El renegado del relato heredado

"Yo no estaba de acuerdo con el relato de mi familia, rechazaba hasta la estética de mis padres, no quería tener nada que ver con ese relato heredado, quería imponer el mío, que me parecía que tenía más verdad. De ahí surgió mi deseo por escribir". Ese fue el germen que contribuyó a que Jesús Ferrero, natural de Tábara, se decantara por la literatura.

Ferrero acudió al IES Maestro Haedo para charlar con los alumnos de Secundaria, dentro del programa del Plan de Fomento de la Lectura, organizado desde el Ministerio de Cultura. A su lado estaba el poeta Jesús Losada, también docente de este centro, quien se encargó de ofrecer unas pinceladas sobre su amigo antes de la conferencia. Así, los oyentes descubrieron que la primera obra del zamorano, "Bélver Yin", la escribió mientras trabajaba como portero de noche en un hotel de París, ganando el Premio Ciudad de Barcelona en 1982. "Los éxitos prematuros son difíciles de digerir, trae muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes, por lo que hay que saber gestionarlo", aconsejó.

Desde la infancia

Con nueve años inventaba sus primeras poesías y con once escribió su primera novela, "así la consideré yo, aunque solo tenía nueve páginas", rió. Con ese buen ritmo, "a los quince años ya fui consciente de que lo que quería era establecer un relato personal que se opusiera al heredado. No sé si eso es ser narcisista, pero lo que está claro es que el amor a uno mismo es el que dura toda la vida. En algunos momentos, hay que romper con la tradición para poder respirar", consideró.

El escritor zamorano Jesús Ferrero. | Jose Luis Fernández / B. Blanco García

Ante el público juvenil de la sala confesó que sus amigos profesores le aseguran que cada vez se lee menos, algo que le entristece, aunque todavía tiene esperanza. "La humanidad necesita relatos, también crearlos, así que van a existir siempre, aunque se escriban de forma diferente", consideró, poniendo como ejemplo que, ante esta incapacidad actual de no aguantar mucho tiempo concentrados, "se crearán otro tipo de relatos, más breves".

"Hablar sobre por qué uno escribe cuando en realidad nadie lee es un problema, pero yo creo que es un mal hábito que está en trance de extinción, espero que sea algo transitorio y que la gente vuelva a los libros", confió. Unos libros que, para Ferrero y los de su generación "eran auténticos fetiches, te otorgaban poder", valoró.

Rechazó la creencia actual de que ese poder ahora resida en Internet. "Se trata de un espejismo, porque lo que te da auténtico poder no se encuentra tan fácilmente", argumentó.

Para los futuros escritores

Para aquellos jóvenes que le estaban escuchando y tienen el gusanillo de la escritura, realizó un recorrido sobre la razones por las que se escribe. "Gabriel García Márquez señalaba que lo hacía para que sus amigos le quisieran más, pero, aunque es una respuesta interesante, por mi experiencia, es falsa. En mi caso, cuanto más escribía y más éxito tenía, más me odiaban mis amigos. Me pasó con mi primer premio, por el que también me empezó a odiar hasta mi novia", bromeó.

La razón de Mario Vargas Llosa es "vengarse de la realidad", algo que no lo interesa al zamorano. "El texto no tiene esa fuerza material, así que me parece que es algo muy abstracto", razonó.

Alumnos del IES Maestro Haedo, durante la conferencia. | J. Luis Fernández / B. Blanco García

Sobre aquellos que escriben para que sus nombres resuenen, sugirió que hay otras profesiones mejores con las que alcanzar ese objetivo. "Un cantante, antes setenta mil espectadores en un estadio de fútbol sí que hace que tu nombre resuene, también si te dedicas a la política", puso como ejemplos entre las risas del público.

Ganar dinero era la razón para dedicarse a la literatura de Juan Marsé. En este caso, "son pocos lo que se hacen ricos con los libros y además la riqueza siempre está escondida, no le gusta la fama, eso es cosa de los plebeyos. El dinero prefiere el anonimato, ahí es donde reside el verdadero poder", subrayó. En su caso, lo que le impulsó a escribir fue esa incomodidad ante el relato heredado su familia, como había señalado. "Con tu propia mirada puedes enjuiciar el mundo y a través de la ficción se pueden contar muchas verdades", sentenció.

El universo femenino

Por último, el autor tuvo también unas palabras sobre sus personajes femeninos, aprovechando que esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer. "En mis novelas, siempre trato de equilibrar el universo masculino y femenino", confesó, asegurando que las historias siempre son diferentes "si las cuenta un hombre o una mujer".

En su caso particular, "trabajo a los personajes femeninos siguiendo un instituto que busca diversificar todos los espectros, pero sin que parezcan simplistas o artificiales", apuntó, subrayando que el novelista tiene que tener una mente "andrógina" para saber meterse en el pensamiento femenino o masculino.

Amante del ensayo

A pesar de la larga lista de premios obtenidos durante su carrera literaria, el zamorano apuntó que el Premio Anagrama de Ensayo era del que más "orgulloso" se sentía. "Yo tendría que haber sido ensayista, ahora más que nunca siento esa inclinación hacia ese género, así que creo que, después de escribir un par de novelas más, me dedicaré a pensar y escribir ensayos", confesó para finalizar.