El zamorano que hizo caso a Llados: Lejos de ser millonario, trabaja en un supermercado

Pertenece al círculo de confianza de Llados, es de Zamora y sus pensamientos le han llevado a perder a su familia y amigos, aunque asegura que "todo es positivo".

Su nombre es Javier y se ha mudado de Zamora a Gandía para seguir el método de su ídolo, Llados. Este joven comenzó con una de las "clases magistrales" del influencer y ahora, tras tres años siguiendo al hombre que odia a los mileuristas, poco o nada ha cambiado su vida. Lejos de ser millonario, tener su propio lamborghini o la mejor "penthouse", Javier se levanta todos los días temprano para ir a trabajar al supermercado, aunque no parece importarle y asegura que "Llados es una fuente de inspiración para nosotros. Me levanto todos los días para trabajar, gimnasio a tope, leo, reflexiono, me educo..."

Su "nueva" vida fue captada por las cámaras de 'Equipo de Investigación' de La Sexta, en un programa dedicado al fenómeno Llados. Javier comparte piso en Gandía con otro seguidor y su mentalidad ha cambiado tanto desde que conoció al influencer valenciano que sus decisiones le han llevado a perder a su familia y amigos. "El que dice las verdades es el malo", asegura este zamorano. "No tengo amigos ahora mismo, me he separado de mi familia" y pese a ello "todo es positivo" porque asegura que "es un aprendizaje"

Tres años, cero euros generados

Tras tres años de seguimiento con Llados, Javier predica con el ejemplo pero no es millonario.

Teniendo en cuenta el curso es de 1800 euros, por año, la cifra invertida por el zamorano es de, mínimo, 5400 euros. Todo esto para no generar ningún ingreso actualmente. "No genero dinero, pero me da absolutamente igual, cómo me siento yo ahora es lo que más vale", afirma Javier a las cámaras de 'Equipo de Investigación'.