El Museo de Zamora inaugura la exposición de pintura de Antonio Pedrero

El Museo Provincial de Zamora ha inaugurado una exposición con la obra de Antonio Pedrero, “Zamora en la mirada” que recoge los dibujos de juventud de artistas y literatos de la talla de Claudio Rodríguez o Jesús Hilario Tundidor, obra gráfica y pintura sobre la Semana Santa, apuntes y cuadros del resto de la provincia, como Toro o Sanabria, además de uno de sus grandes murales con la vista de la ciudad desde el río, habitualmente colgado en la Delegación Territorial de la Junta en Zamora.

Es la primera de una serie de muestras que tendrá continuidad con otra exposición en la Biblioteca y también una actividad en el Archivo Histórico Provincial.

La muestra, inaugurada por la delegada de la Junta en Zamora, Leticia García, contó con la presencia de los principales dirigentes de la cultura provincial, desde la jefa del servicio Pilar Alonso, a la directora del Museo, Rosario García Rosas, además de otras muchas personas amigas del autor, como el escultor Higinio Vázquez.

Pedrero, con Higinio Vázquez, Leticia García, Pilar Alonso y David Gago / Ana Burrieza

La delegada de la Junta glosó la figura de Antonio Pedrero a la vez que confesó sentirse “emocionada” en la apertura de la muestra y recordó que una obra del autor forma parte de la exposición permanente del Museo.

Pedrero agradeció a la Junta y al Museo por el resultado de la exposición realizada en 80% con obra que el propio artista almacenaba en su casa, junto con las aportaciones de amigos y la propia institución autonómica.

“La Mirada a Zamora es mi mirada desde niño, el Alto de los Curas era el extranjero, y siempre he mirado desde el Alto de los Curas para acá. La obra ha de tener una trascendencia universal y es lo que hay que perseguir. Lo nimio puede ser lo universal”, señaló el artista.

Destacó la riqueza paisajística de la provincia: “Me ha sugerido siempre la pintura porque era lo que yo sentía”.

La exposición

Entre los retratos de juventud detalló que el de Claudio Rodríguez es de 1958 y el de Jesús Hilario Tundidor de 1983. “Ya ha aparecido ahora un retrato de Claudio a los 15 años, el primero que le hice. Lo tiene la Fundación González Allende de Toro. En la sesión estaban Blas de Otero y él, en el año 1954. Yo era un niño de 15 años”.

La Semana Santa ha sido otra constante en su obra “desde niño. Yo digo que si soy lo que soy es gracias a Ramón Álvarez. Vivía enfrente de la Panera de los pasos de la Mañana y de niño íbamos a ayudar al cotanero a limpiar la cera de los faroles. Entonces tenía una funda cada figura y me asombraba cuando quitaban la funda el realismo de las figuras, me quedaba pasmado. Empecé con la escultura precisamente porque el gusanillo ese no quería que quedara escondido”.

La exposición está abierta hasta el 16 de junio / ANA BURRIEZA

Precisamente años más tarde haría el Jesús Nazareno para la compañía homónima, que este 2024 cumple 25 años.

Gran pintor de paisajes de la provincia, destaca sobre todo por su obra sanabresa. “Sanabria es un reto, la luz sobre todo. Los espejeante que tiene, sobre todo en verano es un paisaje luminoso, muy especial. He pintado muchos cuadros y siempre los llamo estudio de Sanabria, porque es el verdadero estudio. La luz de Sanabria me entusiasma”.

Un Museo de Pintura para Zamora

Y a preguntas de los periodistas Pedrero volvió a reivindicar un Museo de la Pintura de Zamora, para recopilar la obra de tantos artistas hoy repartida en muchos casos entre las instituciones. “Reivindico desde hace años un Museo de la Pintura para acoger la obra sobre todo de Ramón Álvarez para acá. Es muy necesario” para contar con obra de Delhy Tejero, Gallego Marquina, Ricardo Segundo…”se saben en la memoria, pero no están en el espacio. Y la generación de San Ildefonso, con Abrantes, Quico, en fin, una serie de autores muy importantes que yo creo que es necesario que la gente conozca. Y para eso es necesario un Museo y hay que dar guerra para conseguirlo”.

La muestra se puede ver hasta el 16 de junio de martes a viernes de 19.00 a 21.00 horas, el sábado de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas y el domingo de 12.00 a 14.00 horas.

