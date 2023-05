Extrarradio, cinturón, periferia, arrabal. Muchas son las palabras que sirven para definir a los barrios situados en los alrededores de los cascos urbanos. En nuestra serie electoral "A pie de calle", visitamos a los vecinos de Carrascal, Villarina, Alberca, Arenales, Las Llamas, Vista Alegre, Villagodio y Siglo XXI.

En estos lugares no hay oficinas, no hay delegaciones, no hay dependencias. Hay viviendas; en las que, por cierto, viven zamoranos de pleno derecho. Y también hay problemas; generalmente, los mismos que afectan a los zamoranos de pleno derecho.

Esta es una de nuestras principales noticia de portada en este miércoles, 17 de mayo de 2023, en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

DEBATE ELECTORAL

El debate decisivo de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo será el de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. El periódico reúne este miércoles, 17 de mayo, a los cuatro candidatos con más opciones para convertirse en el nuevo alcalde de Zamora en un encuentro que se celebrará en el Teatro Ramos Carrión a las 18.30 horas.

No te pierdas el debate electoral de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA entre los cuatro principales candidatos a la Alcaldía de Zamora: Francisco Guarido, Jesús María Prada, David Gago y Francisco José Requejo. Puedes asistir como público reservando tu plaza aquí.

¿Cuándo? Miércoles 17 de mayo

Miércoles 17 de mayo ¿A qué hora? A las 18.30 horas

A las 18.30 horas ¿Dónde? Teatro Ramos Carrión

Si lo prefieres, también podrás seguir el debate en directo desde nuestra web www.laopinionelcorreodezamora.es

El drama de la sequía

La cabaña de vacuno en la comarca de Sayago puede sufrir un recorte del 30% esta campaña. Los ganaderos se ven obligados a matar una parte de las vacas para mantener a las que quedan.

La temible falta de alimento para las vacas, que a estas alturas de mayo necesitan suplemento porque no hay pastos, está obligando a sacrificar animales para garantizar la viabilidad de las explotaciones.

