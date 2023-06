Te contamos las actividades culturales y de ocio que reserva para ti la agenda de Zamora.

SÁBADO 24 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

18.30.- MUBAZA FEST 2023. Ladri di Biciclete, Lucía Gonzalo, Mendel. Lugar: Plaza de San Atilano.

19.00.- PAYAZADA. III FESTIVAL DE CIRCO ZAMORA. Compañía Eugenia Manzanera. “RETAHILANDO”. Lugar: Teatro Principal . Entradas: 3 euros.

19.00.- DESFILE DE INDUMENTARIA TRADICIONAL DE ZAMORA. Concentración en la Plaza del Maestro de grupos de folklore, asociaciones y colectivos etnográficos y sociales, cofradías o agrupaciones de águedas y todos aquellos particulares que quieran sumarse vistiendo a la usanza de la indumentaria tradicional de nuestras comarcas para participar en el desfile que se dirigirá por la C/ de San Torcuato, Pza. Sagasta, C/ Renova, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, Rúa de los Francos, Pza. de San Ildefonso (pasando el arco), Pza. Fray Diego de Deza, Pza. de Arias Gonzalo, C/ Obispo Manso y Jardines de Antonio del Águila, para acceder a la S.I. Catedral por la puerta del Obispo. Al término de la Eucaristía baile popular en la plazuela del Obispo acompañados por la Asociación “Tradición y Música Popular”, la “Asociación de Tamborileros Zamoranos” y los tamborileros de la Asociación “Juan del Enzina” de Fermoselle. Organiza: Mujeres en Igualdad de Zamora

20.00.- MISA TRADICIONAL ZAMORANA. Lugar: Santa Iglesia Catedral del Salvador. Eucaristía, de la Solemnidad de San Juan Bautista, celebrada por el Deán de la Santa Iglesia Catedral, Rvdo. D. Juan Luis Martín Barrios, acompañada por los toques tradicionales zamoranos del grupo “Tradinova” y en el Ofertorio la ofrenda de productos de la tierra por los colectivos participantes y “baile del ramo” por el grupo “La Morana”. Organiza: Mujeres en Igualdad de Zamora. Colabora: Ilmo. Cabildo Catedral de Zamora, Ayuntamiento de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora.

20.00.- DESFILE DE DISFRACES DE PEÑAS DE SAN PEDRO. Desfile del concurso de disfraces de Peñas de San Pedro, que hará su recorrido desde Pza. de la Marina, C/ Santa Clara, C/ Renova hasta Pza. Mayor, donde se fallarán las peñas ganadoras, todo ello animado por la Charanga Tropezón.

21.30.- ¡A LA RONDA GALANES!. Asociación Etnográfica Bajo Duero Recorrido: Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, Santa Clara, Pza. de la Constitución y Pza. de Castilla y León.

21.30.- LI FESTIVAL DE FLAMENCO. Lugar: Plaza de la Catedral. Apertura de puertas: 20.45 horas. Presenta: Alberto Rodríguez Barrios. Cante: ESTRELLA MORENTE y su grupo Julián Estrada y el Turri. Toque: Manuel Silveira y José Fermín Fernández. Baile: Cía. María Canea. Entradas: Anticipada: 30 €, Taquilla: 35 € (24 de junio a partir de las 20.00 horas). Puntos de Venta: Cristalería Eurocris, Caseta Plaza Castilla y León y en el teléfono 649089068 en horario de tarde.

22.00.- XVII CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA. Lugar: La Marina.

22.30.- Concierto de ANA GUERRA. *** CONCIERTO APLAZADO ***

23.30.- ORQUESTA CLAN ZERO. Lugar: Plaza Mayor

DOMINGO 25 DE JUNIO

10.00 a 13.30.- XXI CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL CITRÖEN 2CV Y CLÁSICOS. Exposición de vehículos y photocall. Lugar: Plaza Mayor. A las 13.30 horas pasacalles a son de claxon por las principales calles de la ciudad.

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

11.00.- Pasacalles de la XXX MUESTRA DE FOLKLORE. Grupo: Aula de Folklore “La Morana”. Lugar: Zona Centro.

12.30.- PAYAZADA. III FESTIVAL DE CIRCO ZAMORA. Compañía Aula Teatro. “EL GRAN CALIBÁN”. Lugar: Salón de actos del Museo Etnográfico. Entrada: C/ Corral Pintado. Entradas: 3 euros (una hora antes en la entrada del Museo).

