La Semana Santa llevada al arte en Zamora

Distintas manifestaciones artísticas se unen por primera vez en la exposición del XXXIX concurso nacional de fotografía promovida por la Junta pro Semana Santa de Zamora, cuyos premios se entregaron en la inauguración de la muestra el martes en la sala de exposiciones de la Encarnación.

"Son un total de 96 fotografías y este año tenemos una gran novedad gracias a Teresa Álvarez Castro que tuvo la generosidad de hacer más de un cuadro. Nos decidimos por uno como cartel, pero pensamos que todo su esfuerzo se tenía que ver recompensado también y tenía que ser parte de esta exposición", explicó la presidenta de la Junta pro Semana Santa de Zamora, Isabel García.

XXXIX CONCURSO CARTEL FOTOGRAFIA SEMANA SANTA / J.L.F.

La bienvenida al visitante la dan las seis obras que realizó Teresa Álvarez como posibles opciones así como la obra elegida y el cartel pictórico de 2024.

La salida de las Siete Palabras desde el interior de la Horta, cofrades de la Borriquita o un detalle de un cofrade de Carpas con su farol son algunos de los temas que pintó. "Quería que fueran imágenes que sugieran cosas sin que fuera muy explícitas" explicó la artista que trabajó a partir de fotografías cedidas por José Luis Leal.

"Son momentos que reflejan lo qué es nuestra Semana Santa hermanamiento, recogimiento o soledad y espiritualidad", sintetizó la zamorana.

Una mujer contempla las pinturas de Teresa Álvarez. | J. L. F. / Natalia Sánchez

En la parte central de la sala se encuentra el grueso de las imágenes. Momentos de la Buena Muerte, detalles de la Borriquita, el descendimiento del Cristo de las Injurias el Sábado de Pasión en la Catedral, el barandales en la Esperanza a su paso por el puente de Piedra sin pasar por alto pasos como Redención, Conducción al sepulcro o el Resucitado, entre otros muchos temas, pueblan el espacio expositivo.

Un lugar preferente ocupa las imágenes finalistas y la ganadora, una estampa del Espíritu Santo en su acto central tomada el pasado Viernes de Dolores por el cordobés Víctor Olivencia Castro.

Entrega de premios del XXXIX CONCURSO CARTEL FOTOGRAFIA SEMANA SANTA / J.L. F.

Este fotógrafo acudió a fotografías la Pasión de Zamora en 2014 y regresó nueve años más tarde. La imagen "se me ocurrió que podías sacar desde el último penitente hasta el campanario. Lo conseguí moviéndome un poco entre la gente y la hice" detalló el autor delante de su trabajo.

El artista indicó que "cuando las fui a revelar me la señalaron con el dedo" para que la presentara como cartel. "Yo me la imaginada en mi casa con las letras del cartel y cuando me llamaron fue una alegría porque es premio más importante que he logrado", explicó este fotógrafo cofrade.

La muestra titulada "Semana Santa en Zamora" podrá verse de lunes a domingo de las 12.00 a las 14.00 horas y de las 18.00 a las 21.00 horas hasta el próximo Domingo de Resurrección, el 31 de marzo.

Suscríbete para seguir leyendo