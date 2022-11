Te contamos las actividades culturales y de ocio que reserva para ti la agenda de Zamora.

MARTES 29 DE NOVIEMBRE

CINE SUECO. Biblioteca Pública, a las 17 horas. Proyección "The girl, the mother and the demons", de suzanne Osten.

ENCUENTRO. Salón de actos del Museo Etnográfico, a las 19.30 horas. Luis González habla sobre crisis climática, decrecimiento y futuro laboral.

CHARLA. La Alhóndiga, a las 20.00 horas. Conferencia 'Nuestra mente nos engaña' de 'Los Martes de Ciencia' a cargo de la psicóloga Elena Matute.

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO. Javi Ruibal Trío actúa en Avalon Café a las 21.30 horas.

VIERNES, 2 DE DICIEMBRE

LUCES DE NAVIDAD Y CARRILLÓN. Encendido oficial, a las 18.30 horas. Dos pases de carrillón: 18.30 y 19.30 horas.

HORARIO DE ENCENDIDO: Días de diario, desde 18.30 hasta 00.30 horas. Fines de semana, festivos y víspera de Reyes, hasta las 5 de la madrugada. Nochebuena y Nochevieja: toda la noche.

La repetición del juego de luces y música de la Plaza Mayor se realizará a las 19, 20 y 21 horas, salvo los viernes, sábados y festivos, que sonará también a las 22 horas.

Conciertos en La Cueva del Jazz

Conciertos en el Ávalon

EXPOSICIONES

CARLOS PIÑEL: PINTURA PARA CINCO POETAS. Biblioteca Pública del Estado. Carlos Piñel, pinturas para cinco poetas: Antonio Gamoneda, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Aníbal Núñez y Claudio Rodríguez. Lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 horas; sábados, de 210.00 a 14.00 horas. Domingos y festivos, cerrado. Hasta el 30 de noviembre.

“VACÍO CUÁNTICO”. Museo de Zamora. Instalación de la fotógrafa zamorana Concha Prada. De martes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 horas y desde las 16.00 hasta las 19.00 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 18 de diciembre.

“CUALQUIER TIEMPO PASADO”. Museo Etnográfico de Castilla y León. Fotografías de Sanabria del último cuarto del siglo XX, de Juan Manuel Báez Mezquita. De martes a sábados, de 10.00 a 14.00 horas y desde las 17.00 hasta las 20.00 horas. Domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

“EN EL VIEJO MUNDO. ZAMORA 1926”. Sala de exposiciones del Museo Etnográfico de Castilla y León. Muestra de fotografías que tomó Ruth M. Anderson en la provincia en la expedición de la Hispanic Society. De martes a sábados, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos de 10.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de enero.

“LIBROS LITÚRGICOS ILUSTRADOS DE LA BIBLIOTECA DIOCESANA DE ZAMORA”. Museo Diocesano. Volúmenes del XVII y XVIII empleados hasta el concilio Vaticano II en la diócesis. De lunes a sábado, de 10.00 a14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

“EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO. ARQUEOLOGÍA E HISTORIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA”. Consejo Consultivo de Castilla y León. De lunes a viernes, desde las 9.30 hasta las 18.30 horas y sábados desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.