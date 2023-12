Recuerda! Triángulos obligatorios en carreteras secundarias hasta 2026

1⃣50m por detrás del vehículo. Si no llega a ser visible (curva, obstáculo, etc) serán 100m

2⃣En vías de doble sentido se colocará además otro por delante a 50m, visible a 100m

☝ Y no olvides el chaleco... pic.twitter.com/QEkTebbQ2o