Miguel Manzano, el hito zamorano: canciones para la vida

“La música es el recuerdo de los sentimientos” (Tólstoi)

Escuchar música en el teléfono móvil es hoy algo habitual, aunque hace unos pocos años fuera impensable. Del invento se puede decir, con más razón que nunca, eso de las ciencias adelantan que es una barbaridad. Consumir música tampoco es ninguna novedad, mi generación, los llamados “baby boomers”, ya lo hacía. Entonces sonaba en la radio, en la televisión, en las discotecas, y si además tenías el privilegio de tener tocadiscos o magnetofón, podías incluso permitirte el lujo de escucharla en casa. Sin embargo, nuestros abuelos no conocieron otra forma de transmisión musical que la oral. Entonces no existía el registro sonoro, ya que el registro sonoro eran ellos. Y aunque la vida, en particular la rural, era un verdadero valle de lágrimas, siempre hubo un hueco para las diversiones, reducidas las más a cantar y bailar.

Si el que canta el miedo espanta, las canciones consiguieron no solo alejar los temores: acompañaron e hicieron menos duro arrancarle a la tierra sus frutos, y al igual que cada día tiene sus afanes, para cada ocasión hubo una. Paradójicamente, esas canciones fueron creadas por gente que no sabía leer ni escribir, y menos aún música, aunque sus autores fueron los individuos, no un imaginario ser colectivo. El resultado, como en todo en la vida, ha sido desigual, hay cosas buenas, regulares y malas. Eso sí, esta música y sus canciones no fueron fruto de la presión comercial, nacieron para ser vividas, no para ser consumidas. Por eso, como sus creadores, son obras sencillas, cortas, fáciles de retener, aunque algunas veces nos sorprenda su calidad. Aun teniendo todas un tronco común, son distintas, pues nunca se cantó de manera igual en unos sitios u otros, toda vez que las músicas son anteriores a las fronteras. Por ello son también músicas mestizas, en las que se mezcla lo antiguo y lo nuevo, lo autóctono y lo foráneo, lo popular y lo culto. Lo que conservamos de este singular acervo cultural es lo existente en el momento de su recogida y transcripción a signos musicales, y aunque hoy lo forman miles de canciones, sin duda debieron ser muchas más.

En nuestro caso, no obstante las incursiones de Inocencio Haedo y Manuel García Matos, este patrimonio conoció, a comienzos de los años setenta del siglo pasado, un momento crítico, tras la irrupción de la mecanización en el campo y el consiguiente éxodo rural, hasta el punto de correr peligro de irse por el sumidero de la historia, junto con la sociedad que lo creó. Y por si fuera poco, nadie consideraba que mereciese la pena conservarlo, es más, se veía como algo ajeno a la modernidad, atrasado, pintoresco… Por suerte para la música de tradición oral Miguel Manzano pensó que algo había qué hacer para evitar su pérdida, y lo que empezó como un entretenimiento, pasó a convertirse en una laboriosa investigación, que consumió algo más de un lustro (1972-1978). No fue tarea fácil, pues hubo que viajar por los pueblos de la provincia, buscar informantes e intermediarios, realizar grabaciones, transcribirlas, y encima hacerlo con tus propios medios y de tu bolsillo. Tras ordenar, clasificar y seleccionar aquel ingente material, preparó la edición, con cierta precipitación, por la amenaza de la piratería, que ya por entonces hacía sus pinitos.

Aquel monumental ensayo, tejido con ilusión y tesón, vio la luz en 1982, en un tomo de algo más de seiscientas cincuenta páginas, que publicó Alpuerto, S.A., con el sonoro título de “Cancionero de Folklore Musical Zamorano”; una obra dirigida “a la inmensa minoría”, pero imprescindible. De esto hace ya cuarenta años, y por estar agotado, sensatamente, el Museo Etnográfico de Castilla y León, a través del proyecto de cooperación transfronteriza TERMUS (Territorios musicales), ha patrocinado una nueva edición, que incorpora el estudio musicológico (parte teórica) que las prisas obligaron a dejar en el tintero, y la reimpresión primera de Alpuerto. Para los que desconocen sus tripas baste decir que incluye un millar largo de canciones – mil ochenta y cinco para ser exactos – de los más de cinco mil documentos entonces transcritos, escuchados a trecientos cincuenta y ocho cantores/as, en ciento veinte siete pueblos. Compendio, que el lector, especialista o no, encontrará clasificado funcionalmente, a fin de facilitar la búsqueda de cualquier canción: tonadas de ronda, de baile (jota, baile llano, sanabrés) y danza, para acompañar trabajos y faenas (arada, siega, vendimia, era), de costumbres (reyes y aguinaldos, águedas, quintos, ramos, hilandares), de boda, canciones de cuna, romances tradicionales y locales (coplas), cantos religiosos, trabalenguas, sonsonetes infantiles, y géneros decadentes, tardíos y asimilados. Las cifras y datos, a los que acudo, sin ánimo de asustar, sirven para ponderar el rigor de este estudio, que hoy, en medio de tanta investigación fútil, se agiganta, aunque Manzano esté acostumbrado a luchar con gigantes, como lo fueron los cancioneros de Burgos y León, que suman seis y siete volúmenes respectivamente, y superan juntos las cinco mil páginas.

¿Qué le falta al cancionero?, nada, bueno sí un soporte sonoro, que por ser caro y complejo, no podrá hacerse. En mejores tiempos Manzano aún pudo grabar, con el grupo Alollano, algunos discos con lo mejor del folclore de Castilla y León. Si convenimos con él que “La música es un arte que a todos llega y es aceptada con facilidad cuando es escuchada”, creo que ha merecido la pena recoger canciones, transcribirlas…, en definitiva rescatarlas para que “la costumbre de cantar no desaparezca”. Me permitirán una última concesión chovinista. Entre esa rica herencia del saber musical popular está el Bolero de Algodre (naciera y viniera de donde fuese), “pieza inspirada, lírica, ejemplar único de baile y canto, por su belleza y elegancia”, que todos sabemos, y que al cantarlo o escucharlo afloran los sentimientos identitarios de este humilde terruño que nos acoge; olvidarlo sería perder un trocito de lo que somos. Retomando la voz de Tólstoi, en estos días de triste actualidad, de derrumbarse la civilización occidental, tan solo lo sentiría por la música.