Hace diez años se nos fue Pedro María Laperal, un artista zamorano de reconocido prestigio nacional, pero no así en su ciudad con la que apenas tuvo contacto desde su salida en su juventud mediados los años cincuenta del pasado siglo. Pedro no fue ese emigrante al que le habían nacido en Zamora y que alcanza su prestigio en Madrid sin dejar nido de su vocación artística. Vivió en esta ciudad sus primeros veintitantos años, en la calle de Salmerón, que hoy se llama Pablo Morillo, justo enfrente del Colegio Arias Gonzalo, donde Claudio Rodríguez y yo aprendimos a ser personas. Su hermano Carlos, también pintor acuarelista, que empezó con la escultura, fue precisamente quien me facilitó la primera arcilla de Corrales que tuve en mis manos. Era pues una familia con tanta sensibilidad como modestia, algo consustancial en los niños y jóvenes que nos iniciamos al arte en aquella singular escuela de San IIdefonso, que dirigieron Daniel Bedate y Chema Castilviejo, de feliz recuerdo. En aquel clima zamorano se desarrolló el nido artístico de Pedro María Laperal, y en aquella modesta escuela tuvo como compañeros a Ramón Abrantes, (quien le modeló un magnífico retrato), Higinio Vázquez y Paco Vadillo, estos dos últimos fueron los adelantados a la Escuela de San Fernando de Madrid. ¡Vaya sí tenía nido este joven Pedro Laperal!, que además escribía tan bien como pintaba.

Pero un buen día, se atrevió a volar del nido nada menos que a Barcelona, en compañía de Luis Jorge, otro incipiente artista de la escuela, también poco conocido, emigrante de vocación que terminó en Brasil. Allí en Cataluña empezaron la lucha trabajando al mismo tiempo que descubrían el oficio publicitario en el lugar donde entonces mejor se podía aprender. Pero fueron momentos difíciles que no duraron demasiado. Tan dura vida le llevó al regreso por enfermedad y al reposo en un sanatorio en la sierra de Madrid. No he dicho que Pedro era maestro nacional, por eso, cuando estuvo curado, se fue a la escuela de Calabor, en Sanabria, y de allí saltó a Madrid, donde con relativa prontitud consiguió situarse en un nivel alto de los cartelistas españoles, al ganar repetidos premios nacionales que con el tiempo ascenderían a ochenta en toda su vida profesional, siempre en competencia con los grandes creadores de los años sesenta y setenta, como eran Garbayo, Santamaría y Prieto, el creador del famoso Toro de Osborne. Pedro triunfó de lleno en este mundo de la publicidad; fue director de su propia empresa, donde también tuvo éxito coincidiendo con el nacimiento del vídeo en los medios televisivos. Pero Pedro Laperal, de temperamento poco sociable, no frecuentó su nido zamorano, conservando, eso sí, a su amigo del alma, el escultor Higinio Vázquez, que, como se sabe, reside en Madrid. Este voluntario exilio de Zamora justifica que ni su figura, ni su importante obra sean conocidas en su ciudad. Algo habrá que hacer en su memoria. Las instituciones zamoranas y sus antiguos compañeros deberíamos organizar una exposición para mostrar su obra.