13.00.- INAUGURACIÓN “LI” FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR. Del 25 de junio al 29 de junio. Actuación de Aula de Folklore “La Morana”. Lugar: Plaza de Viriato y Pza. de Claudio Moyano. Patrocina: Caja Rural.

17.00.- GYMKANA PARA PEÑAS. Gymkana de ocio saludable para Peñas Festivas 2023. Gran fiesta de ocio a desarrollar en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva donde 10 participantes de cada peña competirán en divertidas pruebas para alcanzar la gloria. Inscripciones: plandrogas@zamora.es

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

20.00.- DESFILE DE CABEZUDOS DE CAPITONIS DURII. Recorrido: Av. Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, Alfonso IX, Santa Clara, Pza. Sagasta, C/ Renova, Pza. Mayor (de paso), Plazuela de San Miguel (descanso), C/ Renova, Pza. Sagasta, C/ Santa Clara, C/ Benavente, C/ San Torcuato, Pza. Alemania, Ronda San Torcuato y Av. Plaza de Toros.

20.00.- MILONGA (BAILE DE TANGO ARGENTINO) a cargo de la Asociación Cultural Danzarín Zamora. Lugar: La Marina.

20.30.- ALEGRÍA FLAMENCA. A.C. “Revuelo de Colores”. Lugar: Teatro Principal. Entradas: 8 euros.

21.00.- Pasacalles de la XXX MUESTRA DE FOLKLORE. Grupo: Don Sancho. Lugar: Zona Centro.

21.30.- CONCIERTO LA REGADERA. Telonero: 980 CLOKERS. Dj Fausto. Lugar: Plaza Mayor.

22.00.- CONCIERTO BROKEN PEACH, THE ROCK & SOUL BAND. Banda de Soul&Rock que crea una nueva forma de fusionar la música con el espectáculo. Lugar: Plaza de la Catedral.

LUNES 26 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

11.00 a 13.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de San Frontis. Lugar: Plaza de la Iglesia.

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

18.30.- KARAOKE PEÑAS. Lugar: La Marina.

21.00.- Pasacalles de la XXX MUESTRA DE FOLKLORE. Grupo: Ronduero. Lugar: Zona Centro.

21.30.- JAZZAMORA SAN PEDRO 2023 “COULEUR CAFÉ JAZZ”. Marisa Marzo (voz), Chema Corvo (piano), Pancho Ruano (contrabajo), Javier Barragués (batería), Pablo Hernández (saxo alto). Lugar: Plaza de la Catedral.

22.00.- XVII CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA. Lugar: La Marina.

23.00.- MACRODISCOTECA ESCARLATA. Lugar: Plaza Mayor

MARTES 27 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

11.00 a 13.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de San Lázaro. Lugar: Plaza de la Puentica.

12.30.- Pasacalles de la XXX MUESTRA DE FOLKLORE. Grupo: La Arracada. Lugar: Zona Centro.

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

19.00.- Presentación de la Asociación Ruta del Vino de Zamora. Lugar: Mirador del Teatro del Ramos Carrión. Entrada hasta completar aforo.

19.00.- MUDANZA DE MÚSICA, BAILE E INDUMENTARIA TRADICIONAL. Pasacalles y actuaciones de los grupos de baile y pandereta del AULA DE FOLKLORE LA MORANA. Recorrido: Pza. de Viriato, Pza. Mayor, Pza. Sagasta, C. Santa Clara y Pza. de la Marina.

20.00.- “IV EDICIÓN BAILA CONTRA EL CANCER”. Masterclass solidaria de Zumba a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Lugar: La Marina. Donativo: 5 euros.

21.00.- XXX MUESTRA DE FOLKLORE. Malagatos - Grupo de Danzas Doña Urraca. Lugar: Plaza de la Catedral.

21.30.- Concierto de CAROLINA DURANTE. Telonero: CRASH. Dj Diego Duende. Lugar: Plaza Mayor

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO

9.30 a 14.00.- “UN DÍA PARA SER MEJORES” por Cruz Roja en Zamora. Lugar: Plaza de la Constitución. Muestra de los proyectos de Cruz Roja en Zamora, talleres para niños y niñas, charlas, talleres para personas mayores, actividades lúdicas, música y sorpresas.

