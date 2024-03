"ETA no atentó en el 11-M, pero sí que quería despedir a Aznar de esa manera"

A pocas semanas de volver a disfrutar de la Semana Santa, a la que es asiduo desde 1996, Jaime Mayor Oreja participó en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. El ex ministro de Interior con Aznar repasa su relación con Juan María Uriarte, debilitada tras el fracaso del proceso de paz con ETA, banda que asegura que sigue muy activa, con el único objetivo de hacerse con el poder en el País Vasco. Los atentados del 11-M, el Caso Koldo o las próximas elecciones autonómicas en España son algunos de los temas que desarrolla en esta entrevista.

–El acuerdo sobre la ley de amnistía entre Junts y PSOE se ha materializado esta semana, ¿qué valoración le merece?

–Es la lógica del proceso. La amnistía era un paso necesario, una vez revalidado el Frente Popular en las elecciones y tras los comicios gallegos. He oído decir al ministro de la presidencia que se trata de un hito histórico, pero al contrario, es solo un paso necesario para abrir una etapa de debate sobre la autodeterminación. Es decir, la amnistía no es el punto y final, sino la apertura de un proceso de negociación. Con ETA ocurrió lo mismo: primero fue la absolución de los presos, pero el tema medular, el objetivo, es otra España, una España asentada en el derecho de la autodeterminación, algo que no se va a negociar inicial, sino que se pondrá en marcha tras esta amnistía. En ese sentido, nosotros fuimos muy exigentes sobre la política penitenciaria y nunca cedimos, enfrentándonos a los nacionalistas, porque sabíamos que después de esto llegaría el tema de la autodeterminación.

undefined

–Una vez alcanzado este acuerdo, ¿se puede asentar Pedro Sánchez un poco más cómodo en el poder?

–Él necesita que se mantenga vivo el proceso. Los presupuestos no son lo más importante. En este Frente Popular que nos gobierna hay un puente de mando, como en su día lo hubo con Zapatero, en el que también estaba ETA. En 2018 se hizo a través de una moción de censura que no se puso en marcha por la corrupción, sino para poner en ese centro de poder a Sánchez, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Se trataba de un frente de izquierdas, aunque también estuvieran, un poco desubicados, PNV y Junts. Y este último optó por la radicalización de sus posturas, lo que irrita mucho a sus socios, ya que ven que, aunque no está en ese puente de mando, tiene mucho poder. El día que puedan, esos socios aniquilarán a Junts, pero ahora sus votos son imprescindibles.

Nuevo caso de corrupción

–¿Cómo está afectando el Caso Koldo al actual gobierno?

–Es de una extraordinaria gravedad, porque se ve claramente que es una corrupción generalizada, no un caso particular. Soy incapaz de vaticinar cómo va a afectar al Gobierno sin tener toda la información, pero puedo recordar que el proyecto que arrancó Zapatero tuvo un final por un imprevisto, así que no descarto que este Frente Popular también acabe por algo inesperado. En algún momento va a saltar por los aires, pero nadie puede pronosticar el momento exacto. Se trata de un gobierno de extrema debilidad por su heterogeneidad, intereses y número de grupos. Pero si se produce una crisis en el corazón del frente, en su pieza central, que es el partido socialista, la situación se agrava.

JAIME MAYOR OREJA / JOSE LUIS FERNANDEZ

–¿Se convierte esta crisis en una oportunidad para que el PP salga reforzado?

–Considero que España necesita una alternativa al Frente Popular imperiosamente, porque va a dejar muy malas herencias, como a ETA en el gobierno del País Vasco o a Esquerra, Junts o vete a saber quién en el poder tras las elecciones catalanas. Así que hace falta pronto una alternativa. Todo lo que no sea Frente Popular, y no solo me refiero a partidos políticos, sino también a organizaciones culturales, sociales y personalidades, tienen que fortalecer esa alternativa. Francamente, creo que España la necesita, porque hoy no nos gobierna una coalición, sino un frente, un proceso cultural que no está para resolver los problemas de los españoles, sino para cambiar sustancialmente, desde la ruptura de la sociedad española. Es un disparate tener un gobierno de ruptura, sobre todo para los que estamos acostumbrados a vivir en la cultura de la reforma y de la reconciliación desde el año 77. La historia de España está llena de ejemplos de que cuando hay una mala dirección, se acaba mal y tenemos tendencia a dividirnos hasta el extremo de odiarnos. En este sentido, un proyecto de ruptura es jugar con fuego en España. El país tiene referencia de una historia de confrontaciones civiles dramáticas en los siglos XIX y XX como no han tenido otras naciones de Europa.

