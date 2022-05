Inmaculada Andrés, madre de Leticia Rosino, la joven asesinada por un menor de edad en Castrogonzalo (Zamora) hace hoy cuatro años, afirmó que “las leyes existentes apoyan y favorecen al violador, al asesino, poniendo todo a su favor y dejando de lado a la víctima”.

“No me cansaré de pedir encarecidamente el cambio y la actualización de la Ley del Menor y que estos personajes paguen sus atrocidades con todas las consecuencias. Son gente dañina para la sociedad”, recalcó, en un comunicado.

3 de mayo: un día cruel lleno de dolor

“Hay fechas que no hace falta marcarlas en el calendario para recordar y saber qué día es porque las llevas grabadas en la mente durante todos los días del año. 3 de mayo. Día fatídico, horroroso, cruel, lleno de dolor y, por desgracia, inolvidable”, señaló.

“Un ser despreciable acabó con tu vida de la forma más cruel que se puede imaginar. Un psicópata, un asesino con todas sus definiciones, sin justificación alguna, sin ningún motivo, solo por hacer daño. Cómo un ser humano puede tener tanta maldad. Leticia, mi niña, cuatro años ya sin ti, sin tu cariño, sin tus risas, sin compartir un café…”, añadió.

¿Perdón? Jamás

Te puede interesar: Comarcas Leticia Rosino y Cristina Ramos, dos amigas zamoranas de la misma edad marcadas por un trágico final

Por último, Inmaculada Andrés expresó su esperanza de que “la culpa no deje dormir” al joven que asesinó a su hija. “Que su conciencia le haga la vida imposible y que nunca salga a la calle, aunque creo que esto es casi imposible. Si hablamos de perdón: no, no, no. Jamás”, sentenció.

“Leticia Rosino. ¡Nos haces falta! Cuatro años ya sin ti, tan grande fuiste en vida que tu recuerdo en imborrable. Te echamos tanto de menos. Nos haces tanta falta. Leticia te queremos”, concluyó.