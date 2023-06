Te contamos las actividades culturales y de ocio que reserva para ti la agenda de Zamora.

JUEVES 29 DE JUNIO

11.30.- XII ENCUENTRO ZAMORA CON EL SAHARA. Instalación jaima tradicional saharaui, música saharaui y artesanía saharaui. Tatuajes de henna y de nombres en árabe (de 17.00 a 22.30). Permanecerá abierto hasta las 22.30 horas. Lugar: Plaza Mayor.

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

11.00 a 13.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de Vista Alegre. Lugar: Calle Palencia.

11.00.- PASACALLES DE GIGANTES Y GIGANTILLAS CIUDAD DE ZAMORA. Asociación Cultural Tradición y Música Popular. Recorrido: C/ Villalpando, Puerta la Feria, C/ el Riego, C/ San Vicente, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, C/ Ramos Carrión, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, C/ Santa Clara, Avd. Alfonso IX, Pza. Alemania, C/ Víctor Gallego, C/ Amargura, C/ Campo de Marte y C/ Villalpando.

12.00.- MUBAZA FEST 2023. Gaucho, Musikeos.

16.00.- Entretenimiento malabar & clown con Pumuki Circo Chisme.

17.00.- Una tradición reciclada con Javier Montes. Taller, exposición y concierto.

19.00.- Proyect Claudia, Sin Control, Gautxori, Jam Sesion.

23.30.- DJ’s Mubazers Collective. Lugar: Parque de San Martín.

12.00.- INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL AJO. Días: 28 y 29 de junio. Clausura: día 29 de junio a las 13.00 horas. Lugar: Avenida de las Tres Cruces. Patrocina: CAJA RURAL.

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

20.30.- “HERMANOS”. La Tijera Teatro. Lugar: Teatro Principal. Entradas: Zona A, B y C: 10 euros. Zona D: 8 euros. Día 30: segunda representación. 20.30.-”BRICOMANAZAS” Espectáculo teatral en el que descubriremos el mundo del bricolaje desde un punto de vista muy divertido a cargo de sus presentadores Paco Tenazas y Pepe Virutas. Lugar: La Marina.

21.30.- ORQUESTA PRINCESA. Lugar: Plaza Mayor.

22.00.- Concierto a cargo de SOLEDAD LUNA. Lugar: Plaza de la Catedral.

23.30.- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Lugar: Playa de los Pelambres

51 FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR

Del 25 al 29 de junio. VII EXPOSICIÓN FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERIA POPULAR. Museo Etnográfico de Castilla y León. Entrada principal del MECyL (C/ Sacramento s/n). Exposición de piezas que participan en el VI Certamen con la temática “EL BARRO Y LA ESPIRITUALIDAD”. Entrada libre y gratuita.

VI CERTAMEN DEL BARRO “HERMINIO RAMOS PÉREZ-CAJA RURAL”. La entrega de premios tendrá lugar el 29 de junio a las 13.00 horas.

DÍAS 26 Y 28 DE JUNIO.

20.30. horas- Narración oral “Cuentos de barro”. Narradora: Esmeralda Folgado. Lugar: Jardines de Ignacio Sardá (Plaza de Claudio Moyano). Público familiar.

DÍAS 27 Y 29 DE JUNIO

18.30. horas- Talleres sobre el barro. Demostraciones en vivo en las que un alfarero trabajará el barro, mostrando el arte y la técnica de esta tradición. Día 27: taller participativo: “En torno al futuro”. Día 29: taller demostrativo: “Taller de alfarería Transgresiva, urdiendo el presente”. Lugar: Plaza de Viriato.

OTRAS ACTIVIDADES

Del 16 al 29 de junio. X FERIA DE DÍA.

Del 12 de junio al 27 de julio. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “20 AÑOS DE EDUCACIÓN DE CALLE EN ZAMORA”. Lugar: Sala de exposiciones de la Biblioteca Pública del Estado (Pza. Claudio Moyano). Organiza: Programa de Educación de calle de la ciudad (Menesianos, Cruz Roja, Construyendo Mi Futuro).

Del 19 al 23 de junio. MERCADILLO SOLIDARIO. Horario: de 16.00 a 20.00 horas. Lugar: Colegio Universitario. Organiza: Sanagua Aspace Zamora, Azdem, Corriendo por el corazón de Hugo y Feafes.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Del 14 al 28 de junio. TORNEO BILLAR ROMANO SAN PEDRO. Lugar: Bar San Isidro. Hora: 20:00 horas. Finales: miércoles 28 de junio. Hora: 20:00 horas. Entrega de premios: 20:30 horas.

Sábado 17 de junio. 3 PRUEBA CIRCUITO PROVINCIAL PÁDEL “MENORES” SAN PEDRO. Lugar: Ciudad Deportiva Municipal. Horario: 9:00 a 14:00 horas.

Sábado 17 de junio. X COPA VERANO DE WATERPOLO CyL. Lugar: Piscina Climatizada los Almendros. Horario: de 14:00 a 22:00 horas.

Sábado 17 de junio. RUGBY SAN PEDRO. Lugar: Ciudad Deportiva Municipal. Horario: 17:00 horas. Selecciones: Zamora RC - Alcobendas.

