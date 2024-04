Día del Cáncer de colon en Zamora: objetivo, superar el 35% de pruebas preventivas

"Juega tu papel en la detección del cáncer de colon". Con este lema la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora ha iniciado los actos conmemorativos del Día Mundial del cáncer de colon, con el objetivo de incrementar el 35% de seguimiento en la prueba de diagnóstico precoz de la enfermedad, el test de sangre oculta en heces.

Sanidad ya ha empezado a remitir las primeras cartas a los zamoranos comprendidos entre los 69 y 74 años de edad, el nuevo grupo de población que desde este mes de abril se ha incluido entre los candidatos a la prueba, indicaron el jefe del servicio en Zamora, Casto López Cañibano, acompañado por Nati Geijo, responsable del Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal y María del Carmen Blanco Alberca, jefa de sección del departamento que lleva el programa.

Todos ellos participaron en la presentación de la campaña de la Asociación contra el Cáncer con motivo del Día Mundial de los tumores colorrectales, junto con el presidente de la entidad, Alfonso Fernández Prieto, el psicólogo, Rubén Sánchez y el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Juan Prieto Corpas.

El funcionamiento del programa es el siguiente. Sanidad manda una carta a las personas de entre 50 y 74 años invitándoles a participar en el programa. Con esa carta deben acudir a su centro de salud o consultorio donde se recoge un bote con las instrucciones para la recogida de muestras. Básicamente, se trata de pinchar las heces con un palito y meterlo en el recipiente especialmente preparado. Eso se lleva al centro de salud y se analiza.

Si hay restos de sangre oculta en heces, el paciente se somete a una colonoscopia para diagnosticar lo que le sucede. Puede ser que no haya nada, que haya pólipos o lesiones premalignas que se pueden abordar con facilidad o bien un tumor en estadio temprano, cuyas posibilidades de tratamiento y curación son altísimas, de hasta un 90%, indicó Casto López.

Cuando da síntomas es demasiado tarde

El problema del cáncer de colon es que cuando da síntomas normalmente está muy extendido e incluso ha podido generar metástasis, lo que complica mucho el tratamiento y reduce las posibilidades de curación y supervivencia, explicó Fernández Prieto, quien indicó que cada año se diagnostican en Zamora 126 casos de esta enfermedad.

Entre las razones de tan baja adherencia a la prueba de detección precoz, que es sumamente fácil y no invasiva, figura en un 39% de los casos que no se cree necesaria porque no se tiene ningún síntoma y en un 28% por olvido o dejadez, ya que la carta de invitación es válida durante dos años y a los pacientes se les olvida. Son los datos de una encuesta sobre el particular realizada por la Asociación contra el Cáncer y que expuso Rubén Sánchez. El hecho de que para hacer la prueba sea necesario pinchar las heces no parece que influya en el bajo porcentaje de participación en el programa.

Prieto Corpas puso el acento en la "gran cantidad de casos que se están dando en menores de 30 años", por factores como la alimentación o el estilo de vida. "Estamos ante un tema especialmente sangrante, porque es el cáncer con más prevalencia en la provincia".

Durante la rueda de prensa se mencionaron varias citas y dichos que apoyan la importancia de la detección precoz. Fernández Prieto citó al Quijote: "en la tardanza está el peligro"; López Cañibano se fue al clásico "Más vale prevenir", Rubén Sánchez dijo que "El alimento es el mejor medicamento" y Juan Prieto Corpas que "la mejor medicina es una buena alimentación".

