"Tenemos el suelo industrial de los polígonos muerto de risa"

Javier Faúndez Domínguez (1965) acaba de situarse al frente de la nave provincial. El político alistano, alcalde de Trabazos desde 2003, tiene cuatro años por delante para dirigir la Diputación y su equipo ya advierte de que, al menos en los primeros días, los huecos en su agenda son inexistentes. El nuevo mandatario tiene algunos cambios claros y los quiere acometer cuanto antes.

–Requejo dijo hace cuatro años que venía a abrir las ventanas. ¿Se ha encontrado el despacho ventilado, más frío o igual?

–Ya dije en el discurso de investidura que no íbamos a perder el tiempo en reproches. Ahora empieza un ciclo nuevo con unas ideas nuevas. La vocación que tiene el Partido Popular a la hora de orientar las diputaciones es crear sinergias en coordinación con otras administraciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos del mundo rural. Son formas diferentes de ver las cosas.

–No tardó ni 24 horas en anunciar el equipo de Gobierno tras la toma de posesión. ¿Tan claro lo tenía?

–En los primeros días tras el nombramiento del partido, llega el momento de asumirlo y de resolver los asuntos personales. A partir de ahí, una vez tuvimos los diputados, vimos las personas y los perfiles que tenían. A todos los conocía y nuestra idea era contar con el equipo operativo cuanto antes porque la Diputación no puede parar.

–Las diputaciones no son como los ayuntamientos, no se hace una lista como tal. ¿Hasta qué punto es difícil encajar las piezas que a uno le tocan?

–Siempre ha habido un debate sobre la elección de los diputados provinciales y el PP ha optado por un sistema muy democrático. Se hace una propuesta de distribución por comarcas y aquellos concejales que se quieren presentar lo hacen. En función de los mimbres que tenemos, debemos trabajar. Esos mimbres son buenos, pero a cada uno hay que ponerlo en su área y empezar a ser operativos. Sí he pedido que exista una coordinación entre los diputados salientes y los que entran para que todos se pongan al día y haya una transición ordenada.

–Usted va a tener, entre otras responsabilidades, la del Consorcio de Bomberos. ¿Le ha cogido el teléfono José Luis Prieto tras sus palabras del otro día sobre la conflictividad en este ente?

–No he tenido contacto con José Luis Prieto. Esta misma mañana - por el viernes - tendremos una primera toma de contacto con el servicio, y lo dije el día de la presentación de las áreas: si hubiese sido un poco inteligente, el Consorcio de Bomberos lo habría dejado lejos, pero pienso que todos tenemos que tener esa predisposición para que el consorcio sea una figura modélica, que se presten los mejores servicios y que desaparezca la judicialización. Ahora es algo casi irrespirable.

–¿Qué se hizo mal para que sea irrespirable o casi?

–No voy a entrar en qué se hizo mal. Sí tengo claro que debe haber un diálogo por todas las partes. Habrá que poner cosas encima de la mesa para llegar a un acuerdo. Hay que conseguir lo mejor para los bomberos y para la provincia.

Todos tenemos que tener predisposición para que el consorcio sea una figura modélica, que se presten los mejores servicios y que desaparezca la judicialización. Ahora es algo casi irrespirable

–¿Habrá un gerente como en la anterior etapa?

–La figura del gerente no puede existir como tal. Pero nuestra idea es buscar una persona, que puede estar o no dentro de los consorcios, que tenga pleno conocimiento de dónde está trabajando. A las personas que asumimos responsabilidades, si nos rodeamos de los mejores, nos irá bien.

–¿Por qué no puede haber ahora un gerente?

–Por un tema jurídico. No se llamará gerente, pero hará una labor similar. También tenemos que buscar un secretario para afrontar este reto. Todo lo que vaya saliendo del Consorcio de Bomberos tenemos que intentar que sea por consenso. Hemos cerrado una etapa y abrimos una nueva y diferente.

–¿Cuáles son los asuntos que le queman en las manos en estos primeros días de mandato?

–Hemos de resolver un problema que tenemos en el Ramos Carrión y que provoca que no estén operativas las salas polivalentes, zonas que son muy útiles para congresos y cualquier tipo de evento. Hablamos de humedades que no vienen de hoy y hay que afrontarlo. Cuando hemos cogido las riendas, hemos visto que no hay ningún proyecto, así que le he encargado al servicio de Arquitectura de esta casa que, antes de finales de julio, lo elabore. Por otro lado, también confiamos en que, a partir de la semana que viene, por un tema de sensibilidad social, podamos dejar resuelto el tema de las trabajadoras de la limpieza. No es un problema directo de la Diputación, pero cuando te cruzas con las personas por los pasillos, y sabes que llevan meses sin cobrar, no puedes dejar de echarles una mano. Y después tenemos el tema de Ifeza, que tendremos que abordarlo en los próximos días.

