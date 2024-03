Los que llegaron para dar esperanza

ENZO

"Una locura". Así recuerdan Mercedes Pelayo y Carlos García como fue acudir al hospital Virgen de la Concha de Zamora tan solo seis días después de que el Gobierno aprobará declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. El motivo era urgente y muy importante: conocer a su hijo Enzo que llegaba a un mundo muy diferente al que ellos tenían pensado.

"Llegamos al hospital y no había nadie. Me presenté a las seis de la mañana porque era cuando tenía cita para hacerme la cesárea y me dijeron que por qué había ido tan pronto, que había una operación de urgencia y después tenían que desinfectarlo todo", recuerda Mercedes. Sin saber si tendría ese día a su hijo o si la mandarían a casa, Mercedes esperó pacientemente en monitores mientras su pareja aguardaba en la habitación. "Cuando me avisaron de que me llevaban al quirófano pedí a la celadora que por favor avisara a mi marido que iba a ser padre", relata.

«Parecía un hospital fantasma, llegué para tener a mi hijo y no había nadie por los pasillos»

Con la mascarilla que llevaba de casa, "una de esas de pintar", Mercedes fue intervenida. Mientras, Carlos en medio de un "hospital fantasma" se enteró de la buena nueva. "Bajé a la planta de abajo y me crucé a mi hijo en el ascensor, que pasaba en una vitrina enorme, ni un minuto fue" rememora Carlos.

Ambos coinciden en que había "mucha incertidumbre" y "caos" porque ni los propios profesionales "sabían cómo actuar". Inseguridad frente a la que prevaleció la precaución, "no querían arriesgarse". No obstante, ellos todavía pudieron tener alguna visita y que así los abuelos vieran por primera vez al pequeño. "Nos insistieron en que, por favor, solo una persona, que era por nuestro bien", comenta Mercedes. Después ya todo fue a través de la pantalla. "Videollamada por la mañana, tarde y noche para que le vieran", afirma. La tecnología les acercó en esos duros momentos a sus familiares. aunque no era lo mismo... "sin salir de casa, sin la familia, solos en Zamora siendo padres primerizos... pero al final, todo sale, y por suerte, todo salió bien y estamos bien los tres", valoran.

«Poníamos a Enzo en la ventana porque estaba amarillo. Necesitaba sol y no se podía salir de casa»

Confinamiento que, como a todos, les cogió desprevenidos y sin bañera para el bebé. "Lo fui dejando y, al final, nació y no teníamos bañera así que me tocó bañarlo en un barreño que teníamos en casa porque me daba mucho miedo pedir cualquier cosa online", explica Mercedes. Una anécdota de un encierro en el que reconocen que Enzo les dio "mucha vida" entre tanto sufrimiento y desesperación.

Semanas totalmente distintas a las que se habían imaginado y en las que la prohibición de salir a la calle, les obligó a tener que poner a Enzo en la ventana para que le diera un poco la luz del sol porque "estaba algo amarillo".

Después, cuando las medidas se relajaron y se pudo salir a pasear, tampoco fue fácil. "Había gente que no conocíamos de nada y se nos metía en el carro cuando apenas dejábamos a los familiares que se acercasen, y a mi era algo que me agobiaba mucho porque no quería que nadie se me acercará ni a mí y mucho menos al niño", expresa.

En esos momentos, el miedo dio lugar a la obsesión por la desinfección. "Limpiaba las ruedas del carro, el felpudo, todo...", comenta.

"Después , al año y algo cogimos el Covid y, afortunadamente, no nos pasó nada", revela Carlos que se queda conque al final "todo salió bien" y los meses de encierro se "pasaron volando" gracias a la nueva experiencia de ser padres que estrenaron cuando el mundo que conocían parecía venirse abajo.

Enzo juega en el parque. / Ana Burrieza

TRIANA

Con su segundo hijo recién nacido el pasado mes de diciembre, Andrea Moura y Julio Ortiz recuerdan lo distinto que ha sido el parto respecto a su hija Triana que llegó al mundo el día 3 de abril del año 2020. Una jornada en la que España alcanzaba los 10.000 muertos por coronavirus y el confinamiento se intuía que sería más largo de los quince días previstos.

"Había ido a hacerme monitores el día antes y me programaron una cesárea de urgencia al día siguiente porque venía grande", recuerda Andrea. Lo único que pensaron en ese momento es que saliera todo bien para poder irse a casa lo antes posible. Con ese pensamiento y con mucho miedo, llegaron a un hospital zamorano en el que todo fue "muy frío". Aunque el "trato fue genial, parecía que éramos unos apestados, ahora que podemos comparar con el niño pequeño, vemos que fue todo muy diferente", comentan.

«De los nervios me equivoqué de planta y entré en una zona COVID, tenía tanto miedo que no quería ni coger a mi hija para no contagiarla»

Entre esas grandes diferencias, por ejemplo, el poder hacer "piel con piel" con su niña recién nacida. "Los dos han nacido por cesárea, y ahora he podido hacer piel con piel, pero con Triana imposible, no la pude ni tocar", señala Julio. A la niña apenas la pudo ver salir en la incubadora por el pasillo. Con tristeza, Andrea cuenta que ni siquiera pudo darle un beso bien porque llevaba la mascarilla puesta en el quirófano y no se la pudo ni quitar.