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

11.00 a 13.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de los Bloques. Lugar: Parque de los Enanitos.

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

19.00.- MUBAZA FEST 2023. Summer Jazz Duo, Battere&Levare y Driving Rain. Lugar: Mirador del Troncoso.

20.00.- DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE CAPITONIS DURII. Recorrido: Av. Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, Alfonso IX, Santa Clara, Pza. Fernández Duro, C/ Brasa, Flores de San Pablo, C/ Martinez Villergas, Pza. del Seminario, Cuesta del Piñedo, San Juan de las Monjas, San Leonardo, Cuesta de Balborraz, C/ Renova, Pza. Sagasta, C/ Santa Clara, C/ Benavente, C/ San Torcuato, Pza. de Alemania, Ronda de San Torcuato y Av. de Plaza de Toros.

20.00.- Música y baile tradicional de Zamora a cargo del grupo Don Sancho. Lugar: Plaza Mayor.

20.30.- LA MANTA ZAMORANA Zarzuela. Lugar: Teatro Principal. Entradas: 12 euros.

20.30.- XXXV Edición de los Premios. Mercurio y Vulcano y Medallas a la Actividad Comercial e Industrial. Lugar: Teatro Ramos Carrión. Organiza: Cámara Oficial de Comercio e Industria.

21.00.- Concierto de CEPA Y SARMIENTOS “Allá va la despedida”. Lugar: La Marina.

21.00.- XXX MUESTRA DE FOLKLORE. Fernando Barroso y Band. - Homenaje a Victoriano Santiago Comisaña “Anico” - Asociación Etnográfica Bajo Duero. Lugar: Plaza de la Catedral.

21.30.- X EDICIÓN “NOCHE DE LAS VELAS”. Gran Gala lírica de Zarzuela. Montserrat Martí Caballé - Soprano, Elvira Padrino - Soprano, Luis Santana - Barítono, Victor Carbajo - Piano, Coro amigos de la Ópera y ballet. Entrada donativo: 5 euros. Punto de venta: Seminario de San Atilano a partir del 15 de junio. Lugar: Patio Claustral del Seminario. Plaza de San Atilano

JUEVES 29 DE JUNIO

11.30.- XII ENCUENTRO ZAMORA CON EL SAHARA. Instalación jaima tradicional saharaui, música saharaui y artesanía saharaui. Tatuajes de henna y de nombres en árabe (de 17.00 a 22.30). Permanecerá abierto hasta las 22.30 horas. Lugar: Plaza Mayor.

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

11.00 a 13.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de Vista Alegre. Lugar: Calle Palencia.

11.00.- PASACALLES DE GIGANTES Y GIGANTILLAS CIUDAD DE ZAMORA. Asociación Cultural Tradición y Música Popular. Recorrido: C/ Villalpando, Puerta la Feria, C/ el Riego, C/ San Vicente, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, C/ Ramos Carrión, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, C/ Santa Clara, Avd. Alfonso IX, Pza. Alemania, C/ Víctor Gallego, C/ Amargura, C/ Campo de Marte y C/ Villalpando.

12.00.- MUBAZA FEST 2023. Gaucho, Musikeos.

16.00.- Entretenimiento malabar & clown con Pumuki Circo Chisme.

17.00.- Una tradición reciclada con Javier Montes. Taller, exposición y concierto.

19.00.- Proyect Claudia, Sin Control, Gautxori, Jam Sesion.

23.30.- DJ’s Mubazers Collective. Lugar: Parque de San Martín.

12.00.- INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL AJO. Días: 28 y 29 de junio. Clausura: día 29 de junio a las 13.00 horas. Lugar: Avenida de las Tres Cruces. Patrocina: CAJA RURAL.

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

20.30.- “HERMANOS”. La Tijera Teatro. Lugar: Teatro Principal. Entradas: Zona A, B y C: 10 euros. Zona D: 8 euros. Día 30: segunda representación. 20.30.-”BRICOMANAZAS” Espectáculo teatral en el que descubriremos el mundo del bricolaje desde un punto de vista muy divertido a cargo de sus presentadores Paco Tenazas y Pepe Virutas. Lugar: La Marina.