–Yendo por partes con los temas que ha enumerado, en el del Ramos Carrión, se entiende que el objetivo del nuevo equipo es que no pase año y medio entre que surge un problema y se empieza a dar una solución. ¿No es mucho tiempo para una instalación que ha sido tan cara para la provincia?

–Es una instalación que ha sido muy cara, que presta un servicio a la provincia y a la ciudad y que es patrimonio de la Diputación. Y nuestro patrimonio tiene que estar en buen estado. Sinceramente, no entiendo la demora que ha tenido la reparación cuando se tenía el conocimiento del problema. Insisto, hemos llegado aquí hace dos días y en el primero se ha encargado un proyecto. Cuando sepamos lo que cuesta miraremos a ver cómo lo podemos afrontar. No es una obra de reparación menor, sino de bastante dinero. Y no es que mañana vayamos a empezar con las obras, que nos gustaría, hay que seguir con los plazos.

La reparación del Ramos Carrión es de bastante dinero. Presumiblemente habrá que levantar toda la terraza

–¿Habrá que levantar la terraza?

–Presumiblemente habrá que levantar toda la terraza y, según me trasladan los técnicos, colocar toda la nueva impermeabilización. Una vez que esté hecho, habrá que ver si funciona y, en una segunda fase, tendremos que abordar las reparaciones de todas las salas, que están como están. No he querido ni entrar ahí.

–En el tema de las trabajadoras de la limpieza, los sindicatos han preferido guardar silencio sobre el contenido de la reunión mantenida el miércoles. ¿Se puede interpretar como un gesto de que el conflicto está en vías de solución?

–Son problemas de una empresa con unos trabajadores. La Diputación paga, el tema está judicializado y nosotros tenemos poco margen de maniobra. Pero dentro de ese margen vamos a esperar a mediados o finales de la semana próxima, que nos hemos dado ese plazo para tomar decisiones, y a ver cómo podemos resolver la realidad de unas personas que tienen que llevar el pan a su casa.

–Tras su discurso de toma de posesión, el presidente saliente lamentaba la ausencia de referencias a la "silver economy". ¿Esa estrategia se mantendrá como una de las prioridades, va a recaer más en la Junta o se va a olvidar?

–En breve, tendremos una reunión con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. A partir de ese momento, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar.

–¿Eso qué quiere decir?

–Eso quiere decir que estaremos con la consejera y hablaremos de planteamientos. Los servicios sociales son prioritarios, pero tenemos que ir de la mano de alguien que tiene más dinero y más recursos que nosotros, y que se llama Junta de Castilla y León.

Silver Economy

–La Diputación tiene ahora un edificio propio destinado, en principio, a la "silver economy". Según Requejo, ya había incluso empresas dispuestas a entrar de forma inminente a las instalaciones. ¿Ese parque tecnológico se va a mantener?

–Cuando tomemos las decisiones y hablemos con cada uno de los diputados vamos a ver qué empresas son esas y cuáles más pueden venir. Lo que sí queremos es que ese edificio esté operativo cuanto antes. Pero primero quiero reunirme con la consejera antes de tomar decisiones.

–Da la sensación de que ese parque no habría estado entre las prioridades de este equipo de Gobierno.

–La instalación ahora mismo está hecha y, lógicamente, le tenemos que dar un uso para que sea operativa. Sí tengo que decir que tenemos que intentar colaborar con otras instituciones y, a lo mejor, no dedicarnos una institución y otra a lo mismo, sino compartir escenarios, compartir esfuerzos económicos y remar todos en la misma dirección.

–En cuanto a Sodeza. ¿por qué está siendo problemática su disolución?

–Hemos estado cuatro años para disolver Sodeza y Sodeza no está disuelta. No sé si cuatro años son muchos o pocos, pero lo que está claro es que la semana que viene, cuando me siente con el diputado de Desarrollo Económico, veremos en qué estado se encuentra y si hay que seguir avanzando en la disolución o nos compensa que vuelva a estar operativa de la mano de Ifeza. Tenemos todo el suelo industrial de los polígonos muerto de risa. En este periodo, hubo alguna empresa que se dirigió a mí personalmente para instalarse en el polígono de Bermillo, pero los negocios no pueden estar esperando toda la vida porque al final se van a otros sitios. No nos podemos permitir perder esas oportunidades.

–¿Cabe la posibilidad entonces, por una cuestión de operatividad, de revertir el proceso de disolución de Sodeza?