Triana junto a sus padres, Julio y Andrea, en un un parque de Zamora. / Ana Burrieza

A Julio, el descontrol de esos momentos, le llevó incluso a equivocarse y perderse en los pasillos del centro sanitario. "De los nervios y de las ganas que tenía de irme a casa, me equivoqué y me metí en una zona Covid. Me equivoqué de planta, entré en la segunda y aquello parecía una nave espacial, estaba toda llena de Covid", revela Julio. Del miedo que tenía a haberse contagiado y para no asustar a su mujer, no quiso decirle nada hasta que llegaron a casa. "No quería ni coger a la niña", recuerda. Por suerte, todo quedó en un gran susto, aunque los días siguientes el miedo se prolongaría.

«Hasta que Triana cumplió tres meses, nuestra familia solo la pudo ver por fotografías y vídeos»

"Somos padres primerizos y se te viene todo esto encima...", comenta Andrea que se emociona al rememorar que una de las cosas que peor llevó durante la pandemia fue que sus familiares no pudieran conocer a la pequeña. "Hasta que tuvo tres meses, solo la pudieron ver por fotografías y vídeos, una pena...", expresa casi sin poder contener las lágrimas.

Los padres de Triana explican que la incertidumbre les hizo renunciar a su vida social.

"Al principio, teníamos que salir al fisioterapeuta con la niña porque nos lo mandaron y no veíamos a nadie por la calle, solo a la policía controlando".

Unos primeros paseos muy distintos a los que se imaginaron durante el embarazo.

Triana se divierte en un parque de Zamora. / Ana Burrieza

"Teníamos mucho miedo de que se contagiara. Nos cuidamos mucho y perdimos mucha vida social", comentan.

Un cuidado extremo que les llevaba a desinfectar meticulosamente las cajas de pañales que pedían y los productos que iban necesitando. "Tuve que comprar pijamas online porque se le quedaban pequeños enseguida, pero todo lo desinfectaba. Recuerdo que, además, el repartidor llamaba a golpes a la puerta porque no quería tocar el timbre por temor al contagio", cuenta Andrea.

ROMEO

Samanta García ya llevaba varios días de retraso desde que había salido de cuentas, cuando rompió aguas y tuvo que llamar a una ambulancia para que la llevara al hospital. Era el 21 de marzo de 2020, una semana después del inicio del confinamiento. "La verdad es que estaba un poco asustada porque la situación era alarmante para todos", declara. Con esta inquietud ingresó para poder conocer a su hijo Romeo. Madre de otras dos niñas, explica que el parto del pequeño fue totalmente diferente a los anteriores. "Seguían un protocolo bastante cuidadoso y solo dejaban un familiar como acompañante. Yo soy madre soltera y, al final, tuve que parir sola porque mi madre no pudo entrar ya que fue todo muy repentino", describe. Respecto a la atención recibida por el personal médico, Samanta subraya que "se portaron muy bien" y se preocuparon "muchísimo" por ella. "Incluso, me dejaron meter el móvil al paritorio, que es algo que no me había pasado con anterioridad", añade.

«Entré al paritorio sin acompañante y con el móvil, fue muy distinto a mis otros partos»

Circunstancias que hicieron que, a pesar de la extraña situación, la experiencia fuera "bastante agradable". Tras nacer Romeo, cuenta que pudo estar en la habitación sola donde recibía la visita de su madre ya que solo podía entrar una persona. "Al no ser madre primeriza, estuve más tranquila", valora.

Romeo sonríe cuando se acerca su cuarto cumpleaños. / Ana Burrieza

Ya en casa, su madre volvió a ser una ayuda fundamental, ya que era ella la que le compraba lo que precisaba. "Al principio tuve miedo porque le pudiera pasar algo. Todo el miedo era por él porque no sabía lo que le podía pasar y la gente estaba muriendo... era un poco shock, pero es cierto que una vez que lo tuve en mis brazos, yo ya no me juntaba con nadie, excepto con mi madre que me traía la compra", reitera.

Sus únicas salidas en las primeras semanas de vida de su bebé fueron para acudir a las revisiones o ponerle las vacunas pertinentes. "El protocolo que tenían era muy bueno en el centro de salud. Los recién nacidos iban a primera hora, por ejemplo, para no juntarse con otros niños que podían estar enfermos", reconoce. Semanas en las que tampoco echó mucho en falta la cuna que no tenía. "Mi madre ha estado muy pendiente siempre y la gente también se ha portado muy bien, yo sentí que había mucho arropo en esas circunstancias tan complicadas por las que todos estábamos pasando", opina. No obstante, el momento de salir a la calle a pasea con su pequeño Romeo no fue tan sencillo.

Samanta con su hijo Romeo dando un paseo en su bicicleta. / Ana Burrieza

"He sido siempre muy prudente y en seguida le decía a la gente que no se me acercaran, de hecho creo que me ha quedado algo de secuela porque todavía alguien le viene a dar un beso y... no me gusta si él no quiere", comenta. Un rechazo que, piensa, puede haber hecho que le hayan tachado de "borde", pero prefería la prudencia. "En esos momentos a mi me daba igual porque yo estaba sola con mi hijo y no quería que hubiese ninguna transmisión ni nada", incide.

Respecto si ha notado que a Romeo le haya podido quedar alguna secuela de la pandemia, Samanta lo tiene claro: "no le he notado nada en absoluto porque además a los nueve meses empezó la guardería. Sin embargo a mi hija mayor si le costó volver a la vida normal un poco, no quería ni celebrar los cumpleaños".