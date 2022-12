Se inspiró según paseaba, primero el título —“El día que Jesús no quería nacer”— y poco a poco la historia. “Fui creándola por la calle y memorizando cada escena. Me lo terminé aprendiendo de memoria y me daba mucha pereza transcribirlo al papel”, bromea el periodista Antonio García Barbeito, quien poco esperaba que su cuento de Navidad tuviera la repercusión alcanzada más de tres décadas después.

El salón de actos del Seminario de San Atilano albergó ayer la declamación de este ya clásico navideño dentro del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, con el que se cierra el año. El propio García Barbeito, experto ya en presentar esta historia, se puso delante del público para hacerle viajar hacia ese belén de piezas petrificadas que, de repente, cobran vida al percatarse de que el Niño Jesús, protagonista absoluto de esta época del año, ha desaparecido. Una grave situación anunciada por el ángel del nacimiento que alarma al molinero, a la lavandera, al leñador, a la posadera y a los pastores. El pregonero todavía recuerda la reacción del público aquel 20 de diciembre de 1987 en Sevilla, ante la historia mágica que narra cómo la esperanza, el amor, la libertad o la fe salvaron la Navidad. “Cuando terminé de contar la historia, hubo dos segundos de silencio en la sala, pero luego se puso todo el público en pie para aplaudir”, rememora. El Pregón de Antonio Una fábula por la que no pasa el tiempo. “No pierde vigencia, porque se trata de valores eternos”, razona el autor, quien destaca sobre todo el amor como valor más destacado. Su propio camino Con el tiempo, el cuento ha seguido su propio camino, con múltiples representaciones en colegios y centros parroquiales. Además, la publicación del relato ha recaudado cientos de euros para obra social. La previa a esta historia corrió a cargo de la cantante zamorana de copla y cante Rosi Crespo, quien deleitó a los presentes con un recital de villancicos flamencos, acompañada por Luis González a la guitarra y Pilar de Triana al baile, sobre un escenario decorado por el interiorista Joaquín Ramos.