–Sí, es posible que nos compense que Sodeza pueda volver a estar operativa, independientemente de lo que suceda en un futuro. No podemos tener dos entidades, Ifeza y Sodeza, con lo mismo, pero tenemos el problema de que todo el suelo industrial de la provincia ahora mismo no está operativo.

–Parece que Fromago va a ser intocable pero, por lo que dejó entrever en su discurso, todo apunta a que le va a pedir al Ayuntamiento más colaboración económica. ¿Es así?

–En breve, vamos a sentarnos con todas las personas que colaboraron el año pasado en Fromago. Vamos a escucharnos y a tomar decisiones. ¿Tenemos que hacer Fromago? Sí, evidentemente. Fue una feria importante, no solo por la buena repercusión económica para la ciudad de Zamora, sino porque ha servido para potenciar un sector como el del queso. Las queserías y los productores están en la provincia y para nosotros es una cita importantísima. Ahora bien, tenemos que compartir esos esfuerzos económicos. A la ciudad de Zamora intuyo que la feria le ha venido bien por imagen, por promoción y por el impacto para la hostelería y el comercio. Por tanto, tendrá que colaborar de forma proporcional, igual que la Junta, con cuyos responsables también vamos a hablar.

–¿Qué porcentajes tienen en mente?

–No tenemos porcentaje ni sabemos cuánto va a costar la feria. Sí he dicho que una primera edición es muy costosa, porque tienes que promocionarla, porque la tienes que asentar dentro del espectro nacional e internacional, y a partir de ahí las siguientes son mucho más fáciles.

Queremos estrechar contactos con Portugal para aprovechar sinergias

–La preocupación por la cooperación transfronteriza es algo que se le presume al alcalde de un municipio como Trabazos. ¿Qué debe hacer la Diputación para mejorar en este ámbito, con la vista puesta también en la captación de fondos europeos?

–Voy a poner un ejemplo: hace 20 años, cuando entré como alcalde de Trabazos, teníamos unas jornadas de cooperación transfronteriza con Braganza y Quintanilha. Lo primero que nos marcamos fue que, más allá de hablar, teníamos que hacer cosas concretas desde la modestia de nuestras posibilidades. La filosofía en la Diputación va a ser la misma: tenemos que hablar y resolver. En la semana pasada me llamó el presidente de la Cámara de Braganza, con quien tengo más relación por geografía, y en los próximos días queremos mantener reuniones con él, y con responsables de Vinhais, de Vimioso y de Miranda para crear esas sinergias. También está Zasnet, y ese margen de colaboración que ha potenciado Jesús María Prada.

–La cooperación transfronteriza entronca directamente con la despoblación. ¿Hablamos de un proceso irreversible?

–Sabemos que es un problema que no es solo nuestro. Alguna vez me he asustado al ver estadísticas oficiales. Pero tenemos que generar las dinámicas para que ese proceso se ralentice. ¿Que de la noche a la mañana vamos a convertir los pueblos en lo que eran hace 30 años? Si alguien tiene la fórmula mágica, que la traiga que se la compramos.

–¿Corre el riesgo Zamora de empezar a quedarse con zonas ya no vaciadas, sino directamente vacías?

–Puede correr ese riesgo. Vamos a intentar que no se produzca. Yo he vivido muchos años en una provincia como Orense, donde eso sí ha pasado, aunque su dinámica poblacional, con muchas aldeas pequeñas, no es la misma que la de Zamora.

–En sus comienzos, usted se fue en busca de votos a los países de Europa que tenían emigrantes procedentes de Trabazos. ¿Qué queda de aquel político que empezó en 2003?

–Yo soy hijo de emigrantes, tengo familia fuera y he seguido yendo a nivel personal, siempre pagando con mi dinero. Cada dos años iba a Suiza o a Francia, aunque luego esa gente dejara de votar. Parte de esa generación ahora está retornando al pueblo y para nosotros eso es importante. Para que regresen hay que tener los mejores servicios posibles.

–En la toma de posesión, comentó también que no necesitará el GPS para ir a los 500 núcleos de la provincia. Desde ese conocimiento, ¿qué se puede hacer de manera realista, desde la Diputación, para mejorar la vida de la gente en estos cuatro años?

–En primer lugar, tener un contacto directo con los alcaldes. Si mañana me llega un ayuntamiento y me dice que tiene contaminación de agua, nuestra obligación es resolver esos problemas de la forma más dinámica posible.

–La oposición dice que su mayor virtud es que usted es una persona pragmática. ¿Está de acuerdo?

–Me gusta dedicar mi tiempo a resolver problemas y, si puedo conseguirlo en cinco minutos, mejor que en diez.