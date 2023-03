El feminismo zamorano huyó de sus propias diferencias para recuperar la unidad en la manifestación del 8 de marzo. En torno a 500 personas se movilizaron, a pesar del tiempo desapacible, para clamar por una sociedad más igualitaria y para expresar su malestar por "lo que aquí toca más de cerca".

En este contexto de luchar por una sociedad más igualitaria, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA cuenta a historia de Laura Gago, uno de los mejores exponentes que se pueden señalar este año como ejemplo de mujer trabajadora.

Desapariciones sin resolver en Zamora

"No sabemos lo afortunados que somos cuando tenemos una vida normal. La gente no valora lo que es la normalidad". Lucía Fernández reflexiona sobre el valor de una vida sin grandes alteraciones pero, desafortunadamente, ella no puede decirlo de si misma.

