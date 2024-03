Las desastrosas consecuencias del temporal de viento en Zamora: más de 30 intervenciones de los bomberos

Las rachas de viento fueron incrementándose a lo largo del día hasta alcanzar su punto álgido hacia las 20.00 horas, cuando los registros indicaban que llegaron a 71 kilómetros por hora. No obstante, era a las 13.43 horas de este Miércoles Santo cuando se registraban daños personales en la calle de Pablo Morillo, donde un varón de 72 años recibió el impacto de un cascote de ladrillo en la cabeza, si bien el suceso, que podría haber tenido consecuencias más graves para el vecino de la capital, no pasó de un susto. El propio herido leve se encargó de llamar a emergencias 1 1 2 para comunicar la incidencia. El frío se vio intensificado por el fuerte viento, que dejó temperaturas mínimas de 5 grados y no dejó que las máximas sobrepasaran los 13, aunque la sensación térmica era inferior por esas rachas de hasta 71 kilómetros por hora que no dieron tregua a la capital. La madrugada continuó con esa misma tónica en lo que a la evolución del tiempo se refiere.