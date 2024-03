75 años de palmas e ilusión infantil en "La Borriquita" de Zamora

El Domingo de Ramos siempre es un día especial, pero se engrandece aún más cuando el buen tiempo acompaña y los niños pueden disfrutar plenamente del desfile que para muchos pequeños constituye su primer acercamiento a lo que es un hermano de fila de la Semana Santa de Zamora.

75 años de palmas e ilusión infantil / Alberto Ferreras

Se trata además de un año muy especial para la Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, ya que fue hace 75 años, en 1949, cuando salió por primera vez en procesión con la cofradía fundada oficialmente. Desde luego, la procesión de palmas y laurel, más allá de las que se organizan en cada iglesia, se desarrollaba en Zamora mucho tiempo atrás, algunos historiadores apuntan a que desde el siglo XIII, pero no fue hasta el año 1948 cuando se fundó la cofradía zamorana de "La Borriquita" y al año siguiente cuando por primera vez salió a las calles.

Han pasado 75 años de entonces y el desfile no ha decaído sino que sigue despertando la misma ilusión infantil, si no más, con niñas y niños con las palmas en la mano y luciendo sus ropas de estreno haciendo bueno el dicho de que "Domingo de Ramos, quien no estrena, no tiene pies ni manos". El desfile del 75 aniversario ha deparado además una tarta de cumpleaños con forma musical. La melodía de David Rivas "Rey de Reyes" se ha tocado por primera vez. El toresano David Rivas se la regaló a la cofradía por las efemérides y esa marcha sonó majestuosa por primera vez este Domingo de Ramos.

Se ha podido escuchar inicialmente antes de comenzar la procesión, entre las plazas de Claudio Moyano y Viriato, donde primeramente tuvo lugar el acto de bendición de las palmas y tras él se ha estrenado el himno de gloria interpretado por la Banda de Música de Zamora, bajo la batuta de Manuel Alejandro López. David Rivas no sólo ha mostrado su generosidad al donar esa melodía de la que la cofradía se ha hecho cargo de los gastos de registro sino que además ha agradecido a Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, a su directiva y a su presidente, Alberto de la Fuente, la confianza que han depositado en su música. "Es todo un privilegio que agradezco enormemente, espero que guste a cofrades y público", señaló Rivas el día que dio a conocer la partitura de la nueva marcha de gloria.

Tras su primera interpretación ha dado comienzo un desfile que este año se ha visto engrandecido por la entrada de una treintena de nuevos hermanos en la cofradía. Todavía son una hermandad modesta, ya que apenas suman 180 cofrades, pero la retirada de un cupo límite de penitentes, augura la revitalización de una cofradía que siempre ha mostrado robustez con la presencia de cientos y hasta miles de niños con sus palmas junto a la Borriquita, pero que ahora lo hará además con un mayor número de caperuces, capas y fajas color púrpura y túnicas de raso blanco.

La procesión ha arrancado puntual a las 17.30 horas, con la Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora abriendo paso y tras ella las campanas del Barandales precediendo a la Cruz Guía. Luego han llegado los cofrades con su túnica de raso, los mayores con su rostro oculto por el caperuz y los niños con el turbante color púrpura o azul celeste. Y a partir de ahí una interminable fila de padres y niños con palmas y ramas de laurel. Los más pequeños han desfilado bien acomodados en sus carritos de bebé o cogidos en brazos. Los que tenían algo más de edad han mostrado su alegría, han saludado a conocidos e incluso han entregado algún caramelo o alguna gominola a quienes veían la procesión.

Luego ha llegado el paso de Florentino Trapero, con Jesús montado en la borriquita, y vitoreado entre palmas, escoltado por un hombre y dos mujeres, una de ellas con un niño en brazos, y tras ellos dos niños jugando con un pollino para completar el grupo escultórico. La talla del segoviano Trapero, que tiene que ser llevada a ruedas y no a hombros debido a su peso, estará de celebración el próximo año, cuando hará las bodas de brillantes de sus 75 años desfilando en esta procesión, que antes había tenido como referente otro grupo escultórico luego donado a Toro.

Tras el paso de Trapero ha desfilado una representación de las distintas cofradías zamoranas, tanto de Semana Santa como de romerías y festividades populares.

Por detrás, la Banda de Música de Zamora con los compases del "Rey de reyes" bien aprendidos y haciendo que comenzaran a ser familiares para los zamoranos. Y luego, más padres e hijos y más palmas y ramas de laurel. La procesión se ha prolongado durante dos horas, subiendo por San Torcuato y bajando por Santa Clara y con salida y llegaba en la carpa que acoge provisionalmente los pasos a la espera del anhelado nuevo museo.