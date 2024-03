Zamora ampliará a diez las especialidades MIR

Zamora pasará a formar el año que viene profesionales de diez especialidades, ya que sumará dos más a las ocho existentes: Salud Mental, Obstetricia y Ginecología, Anestesia, Medicina Interna, Medicina Intensiva, Traumatología, Radiodiagnóstico y Medicina de Familia.

El Complejo Asistencial de Zamora tiene aprobadas para el año que viene dos nuevas plazas de formación MIR en Otorrinolaringología y Digestivo, explicó el responsable de formación, Luis Miguel Palomar, en el transcurso de la celebración de las II Jornadas de Puertas Abiertas para futuros residentes celebradas este miércoles en el hospital Virgen de la Concha.

Martín, Chimeno, Palomar y Diez presentan la jornada. | J.N. / Carlos Gil Andrés

El centro, como otros hospitales de Castilla y León y del país, celebró este miércoles las jornadas de puertas abiertas para presentar las unidades que están acreditadas en el centro sanitario zamorano para formar residentes, ya que los aprobados en el MIR tendrán que elegir este próximo abril su centro de destino para realizar su formación.

Uno de los residentes mayores de cada especialidad, incluida Familia (Atención Primaria) se encarga de presentar las ventajas de formarse en Zamora. Al terminar la sesión se realizan las visitas a los servicios sobre los que haya interés por parte de los asistentes.

La gerente del Complejo Asistencial, Montserrat Chimeno, fue la encargada de abrir el acto en el salón "José Luis Villafranca" del hospital Virgen de la Concha. "Esta jornada la realizamos con mucho cariño porque intentamos hacer atractiva la ciudad de Zamora y la sanidad de Zamora con vistas a que la mayoría de los residentes que estén pensando hacer aquí la especialidad puedan convencerse de que es la opción correcta".

Las ventajas

Y es que "nuestra área sanitaria tiene muchas posibilidades de formación, las mismas que pueden encontrar en un área más grande y la formación se da de una manera más individualizada", dijo la gerente.

El objetivo, repetir el éxito del año pasado, cuando se cubrieron todas las plazas incluidas las de Medicina de Familia, que suelen ser las más difíciles. "El objetivo es formar al mayor número de profesionales posible y formarles bien, evidentemente. De hecho estamos convencidos de que damos una formación de calidad, con un trato individualizado y personalizado. Queremos que se cubran todas las plazas porque creemos que podemos darles una buena formación".

El problema de Primaria "no es solo Zamora, sino que todas las zonas de lo que podría llamarse la España Vaciada tienen unos inconvenientes similares. En líneas generales la Atención Primaria está en horas bajas, porque hay muchas plazas por cubrir", constata el responsable de formación. La impresión de Palomar es que "parece que ha habido un cambio de forma de ver las cosas, de prioridad. Entiendo que la Atención Primaria sí tiene prestigio, pero quizá el problema es de las prioridades que tienen las nuevas generaciones. Y entonces a lo mejor no miran solo el aspecto profesional sino también otras condiciones de vida. No encuentro otra explicación".

Las ventajas de ser residente en Zamora son las de "un hospital de tamaño medio. Nos conocemos todos y somos como familia" mientras que la capacitación es igual que la de un hospital grande, ya que las rotaciones permiten a los residentes conocer lo que no hay en Zamora.

