Frank Blanco suspende en Geografía en GH Dúo: "Zamora está claramente... aquí"

Ion Aramendi ha puesto a prueba a sus colaboradores de ‘Gran Hermano Dúo 2’ y el resultado ha sido entre bochornoso y garrafal. Frank Blanco y Belén Rodríguez se han llevado la palma después de que el programa decidiera imitar una de las pruebas del concurso y sacara al plató un enorme mapa de colegio con todas las provincias perfectamente delimitadas a colores.

La primera en fallar ha sido Belén Ro y la ubicación de Orense. Incapaz más allá del "yo creo que debe de andar por aquí".

Zamora en el mapa

Mucho mejor no ha quedado Frank Blanco, también presentador de ‘TardeAR’, que se ha envalentonado sobre sus conocimientos geográficos sin demasiado éxito a pesar de que "lo tengo claro, sé perfectamente dónde está Zamora". Pues no mucho, Frank, no mucho... ya que señaló sin dudas a la vecina Valladolid.

Por la fila del bochorno pasaron también Carmen Alcayde y Marta Peñate con similar éxito: fallo asegurado. Ni idea ninguna de ellas sobre la ubicación de Soria y Guadalajara, respectivamente. La dignidad, en cambio, la conservaron intacta Alexia Rivas, Frigenti y Ana María Aldón, que señalaron con corrección Ciudad Real, La Rioja y Álava.

Las redes sociales, como siempre, no les han perdonado.