21.30.- ORQUESTA PRINCESA. Lugar: Plaza Mayor.

22.00.- Concierto a cargo de SOLEDAD LUNA. Lugar: Plaza de la Catedral.

23.30.- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Lugar: Playa de los Pelambres

51 FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR

Del 25 al 29 de junio. VII EXPOSICIÓN FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERIA POPULAR. Museo Etnográfico de Castilla y León. Entrada principal del MECyL (C/ Sacramento s/n). Exposición de piezas que participan en el VI Certamen con la temática “EL BARRO Y LA ESPIRITUALIDAD”. Entrada libre y gratuita.

VI CERTAMEN DEL BARRO “HERMINIO RAMOS PÉREZ-CAJA RURAL”. La entrega de premios tendrá lugar el 29 de junio a las 13.00 horas.

DÍAS 26 Y 28 DE JUNIO.

20.30. horas- Narración oral “Cuentos de barro”. Narradora: Esmeralda Folgado. Lugar: Jardines de Ignacio Sardá (Plaza de Claudio Moyano). Público familiar.

DÍAS 27 Y 29 DE JUNIO

18.30. horas- Talleres sobre el barro. Demostraciones en vivo en las que un alfarero trabajará el barro, mostrando el arte y la técnica de esta tradición. Día 27: taller participativo: “En torno al futuro”. Día 29: taller demostrativo: “Taller de alfarería Transgresiva, urdiendo el presente”. Lugar: Plaza de Viriato.

OTRAS ACTIVIDADES

Del 16 al 29 de junio. X FERIA DE DÍA.

Del 12 de junio al 27 de julio. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “20 AÑOS DE EDUCACIÓN DE CALLE EN ZAMORA”. Lugar: Sala de exposiciones de la Biblioteca Pública del Estado (Pza. Claudio Moyano). Organiza: Programa de Educación de calle de la ciudad (Menesianos, Cruz Roja, Construyendo Mi Futuro).

Del 19 al 23 de junio. MERCADILLO SOLIDARIO. Horario: de 16.00 a 20.00 horas. Lugar: Colegio Universitario. Organiza: Sanagua Aspace Zamora, Azdem, Corriendo por el corazón de Hugo y Feafes.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Del 14 al 28 de junio. TORNEO BILLAR ROMANO SAN PEDRO. Lugar: Bar San Isidro. Hora: 20:00 horas. Finales: miércoles 28 de junio. Hora: 20:00 horas. Entrega de premios: 20:30 horas.

Sábado 17 de junio. 3 PRUEBA CIRCUITO PROVINCIAL PÁDEL “MENORES” SAN PEDRO. Lugar: Ciudad Deportiva Municipal. Horario: 9:00 a 14:00 horas.

Sábado 17 de junio. X COPA VERANO DE WATERPOLO CyL. Lugar: Piscina Climatizada los Almendros. Horario: de 14:00 a 22:00 horas.

Sábado 17 de junio. RUGBY SAN PEDRO. Lugar: Ciudad Deportiva Municipal. Horario: 17:00 horas. Selecciones: Zamora RC - Alcobendas.

Del 21 de junio al 9 de julio. Campeonatos de España TENIS DE MESA Veterano, Sub-21, Juvenil, Infantil, Alevín, Benjamín, Pre-Benjamín, Discapacidad Física y Discapacidad Intelectual. Lugar: Recinto Ferial Ifeza.

Del 23 al 25 de junio. LII TROFEO DE TENIS CIUDAD DE ZAMORA. Lugar: Pistas de Tenis de la Ciudad Deportiva. Horario: Diario.- 16:00 a 22:00 horas. Sábado.- 11:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas. Domingo.- 10:00 a 14:00 horas. Entrega de premios: 25 de junio 13:00. Lugar: Ciudad Deportiva.

Sábado 24 de junio. III TROFEO - PADEL - F- SALA - AJEDEZ ALUMNI-USAL VICENTE DEL BOSQUE. Lugar: Pistas de Pádel de la Ciudad Deportiva - Padel Sala Casa del Deporte .- Ajedrez Pab. Manuel Camba .- F- Sala. Horario: Sábado.- 9:00 a 20:00 horas

Sábado 24 de junio. XXX ABIERTO DE PETANCA SAN PEDRO. Lugar: Campos de Petanca Tres Árboles. Horario: 9:00 horas. Entrega de premios: 19:00 horas. Lugar: Campos de Petanca Tres Árboles.