Éxito en Galicia

–¿Las recientes elecciones gallegas han sido un éxito para el PP y un espaldarazo para Alberto Núñez Feijóo?

–Ha sido un buen resultado para Feijóo y para el PP, pero, sobre todo, para los españoles, porque no ha gobernado un frente popular gallego, que hubiese sido algo absolutamente desmoralizador. El resultado es esperanzador para el país, pero sin olvidar que se ha sembrado un bloque nacionalista gallego a la cabeza como alternativa al PP, algo que no pasaba hace años.

–¿Ha cambiado mucho la política en España desde la desaparición del tradicional bipartidismo?

–Yo ya no estoy en la política, pero la reflexión que hago es que el tránsito principal de España es el de una nación determinada por el crimen y el terrorismo, que es lo que ha sucedido en España desde el año 70, a estar dirigida por la mentira como elemento determinante. A veces no queremos darnos cuenta de que hemos vivido esa etapa, pero yo lo hice en la UCD y en el PP, la violencia fue determinante en España. De hecho, el País Vasco y Cataluña son nacionalidades históricas por la violencia terrorista. ¿Por qué no son históricas también comunidades como Castilla y León, Asturias, Aragón o Navarra, que tienen mucha más historia? Otro ejemplo es que en España tampoco hay energía nuclear como en Francia, porque ETA decidió en el año 80 cerrar la central nuclear de Lemóniz. Hay comunidades por el artículo 143 y otras por el 151, es decir, de velocidad rápida y lenta. Y todo ha sido fruto de la violencia terrorista. Zapatero llegó al gobierno por la violencia terrorista en el año 2004, con el atentado del 11-M. España ha sido una nación no amenazada por el terrorismo, como los franceses o los americanos, sino determinada por el terrorismo y a través de un proceso, se transita del crimen determinante a la mentira decisiva. La mentira se hace hábito, costumbre y ley. Este es el proceso histórico del país, más que la evolución en términos de número de partidos políticos.

JAIME MAYOR OREJA / JOSE LUIS FERNANDEZ

–¿No es menos grave la mentira que el crimen?

–Algunos opinan que todo esto valió la pena porque dejaron de matar, pero es que la mentira es un mal referente de futuro, aunque el crimen es cierto que es más dramático. La mentira no da esperanza al futuro de la sociedad.

Enamorado de la Semana Santa zamorana

–Hablando de algo más próximo, la Semana Santa está muy cercana, ¿volverá a visitar Zamora?

–Si Dios lo quiere, volveré. Vengo aquí desde el 96, cuando mis hijos eran relativamente pequeños. No habían visto nunca una Semana Santa, porque en San Sebastián, que era donde vivíamos, había procesiones y conocían los oficios, pero no lo que era una religiosidad popular. Yo tenía el recuerdo de lo que me impresionó la procesión del Silencio de Zamora al verla por la televisión, y como vasco asocio mucho el silencio a la Semana Santa, así que decidimos venir a Zamora a vivirla. Ahora ya no me acompañan mis hijos, pero espero en un futuro poder venir con mis nietos.

–En esas visitas en Semana Santa a Zamora conoció al obispo Juan María Uriarte, recientemente fallecido. ¿Qué recuerdos tiene de su persona?

–Cuando fue obispo de Bilbao no lo conocía, pero estaba ya en la órbita nacionalista, era conocido por ello, con una personalidad muy distinta a la de monseñor Setién, obispo por esa época de San Sebastián. Cuando vino a Zamora, yo le visité en Semana Santa para conocerlo, encantadísimo. Y a partir de ahí tuve una relación que se acrecentó con un problema que tuvo grave con unos robos de una persona próxima a él dentro de la iglesia de Zamora. Le envié al por entonces secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, que luego terminó siendo mi consuegro. Ellos entablaron una gran amistad, hasta el punto de que casó a su hija.

Relación con Uriarte

–¿Y en cuanto a su relación política?

