El mundial de fútbol más viajero y largo de toda la historia, el de 2030, con la disputa de sus primeros partidos en el continente americano y sedes oficiales en Marruecos, Portugal y España, supone también una oportunidad para Zamora. Como epicentro del noroeste peninsular, la provincia puede aprovechar la llegada masiva de turistas extranjeros para hacer caja y, si las cosas se hacen bien, utilizarlos igualmente como caja de resonancia para que a su vez atraigan más turismo en un futuro. Es una de nuestras principales noticias de portada en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de este domingo, 15 de octubre de 2023.

La EHE

Empezó de forma incipiente, pero se confirma lo peor. La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) no perdona y avanza por las granjas de vacas de leche de la provincia de Zamora a una velocidad "muy preocupante". Lo confirma Jorge Rodríguez, responsable de vacuno de leche de COAG. "Están saliendo cada vez más vacas y con una casuística bastante grave que en las de campo". Precisamente sobre la EHE versa nuestro EDITORIAL DOMINICAL DE HOY. Puedes leerlo íntegro aquí.

El precio del aceite

«¿Por qué está tan caro el aceite? Porque es oro líquido». La ingeniosa respuesta no es nuestra. Es de Vicente Sanz, uno de los expositores de venta de zumo de oliva en la Feria Ecocultura, resulta de poco alivio para los atribulados consumidores que ven cómo el litro de tan preciado producto culinario ha iniciado una escalada de la que no se ve el final. Si aún no has ido a Ifeza a la feria, debes saber también que hay autobuses gratuitos cada media hora de ida y de vuelta. Consulta aquí los horarios y lugares de salida y llegada.

Una entrevisa a Estrella Torrecilla sobre el turismo en Zamora, los tesoros ocultos que esconden los edificios públicos de Zamora y el estado de sobrecarga de las Urgencias en Zamora completan la actualidad informativa de este domingo.