Del 21 de junio al 9 de julio. Campeonatos de España TENIS DE MESA Veterano, Sub-21, Juvenil, Infantil, Alevín, Benjamín, Pre-Benjamín, Discapacidad Física y Discapacidad Intelectual. Lugar: Recinto Ferial Ifeza.

Del 23 al 25 de junio. LII TROFEO DE TENIS CIUDAD DE ZAMORA. Lugar: Pistas de Tenis de la Ciudad Deportiva. Horario: Diario.- 16:00 a 22:00 horas. Sábado.- 11:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas. Domingo.- 10:00 a 14:00 horas. Entrega de premios: 25 de junio 13:00. Lugar: Ciudad Deportiva.

Sábado 24 de junio. III TROFEO - PADEL - F- SALA - AJEDEZ ALUMNI-USAL VICENTE DEL BOSQUE. Lugar: Pistas de Pádel de la Ciudad Deportiva - Padel Sala Casa del Deporte .- Ajedrez Pab. Manuel Camba .- F- Sala. Horario: Sábado.- 9:00 a 20:00 horas

Sábado 24 de junio. XXX ABIERTO DE PETANCA SAN PEDRO. Lugar: Campos de Petanca Tres Árboles. Horario: 9:00 horas. Entrega de premios: 19:00 horas. Lugar: Campos de Petanca Tres Árboles.

Sábado 24 de junio. RUGBY SECCIONES S-20. Lugar: Ruta de la Plata. Horario: 20:00 horas. Selecciones S-20: ESPAÑA - ESCOCIA. Entradas: marcaentradas.com. 10€ infantiles hasta 14 años, numerada. 15€ general numerada.

Domingo 25 de junio. TIRO CON ARCO SAN PEDRO. Lugar: Ciudad Deportiva Municipal. Hora: 9:00 horas. Entrega de Premios: 15:00 horas.

Domingo 25 de junio. VI TROFEO FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO, CAMPEONATO DE TIRO AL PLATO (FOSO OLÍMPICO). Lugar: Campo de Tiro de Villalcampo - Club Cigüeñera. Horario: de 15:00 a 20:30 horas. Entrega de Premios: 21:00.

L TROFEO SAN PEDRO DE PELOTA. Lugar: Frontón San Atilano. 25 y 26 de junio (semifinales). Hora: 11:00 horas. 29 de junio (final). Hora: 10:30 horas. Entrega de premios: jueves 29. Horario: 13:00 horas.

28 y 29 de junio. XLI TROFEO FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO, CAMPEONATO PISTOLA FUEGO CENTRAL. Lugar: Campo de Tiro de Villaralbo. Horario: de 10:00 a 13:30. Entrega de Premios: jueves 29 de junio 13:30.

Jueves 29 de junio. CONCURSO DE PESCA INTERNACIONAL SAN PEDRO. Lugar: Puente Hierro - Puente de Piedra (Margen derecha). Horario: 7:00 horas. Entrega de Premios: 14:30 horas. Lugar: Paseo concurso.

Jueves 29 de junio. EXHIBICIÓN DE CROSS FIT SAN PEDRO. Lugar: Plaza la Marina. Hora: 11:00 horas.

Jueves 29 de junio. XIIIL CROSS DEL AJO. Lugar: Plaza Mayor. Horario: 11:00 horas.

Viernes 30 de junio. VELADA DE BOXEO - SAN PEDRO 2023. Lugar: Pabellón Ángel Nieto. Horario: 19:30 horas. Entrega de premios: Plaza Mayor 12:00 horas.

Programación de junio en el Teatro Ramos Carrión

Programación de junio en el Ávalon

EXPOSICIONES

«MARTÍN BURGUILLO. PUNTO Y APARTE». Galería de Arte Espacio 36. Exposición de pintura de Alfonso Martín Burguillo. Lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas. Hasta el 30 de junio.

«TOTALMENTE EN BLANCO». Sala de exposiciones de La Alhóndiga. Muestra de la Asociación JEN para fomentar y estimular la creación literaria y gráfica entre los jóvenes. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.30 horas. Hasta el 14 de julio.

«MANUAL ESPIRITUAL DE INSTRUCCIONES SOBRE LA ESPAÑA VACIADA». Planta 2 del Museo Etnográfico de Castilla y León. Obras del pintor Saúl Alija. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de las 17.00 a las 20.00 horas. Domingos, de 10.00 a 14.00 horas .

«JOURNEYS. Louisse Ellen Wright». Centro Social Peromato, calle Puentica 10. Muestra de grabados, fotografía y obra gráfica. De lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de agosto.

«VERANEO FLUVIAL». Recepción del Museo Etnográfico en la entrada por la calle de Corral Pintado. Instalación de Playmobil en la que se recrea un diorama ambientado en el Valle del Tera durante la época estival. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de las 17.00 a las 20.00 horas. Domingos, de 10.00 a 14.00 horas . Hasta el 17 de septiembre.

«LIBROS LITÚRGICOS ILUSTRADOS DE LA BIBLIOTECA DIOCESANA DE ZAMORA». Museo Diocesano. Volúmenes del XVII y XVIII empleados hasta el concilio Vaticano II en la diócesis. De lunes a sábado, de 10.00 a14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

«EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO. ARQUEOLOGÍA E HISTORIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA». Consejo Consultivo de Castilla y León. De lunes a viernes, desde las 9.30 hasta las 18.30 horas y sábados desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.