–El presidente José María Aznar, cuando quisimos establecer contacto cero con ETA cuando dejó de matar y declararon el cese definitivo de las armas, me preguntó por alguna persona y me acordé del obispo Uriarte, aunque Aznar no era muy partidario de hablar con obispos para este tema. Pero a mí me parecía que no había inconveniente, así que fortalecí mi relación con Uriarte. Pero al cabo del tiempo no hice lo que a él le hubiese gustado durante ese mal llamado proceso de paz, en el que, personalmente, nunca creí. Nos distanciamos, pero jamás me enfrenté a él, sino que la relación fue muy grata. Me di cuenta de que en Zamora había sido muy bien acogido, creo que su paso por Zamora fue muy positivo, para la ciudad y para él mismo.

JAIME MAYOR OREJA / JOSE LUIS FERNANDEZ

–Así que al final pesa el buen recuerdo.

–Es que uno aprende con el tiempo que es muy difícil que dos personas recorran juntos todo el camino en la misma dirección. Tengo y tendré muy buen recuerdo de nuestra relación. Fue leal y cumplió absolutamente todo lo que dijo, aunque al final le hubiese gustado otra orientación por parte del gobierno de Aznar.

Trágico aniversario

–El lunes se cumplen veinte años de los atentados del 11-M, ¿qué recuerdos tiene de esos sucesos?

–En esa época ya había abandonado el ministerio y estaba en plenas elecciones generales, después de estar en el Parlamento Vasco. Más allá de la autoría, aquello cambió el rumbo de España y no nos hemos recuperado todavía. Una vez más, la violencia fue determinante. No entendimos que un atentado con 200 muertos tres días antes de unas elecciones generales iba a cambiar la dirección del país. Quienes fueran, consiguieron el objetivo. En ese momento, España para algunos era un país demasiado atlantista, con una relación privilegiada con Estados Unidos y Gran Bretaña, algo que irritaba mucho a franceses y alemanes.

–El juez de la causa, Javier Gómez Bermúdez, declaró recientemente que se hizo un uso político de los atentados, ¿qué opina al respecto?

–Lo que está claro es que el PP no iba a tener mayoría absoluta en aquellas elecciones, solo mayoría relativa. Ese era el devenir de los acontecimientos, con la previsión de haber dado más poder al PNV y a la Convergència i Unió. Era lo que iba a ocurrir, pero en dos días todo cambió y se alteró la dirección de España.

–Este juez también señala que las elecciones se tendrían que haber suspendido, ¿está de acuerdo?

–Yo también lo dije en su momento, pero es que no había pasado nunca nada similar en la sociedad democrática, no conozco que unas elecciones hayan estado precedidas por 200 muertos en un atentado terrorista. En 1984 el socialista Enrique Casas fue asesinado tres días antes de las elecciones del País Vasco. También otro socialista, Isaías Carrasco, sufrió un atentado en 2008, que cambió algo los resultados electorales, pero no fueron 200 muertos. Estoy convencido de que el Gobierno de Aznar no mintió en su momento, sino que creyó firmemente que había sido ETA. Era lo lógico, porque la banda terrorista se quería despedir de este gobierno así, ya que les habían ilegalizado Herri Batasuna. No quería que Aznar se fuera de rositas, igual que años antes, en 1999, tras nuestra primera legislatura, nos quisieron despedir con la caravana de la muerte.

La mano de ETA

–¿Ya tiene clara la autoría de estos atentados?

–Yo no creo que fuera ETA, pero sí que ETA sabía sobre este atentado, seguro, porque, si no, lo habrían hecho ellos. Habrían despedido a Aznar de esa manera.

–Entonces, ¿hicieron otros el trabajo?

–Así es. Lo que sucede es que aquello tenía que haber provocado el retraso de las elecciones, aunque para ello tendrían que haberse pactado con los partidos de la oposición. Pero, como todo en la vida, a toro pasado es fácil hablar.

Fundación NEOS

–¿A qué dedica ahora su día a día?

–Estoy absolutamente dedicado a la Fundación NEOS, que es una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Cuando estuve trabajando en Europa, me di cuenta de que allí transita la nada, porque, por ejemplo, solo hay que ver lo que hace Macron en Francia: una semana dice que hay que enviar tropas aliadas a apoyar Ucrania y a la semana siguiente lleva el aborto como un derecho constitucional. Eso es la nada, ir a la deriva, la falta de dirección es la tragedia de Europa. La crisis actual que vivimos no es política ni económica, sino de fundamentos. Fundamentalmente, hemos dejado de creer, hemos perdido referencias como la fe, que es la principal, aunque eso sea políticamente incorrecto decirlo ahora.