Sábado 24 de junio. RUGBY SECCIONES S-20. Lugar: Ruta de la Plata. Horario: 20:00 horas. Selecciones S-20: ESPAÑA - ESCOCIA. Entradas: marcaentradas.com. 10€ infantiles hasta 14 años, numerada. 15€ general numerada.

Domingo 25 de junio. TIRO CON ARCO SAN PEDRO. Lugar: Ciudad Deportiva Municipal. Hora: 9:00 horas. Entrega de Premios: 15:00 horas.

Domingo 25 de junio. VI TROFEO FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO, CAMPEONATO DE TIRO AL PLATO (FOSO OLÍMPICO). Lugar: Campo de Tiro de Villalcampo - Club Cigüeñera. Horario: de 15:00 a 20:30 horas. Entrega de Premios: 21:00.

L TROFEO SAN PEDRO DE PELOTA. Lugar: Frontón San Atilano. 25 y 26 de junio (semifinales). Hora: 11:00 horas. 29 de junio (final). Hora: 10:30 horas. Entrega de premios: jueves 29. Horario: 13:00 horas.

28 y 29 de junio. XLI TROFEO FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO, CAMPEONATO PISTOLA FUEGO CENTRAL. Lugar: Campo de Tiro de Villaralbo. Horario: de 10:00 a 13:30. Entrega de Premios: jueves 29 de junio 13:30.

Jueves 29 de junio. CONCURSO DE PESCA INTERNACIONAL SAN PEDRO. Lugar: Puente Hierro - Puente de Piedra (Margen derecha). Horario: 7:00 horas. Entrega de Premios: 14:30 horas. Lugar: Paseo concurso.

Jueves 29 de junio. EXHIBICIÓN DE CROSS FIT SAN PEDRO. Lugar: Plaza la Marina. Hora: 11:00 horas.

Jueves 29 de junio. XIIIL CROSS DEL AJO. Lugar: Plaza Mayor. Horario: 11:00 horas.

Viernes 30 de junio. VELADA DE BOXEO - SAN PEDRO 2023. Lugar: Pabellón Ángel Nieto. Horario: 19:30 horas. Entrega de premios: Plaza Mayor 12:00 horas.

Consulta el programa al completo en PDF de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2023 en Zamora.

Programación de junio en el Teatro Ramos Carrión

Programación de junio en el Ávalon

EXPOSICIONES

«MARTÍN BURGUILLO. PUNTO Y APARTE». Galería de Arte Espacio 36. Exposición de pintura de Alfonso Martín Burguillo. Lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas. Hasta el 30 de junio.

«TOTALMENTE EN BLANCO». Sala de exposiciones de La Alhóndiga. Muestra de la Asociación JEN para fomentar y estimular la creación literaria y gráfica entre los jóvenes. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.30 horas. Hasta el 14 de julio.

«MANUAL ESPIRITUAL DE INSTRUCCIONES SOBRE LA ESPAÑA VACIADA». Planta 2 del Museo Etnográfico de Castilla y León. Obras del pintor Saúl Alija. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de las 17.00 a las 20.00 horas. Domingos, de 10.00 a 14.00 horas .

«JOURNEYS. Louisse Ellen Wright». Centro Social Peromato, calle Puentica 10. Muestra de grabados, fotografía y obra gráfica. De lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de agosto.

«VERANEO FLUVIAL». Recepción del Museo Etnográfico en la entrada por la calle de Corral Pintado. Instalación de Playmobil en la que se recrea un diorama ambientado en el Valle del Tera durante la época estival. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de las 17.00 a las 20.00 horas. Domingos, de 10.00 a 14.00 horas . Hasta el 17 de septiembre.

«LIBROS LITÚRGICOS ILUSTRADOS DE LA BIBLIOTECA DIOCESANA DE ZAMORA». Museo Diocesano. Volúmenes del XVII y XVIII empleados hasta el concilio Vaticano II en la diócesis. De lunes a sábado, de 10.00 a14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

«EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO. ARQUEOLOGÍA E HISTORIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA». Consejo Consultivo de Castilla y León. De lunes a viernes, desde las 9.30 hasta las 18.30 horas y sábados desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.