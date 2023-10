Tiene 30 años, mide 1,68 y aunque es madrileño representa a Zamora en el certamen de belleza "RNB" por sus raíces en la provincia: él es Aitor González.

Trabaja como técnico laboral y tiene estudios de Grado Universitario en Educación Primaria. Se presenta a sí mismo como "un chico trans que hace 15 años que empecé a ser yo mismo, el logro del que estoy más orgulloso». El joven es activista y contribuye con labores sociales en temas LGTBIQ+.

Entre sus aficiones destaca la fotografía, la escalada, el karaoke y el fitness.

LOS DATOS Aitor González Edad: 30 años Estatura: 1.68 m Residencia: Coslada (Madrid) Ocupación: Técnico laboral Estudios: Grado Universitario en Educación Primaria Aficiones: Fotografía, escalada, karaoke



Su lucha

Aitor cuenta cómo ha sido su proceso para convertirse en el hombre que es ahora: "Cuando empezó todo no tenía los recursos que tengo ahora y el camino fue difícil". No fue hasta los 20 años cuando pudo acceder al tratamiento hormonal: "Según pasaba el tiempo me iba viendo reflejado en el espejo y por fin me veía porque no solo cambié físicamente, también mentalmente al empezar a ganar seguridad en mí mismo y mostrarme así delante del mundo".

González quiere dar visibilidad al colectivo porque "se nos cuestiona e invalida constantemente haciéndonos creer que somos menos o que nunca seremos de verdad", esgrime.

¿Cuándo es el concurso?

Aitor participará en la próxima cita nacional Mister RNB España 2023 cuya gala final será el domingo, 22 de octubre, en Salou junto a 51 candidatos provinciales más.