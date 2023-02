Piden diez años de cárcel para Cecilio Lera por favorecer la prostitución de menores y abuso sexual. Es una de nuestras principales noticias de portada en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en este domingo, 26 de febrero. El fiscal considera que el alcalde de Castroverde de Campos cometió delitos contra dos hermanas de 14 y 16 años que residían en la localidad zamorana y a las que supuestamente pagaba por citas en su casa. La Audiencia celebrará el juicio en el mes de abril.

Salud mental en menores

Los problemas mentales en niños y adolescentes cada vez dan la cara a edades más tempranas. También en Zamora, donde los centros de enseñanza de la provincia han detectado un repunte de casos tras la pandemia del coronavirus. No te pierdas nuestro reportaje sobre la salud mental entre los más jóvenes.

Sobre salud emocional en los menores habla precisamente nuestro editorial del domingo. Lee aquí el artículo completo.

El alcalde de Zamora de "First Dates"

Tras triunfar en "First Dates" por su genio y figura a la hora de encontrar el amor en un programa de televisión, hablamos con Domingo Refoyo. A sus 90 años, el exalcalde de Santa Eufemia del Barco no renuncia a encontrar a una compañera tras la decepción con su cita en "First Dates".

La clausura de Fitecu en Villardeciervos, la entrevista al oncólogo César Rodríguez, el regreso del oficio del pregonero a un pueblo de Zamora y la previa del Zamora CF completan la actualidad informativa de este domingo.

Por supuesto, no dejes de pasar por nuestra sección de Deportes.