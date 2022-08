Todos sabemos lo que es una hamburguesa. Un preparado de carne picada con forma redonda que lleva, como mínimo, un 1% de sal y que puede contener otros ingredientes y condimentos como sal, ajo o perejil. Sin embargo, tras la auténtica hamburguesa de carne de vaca se esconde mucho más.

Hace ya mucho tiempo que la hamburguesa dejó de ser la reina de la comida basura y poco a poco va ocupando el lugar culinario que se merece, ganándose el corazón y el paladar de todo tipo de comensales, no solo del público más joven. Cada vez son más los chefs empeñados en hacer de la hamburguesa un arte y raro es el restaurante que hoy en día no la tiene entre sus sugerencias gourmet.

Discarlux, pionera de la carne de alta gama de vaca vieja y buey, pone a disposición de sus clientes una tienda online para comprar desde la comodidad de casa beneficiándose del servicio de venta a domicilio y atención personalizada. Siempre con el sello de calidad garantizado, los pedidos se reciben en un plazo entre 48 y 72 horas.

Con un descuento del 25% sobre el precio original, ahora puedes conseguir el pack BBQ for2 (1 chuletón de vaca (0.7KG) + 0.5KG churrasco añojo hembra + 1 chorizo criollo + 1 chorizo casero+ chistorra) por solo 45,90€, IVA y gastos de envío incluidos, añadiendo el código “twopi”.

Así es como se elabora la mejor carne de vaca para hamburguesas

Para poder disfrutar de una genuina hamburguesa premium, no solo hay que contar con una excelente materia prima. También es importante llevar a cabo un cuidado proceso de elaboración que tenga en cuenta los pequeños detalles. Así es como Discarlux elabora la mejor carne de vacuno para hamburguesas:

- Seleccionan semanalmente y desde el origen las mejores piezas de buey y vaca vieja.

-Trabajan en un entorno muy frío (entre 0 y 2 grados) para que la carne no se apelmace.

-La carne utilizada es de vaca madurada (entre 15/20 días. De las vacas seleccionadas (las que mayor cantidad de infiltración de grasa tienen) utilizan su cuarto delantero. De ahí cogen la aguja, la aleta, la contraaleta, la espaldilla, el cañón… y las mezclan muy bien con la grasa de la falda.

- Para que la carne no quede apelmazada, es importante no hacer un picado muy fino. Esto permitirá que al cocinarse la hamburguesa tenga una “buena mordida” y no sea una pasta.

-Una vez elaborada la hamburguesa, hay que cuidar especialmente “el proceso de formación” e intentar que la hamburguesa no esté demasiado compacta. Para ello, en Discarlux llevan a cabo un proceso artesanal utilizando un tipo de máquina que, al no ser industrial, permite darle la intensidad de compactación adecuada.

-El resultado final es una hamburguesa más suelta, lista para ser cocinada y degustada y que no tiene nada que ver con la envasada industrialmente,

Las mejores hamburguesas de carne de vaca, a golpe de click

Las hamburguesas de Discarlux están hechas 100% con carne de vaca de gran calidad y elaboradas a partir de cortes nobles, que proceden de ganaderías seleccionadas por su buena praxis y bienestar animal.

Discarlux antepone la calidad por encima de la cantidad y ofrece en su tienda online distintos tipos de hamburguesas en función de las preferencias y gustos de cada consumidor. Las hamburguesas de 180 gramos de vaca artesana tienen un sabor intenso y tierno y las mini hamburguesas de vaca europea son ideales para los más pequeños de la casa. Son muy versátiles y permiten experimentar con ellas en mil y una recetas.

Si lo que quieres es demostrar a todos que la hamburguesa también es un plato gourmet, debes elegir la hamburguesa de Fisterra. Discarlux, impulsora del proyecto Fisterra Bovine World que cría en una finca gallega vacas de las 13 mejores razas del mundo, ofrece el pack Burger Fisterra Bovine World, que incluye una selección de ingredientes premium.

Y es que, para conseguir la hamburguesa perfecta, a la mejor carne le deben acompañar productos de gran calidad. Por ello, en este pack, a la carne procedente de la finca de Ames le acompañan queso de Formaje, pan brioche de Cientotreinta grados, aceite de oliva virgen extra arbequino ahumado de Castillo de Canena, tomates de temporada y rúcula de Huerta de Carabaña, cebolla confitada al vino, un tarro de mahonesa de carne con ajo al horno y salsa barbacoa artesana con pepinillos. Una auténtica delicia disponible en la web de Discarlux por 59 euros y que no tiene nada que envidiar a la mejor hamburguesa del mundo.

La carne de Discarlux, ingrediente principal de las mejores hamburguesas de España.

Fundada en 2005 por José Portas y Carlos Ronda, Discarlux da servicio a supermercados, carnicerías y a muchos de los restaurantes más prestigiosos de todo el país. El origen de una de las mejores hamburguesas de Madrid se encuentra en la selección de carnes de esta empresa.

Vanessa San José es la chef ejecutiva y propietaria junto con Alexandra Galvis de la madrileña La Bistroteca, en donde se puede degustar la hamburguesa “La Palma”, “Mejor hamburguesa gourmet de España 2021” y elaborada con carne 100% vaca marela madurada “DRY AGED de Discarlux. Para San José, el secreto de una buena hamburguesa tan solo reside en contar con productos de calidad y mucho amor a la hora de elaborarla. “La calidad es fundamental para que el resultado sea magnifico. Eso sí, también hay que saber tratarla, ya que un buen producto tratado de forma incorrecta puede arruinar el plato”.

Problema que desde luego no tiene “La Bistroemy”. 180 gr de carne gallega madurada, queso cheddar de 14 meses de maduración, cebolla frita flambeada con bourbon, bacon ahumado hiper crujiente y salsa de chiles coreanos con mantequilla ahumada convierten a este apetito plato en la hamburguesa más vendida del local.

Preguntada por la clase de cosas que la gente suele pasar por alto a la hora de preparar una buena hamburguesa, Vanessa San José insiste en la importancia de utilizar siempre carne de gran calidad. También “es importante que los quesos o cualquier otro ingrediente esté bien elegido y no abusar nunca de las salsas, ya que un exceso de cantidad puede opacar al resto de los sabores”.

Si quieres experimentar y preparar tu propia hamburguesa gourmet en casa, con Discarlux lo tienes fácil que nunca. Entra en su página web y en un plazo entre 48 y 72 horas podrás tener en tu domicilio la mejor materia prima del mercado.

