista. Lo que hemos recreado, basándonos en la biografía que él escribe con mucha admiración sobre Valle-Inclán, es un espectáculo donde Ramón Gómez de la Serna, interpretado por mí, se presenta ante el público para hablar de un gran literato, un literato al que admira y destripar secretos y anécdotas de su vida, sus opiniones políticas, sobre el arte, el teatro. También nos cuenta su relación con su mujer y con su familia. De vez en cuando, en esta charla ese mismo Ramón Gómez de la Serna se transforma en Ramón María del Valle-Inclán y habla por su propia boca, por lo que el público podrá escuchar a los dos dramaturgos y también aparece fugazmente Jacinto Benavente, Echegaray, quien para todos era injustamente premiado con el Nobel, o Unamuno.

–Habla de la capacidad de Gómez de la Serna como humorista ¿ese humor está presente en la propuesta?

–Sí. Es un espectáculo de mucha altura intelectual, por un lado, y mucha altura literaria, y al tiempo podemos descubrir que el humor puede estar en la excelencia de la literatura, no solamente en lo vulgar y en lo banal de la época en la que vivimos. Estos personajes, en una época entre guerras y antes del gran desastre nacional que fue la Guerra Civil, eran unos grandes personajes con un gran sentido de la literatura y de la filosofía y al mismo tiempo del humor. Analizaban su época con un tremendo sarcasmo e ironía, con una crítica desde la inteligencia no desde el insulto como estamos viendo ahora.

–Tenemos mucho que aprender de ellos.

–No ha vuelto a haber un momento intelectual como ese. Hubo un Siglo de Oro con Lope, Quevedo o Calderón de la Barca y luego hubo, el Siglo de Oro de la Generación del 98. Tras las pérdidas de las colonias y la Guerra Civil no ha vuelto a haber una generación tan rica. Se echa de menos en un momento como el actual en el que la vulgaridad impera en todas partes.

–Para encarar la interpretación de estos dos gigantes literarios ¿se ha empapado de sus escritos?

–Claro. A Valle-Inclán lo conozco desde hace mucho tiempo porque lo he trabajado en muchas ocasiones. Lo conozco bastante porque ha formado parte de mi trayectoria vital y profesional y lo seguirá siendo porque creo que es inabarcable. He representado "Retablo de la avaricia" en varias ocasiones, he hecho "La cabeza del Bautista", he interpretado una versión teatral de "Tirano Banderas" o las "Comedias bárbaras" hace ya 20 años. También he dirigido un corto basado en una obra del dramaturgo titulado "Sacrilegio" y estoy en la fase de preproducción, buscando financiación, para hacer las obras pequeñas de "Retablo" de Valle-Inclán en el cine.

–¿Qué he hace apostar por llevar al cine a este autor en el siglo XXI?

–Simplemente por admiración. Se ha hecho en cine alguna vez ya "Luces de bohemia" o "Flor de santidad" hace muchos años o "Tirano Banderas", pero hay que volver a hacerlo. En Francia revisitan constantemente a sus autores clásicos, como Balzac entre otros muchos. En España tenemos un complejo sobre lo cultural tremendo, como un complejo de inferioridad. Todo lo que sea cultura, educación y buenos modales parece que lo rechazamos y estamos abocados a estar permanente viendo cosas soeces o la vulgaridad. Debe de haber gustos para todos y todo tipo de cine y de teatro, pero a mí me gusta las cosas un poco más elevadas. Yo no tengo esperanza en que la película que quiero hacer sea taquillera porque lo que vende es la basura. Tiene que haber gente distinta, no podemos pertenecer todos al mismo rebaño.

–Su relación con Valle es intensa y extensa en el tiempo, pero ¿se había aproximado alguna vez a Ramón Gómez de la Serna?

–No, no de esta manera. Lo había hecho en alguna ocasión por curiosidad. Había leído las greguerías. Su literatura es mucho más compleja que la de Valle-Inclán. Me he preparado leyendo sobre ellos. Mientras que hago el espectáculo me preparo leyendo biografías, como una sobre Gómez de la Serna que ya no se edita y que aporta muchísimos detalles del personaje. Si estoy haciendo a un personaje tengo que conocer sus circunstancias vitales y todo lo que pueda sobre su manera de pensar. Intento formar toda la vida de los personajes desde el día del estreno de la función, poco a poco, así cada representación será más rica. Es mucho trabajo, pero un deleite. Mi trabajo lo disfruto mucho. Mi hobby es mi trabajo.

–Habla con pasión de ese montaje ¿es de las ofertas profesionales que uno no puede rechazar?

–Efectivamente así es. Cuando me lo propuso (Xabier) Alberti (el director) tuve claro que lo tenía que hacer. Además, él pensó en mí para este espectáculo, le pedí que si había música que pudiera cantar; de hecho, canto varios cuplés y fragmentos de zarzuelas de la época. Fue una providencia y es una responsabilidad y no defraudar.

–Pese a su amplia trayectoria ¿pesa el no defraudar?

–Sí, siempre. Por eso soy muy selectivo con lo que hago, sobre todo, en teatro. Me da pudor hacer algo que no está a la altura de lo que se espera en mi trabajo.

–La música es otro pilar del montaje. Háblenos de ella.

–La música es fundamental y es el carril por el que pasa el texto. Alberti lo que ha hecho ha sido una composición musical que dura casi toda la obra, con algunos momentos de silencio. Apoyado en los ritmos musicales, en las cadencias se va desarrollando todo el texto y es muy bonito porque parece que el texto es cantado, aunque no lo es. Estoy acompañado al piano por un joven virtuoso, Mario Molina.

