Domingo de buena temperatura a pesar de la ausencia de Lorenzo. Así será el tiempo en Zamora este 10 de diciembre de 2023, una jornada que ha amanecido muy agradable con mínimas y máximas que casi se dan la mano. Las mínimas no bajarán hoy de los 11 grados, mientras que las alcanzarán sin problemas los 15 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Aquí puedes ver el tiempo en Zamora día a día:

¿Adiós a la lluvia?

Sí... y no. Ausencia de precipitaciones en la recta final del fin de semana y también en el inicio de la semana que viene, si bien el martes y el miércoles la amenaza de chubascos será constantes. No obstante, la meteorología puede sorprender al igual que ayer, sábado, cuando la lluvia repentina durante la mañana no formaba parte de la previsión de la Aemet. Llegó, sorprendió y se fue sin más.

¿Aún sin el árbol?

Por el momento, podrás aprovechar este fin de puente para hacer tus planes sin peligro de precipitaciones. Si eres más de quedarte en casa y aprovechar estos días para poner tus adornos de Navidad, sigue estos consejos del servicio 112 de Castilla y León:

¿Aprovechas este puente para poner el 🎄? Usa luces que tengan garantía de seguridad y comprueba el correcto estado de la instalación eléctrica.

Siguiendo las medidas de seguridad podrás evitar emergencias como esta. #Consejos112 #112CyL pic.twitter.com/AVmuRDC4Lr — 112 Castilla y León (@112cyl) 8 de diciembre de 2023

Benavente

Las mínimas suben hasta los 7 grados, mientras que las máximas se mantienen en 16.

Sanabria

Sanabria registra 4 grados de mínima y 13 de máxima. Temperaturas agradables pero lluvia durante todo el día. Hoy y las jornadas siguientes.

Toro

Temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 15 grados en Toro.