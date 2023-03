Te contamos las actividades culturales y de ocio que reserva para ti la agenda de Zamora.

Viernes 24 de marzo

I FESTIVAL DE ORALIDAD. Museo Etnográfico, a las 20 horas. Picinic de cuentos.

POESÍA. Librería Ler, a las 19.30 y a las 21 horas. Lectura de poesía "De viva Voz".

INFOSALUD. Paraninfo del Colegio Universitario, a las 20 horas. "El patrimonio cultural del Ministerio de Defensa", por Margarita García Moreno, subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

POESÍA. Avalon Café, a las 20 horas. Recital de poetas zamoranos.

CONCIERTO. Iglesia de San Ildefonso, a las 20.30 horas. Marchas procesionales de Abel Moreno.

ESPECTÁCULO. Teatro Principal, a las 20.30 horas. "That´s the story of my live", un show de Macarena Recuerda Shepherd.

VÍA CRUCIS. Iglesia del Tránsito, a las 20.30 horas.

SON DE RAÍZ. Teatro Ramos Carrión, a las 20.30 horas. Hevia.

CONCIERTO. La Cueva del Jazz, a las 21 horas. The Riven.

EXPOSICIONES

«PAISAJES DE SILENCIO». Espacio 36. Pintura de Cesc Farré. Lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas. Hasta el 22 de marzo.

«V CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL LUZ PENITENTE». Claustro del Colegio Universitario. Exposición de dibujos infantiles. Lunes a domingo, de 18.30 a 20.30 horas. Hasta el 24 de marzo.

«IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES». Sala de exposiciones de la Alhóndiga. Fotografías y audiovisuales. Hasta el 26 de marzo

«LA RADICALIDAD DEL CUERPO». Centro sociocultural Peromato (calle de la Puentica 10). Fotografías de Patri Alonso. De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 horas. Hasta el 10 de abril.

«MOBILESS IS MORE». Sala de exposiciones de la Biblioteca Pública. Escultura de Antonio Vázquez-Martín. Lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas. Sábados de 10.00 a 14.00 horas. Hasta el 17 de abril.

«EL PASO, SIGNO DE UNA ÉPOCA». Iglesia de la Encarnación (Diputación). Obras de Saura, Feito, Juana Francés y el resto de artistas del grupo El Paso forman esta muestra. De miércoles a domingo y festivos de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 26 de abril.

«F5Z. CINCO FOTÓGRAFOS ZAMORANOS». Espacio rampa del Museo Etnográfico. Muestra de Manuel Poves, Domingo Fernández, Miguel Núñez, Juan Carlos Benéitez y Luis Calleja. De martes a sábados, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos de 10.00 a 14.00 horas. Hasta el 7 de mayo.

«LIBROS LITÚRGICOS ILUSTRADOS DE LA BIBLIOTECA DIOCESANA DE ZAMORA». Museo Diocesano. Volúmenes del XVII y XVIII empleados hasta el concilio Vaticano II en la diócesis. De lunes a sábado, de 10.00 a14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

«EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO. ARQUEOLOGÍA E HISTORIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA». Consejo Consultivo de Castilla y León. De lunes a viernes, desde las 9.30 hasta las 18.30 horas y sábados desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.