La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha un nuevo programa extraordinario de actividad en horario de tarde con el fin de disminuir las listas de espera, con una doble convocatoria destinada por un lado a hospitales y por otro a Atención Primaria, es decir, las consultas de los centros de salud. Es una de nuestras principales noticias de portada en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de este viernes, 5 de mayo de 2023.

Caso de violencia de género en Zamora

Al mes del divorcio llegó la amenaza: "Un día me voy a tirar por la ventana cuando esté con la niña y me llevo conmigo". No era la primera vez que el padre de la menor de dos años y medio de edad profería esta grave advertencia a quien había compartido con él 20 años de matrimonio, unión de la que nació otra hija que tiene 18 años. Te contamos todo sobre el caso aquí.

Sucesos

En el capitulo de sucesos, pillan a un hombre en Zamora con 3.000 dosis de speed y 31.000 euros en metálico que llevaba escondidos en el coche.

Los accidentes por fauna siguen a la orden del día en la provincia. Una conductora de Mombuey sufría un accidente la tarde del miércoles cuando una bandada de buitres chocaba contra el vehículo al remontar el vuelo.

Por supuesto, no dejes de pasar por nuestra sección de Deportes.