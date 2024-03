Trini Roncero: el alma del viejo Museo de Semana Santa de Zamora

"No creo que tengáis muchas fotos mías, siempre procuraba apartarme un poco". Con el derribo del antiguo Museo de Semana Santa se va no sólo un edificio, sino también un alma, que si tuviera que llevar un nombre sería el de Trinidad Roncero Martín, la Barandales de Honor 2024 junto a Ricardo Flecha.

Trini cogió en 1979 el testigo al "señor Monforte" que llevaba de empleado del Museo desde su apertura en 1964 y andaba con ganas de dejarlo. No fue una decisión fácil, ya que la condición que le ponían los directivos de entonces, Marcelino Pertejo, Dionisio Alba (padre) y Ricardo "Pintas" era vivir en el apartamento que tenía el inmueble.

En esos tiempos el edificio carecía de seguridad y tampoco tenía teléfono, por lo que ofrecer una vivienda era un buen remedio para tener una vigilancia diurna y nocturna. Con sólo 23 años, Trini meditó la decisión con el que se convertiría en su marido, José Luis Casas Hernández, que le ha acompañado en este largo camino. "Lo estuvimos pensando, porque eres joven y ves que te van a atar un poco. Últimamente ya tenias más un horario, un día de descanso, pero hubo muchos años que eso no existía, se abría el Museo todos los días, tenías el ratito del domingo por la tarde y se acabó. Domingos, lunes, festivos, todos los días. Eran otras épocas y a todo te acostumbras. Y como estábamos los dos, además, tampoco nos costaba mucho trabajo". Porque José tenía su trabajo aparte, pero allí estaba con ella los fines de semana.

"Nos hemos llevado divinamente siempre con todo el mundo y a las cofradías las hemos atendido lo mejor que hemos podido, nunca hemos tenido problemas con nadie", dice Trini.

Más que vender entradas

Su labor: "vender las entradas, atender a la gente que veía a ver el Museo, esa era la labor fundamental durante el año. Pero luego en la temporada previa a la Semana Santa y durante ella había mucho que hacer, estar pendiente de todo el que entraba, el que salía, el que venía a poner tacos, venía poner faldillas, Trini, ¿dónde está esto?, las ruedas de tal paso…Todo eso había que estar pendiente y atenderlos, poner las faldillas que se quitan aquí, las otras en el otro lado, tener preparadas las cosas, donde tenían que colocarlas para que luego cuando se tenían que volver los cambios fueran a echar mano y encontraran lo que habían dejado ahí".

El Museo "era pequeño", lo primitivo era sólo la sala circular. "Luego se amplió, pero como se siguieron haciendo pasos se volvió a llenar otra vez y la verdad es que estaban un poco juntos, pero bueno a mi me gustaba el Museo después de tantos años aquí". Lo que van a hacerse supone, "es mejor, habrá más espacio, pero claro yo tengo el recuerdo del Museo donde yo viví y donde estuve". Después de 20 años Trini y su familia se fueron a vivir a su propia casa porque con los niños la vivienda del Museo se quedaba pequeña. "Veníamos, cumplíamos con las obligaciones normalmente, pero ya no era el esperar aquí de día y de noche".

Museos sin un solo paso

"A mi nunca me gustó que al antiguo Museo lo llamaran almacén de pasos. Sería eso, pero yo siempre digo que las cosas son lo que nosotros queramos que sean, Y resulta que venía la gente a ver el Museo y le encantaba poder ver los pasos aquí. En otras ciudades resulta que los pasos están en sus iglesias o donde los tengan guardados y no los podían ver, y cuando venían aquí y veían toda esa cantidad de pasos juntos, claro venían encantadísimos", razona Trini. "La gente de fuera lo valoraba más, salían sorprendidísimos. Fue el primer Museo de España; luego se han hecho más. Yo he visto alguno y no había ni un paso en el Museo. Ves muchos cuadros, los trajes que llevan, un mundo interactivo pero no veías ni un paso. ¿Yo preguntaba, y los pasos donde están?, en las iglesias".

La guardesa del Museo vivió, siempre en segunda fila, los acontecimientos que dieron mucha vida al edificio, con visitas regias, de presidentes del Gobierno: "Venían políticos, los presidentes de la Junta de Castilla y León, hubo congresos de cofradías, las ampliaciones, la visita de los Reyes del centenario de la Junta pro Semana Santa, exposiciones por el centenario de Ramón Álvarez" y un sinfín de eventos que atraían a Zamora a numerosas personalidades.

ZAMORA. TRINI BARANDALES DE HONOR / Ana Burrieza

Y ha vivido desde su posición privilegiada los momentos de decadencia y auge de la Semana Santa de Zamora: "La fueron promocionando y a medida que fue más conocida había más turismo y más gente. Ahora bueno, pues a lo mejor con la pandemia se paralizó la cosa, pero ya estaba recuperada".

¿Su paso preferido? "Me gustan todos, los cuidé a todos y cada vez que te parabas a mirarlos les sacabas una cosa nueva. Los habrá de mayor valor artístico, pero el que yo tengo en la retina es el de la Cruz, porque lo tuve allí enfrente toda la vida que estuve entrando y saliendo del Museo. De lo sencilla que es, es bonita".

Trabajo de mucha gente

Ademas de la labor callada de Trini hace posible la Semana Santa el trabajo de muchísima gente: "Es una labor ingente: cotaneros, camareras, directivos, colaboradores. Los previos a la Semana Santa eran días en los que tenías la sensación de que no llegabas a todo, pero estábamos encantados porque el Museo tenía vida".

Y claro, después de tantos años de trabajo llegan los reconocimientos. El primero, de la Vera Cruz: "En septiembre del 21, cuando la Exaltación de la Cruz, me dieron la cruz de San Miguel una medalla de la capilla de San Miguel. Y el año pasado en marzo nos reunimos unos cuantos, estuvimos comiendo todos juntos en paz y armonía, pasando un buen rato: expresidentes y gente de la que se mueve en Semana Santa, que es mucha y tenemos muchos amigos ahí".

El Barandales de Honor, dice, "ha sido una sorpresa, me llamó Teo, el presidente de la Vera Cruz para decírmelo y me sorprendió. Para bien, claro, es una cosa muy bonita". Por eso agradece que se hayan acordado de ella a las personas que le han propuesto para el Barandales de Honor.

Trini ha sido la encargada del Museo con Marcelino Pertejo, Eduardo Pedrero, Dionisio Alba, Pedro Julián, Francisco González Poza, Antonio Martín Alén e Isabel García Prieto.

Ojalá el nuevo Museo pueda tener un alma como la que el viejo encontró con Trini.

