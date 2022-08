La muerte de un animal siempre es trágica, pero lo es más aún si se trata de una especie protegida. La clave está en si al animal te lo encuentras muerto o si lo has matado tú. En el primero de los casos, es decir, si caminas por el bosque o la carretera y te encuentras un animal protegido muerto o herido, las indicaciones son las siguientes: No tocar al animal, llamar al Seprona y no recoger muestras.